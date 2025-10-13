Indian Army Recruitment 2025: भारतीय सेना में निकली कई पदों पर वैकेंसी, जल्दी से कर दें अप्लाई; कहीं छूट न जाए मौका
Home > जॉब > Indian Army Recruitment 2025: भारतीय सेना में निकली कई पदों पर वैकेंसी, जल्दी से कर दें अप्लाई; कहीं छूट न जाए मौका

Indian Army Recruitment 2025: भारतीय सेना में निकली कई पदों पर वैकेंसी, जल्दी से कर दें अप्लाई; कहीं छूट न जाए मौका

Indian Army Vacancy 2025: भारतीय सेना ने ग्रेड सी के कई पदों पर वैकेंसी निकाली हैं. इसमें MTS और Clerk के साथ कुल 69 सीट्स पर वैकेंसी निकाली गई है. आइए जानते हैं ऑनलाइन अप्लाई करने की पूरा प्रोसेस.

By: Preeti Rajput | Published: October 13, 2025 6:59:35 AM IST

Indian Army Recruitment 2025: भारतीय सेना में निकली कई पदों पर वैकेंसी, जल्दी से कर दें अप्लाई; कहीं छूट न जाए मौका

Indian Army Vacancy 2025: इंडियन आर्मी (Indian Army) में भर्ती होने का सपना हर यूवा देखता है. उनका यह सपना सच करने के लिए एक और सुनहरा मौका आ गया है. भारतीय सेना ने ग्रेड सी के कई पदों पर वैकेंसी निकाली हैं. जिसमें विभिन्न ग्रुप सी सिविलियन पदों पर भर्तियां की जानी है. इसमें MTS और Clerk के साथ कुल 69 सीट्स पर भर्ती की जाएगी. 

भारतीय सेना ने युवाओं को दिया सुनहरा मौका 

भारतीय सेना (Indian Army Vacancy) ने नोटिफिकेशन जारी कर इन भर्तियों के बारे में जानकारी दी है. इस नोटिफिकेशन में उम्र, एलिजबिलिटी और अंतिम तारीख सभी चीजों का जानकारी दी गई है. अप्लाई करने से पहले आप एक बार इसे जरुर पढ़ लें. आइए बताते हैं अप्लाई करने का पूरा प्रोसेस

इन पदों पर निकली वैकेंसी

बता दें कि  सेना में DG EME Group C के कुल 69 पदों पर भर्ती निकली हैं. इसमें से केवल 35 सीट पर मल्टी टास्किंग स्टाफ, 25 पद लोवर डिवीजन क्लर्क और 14 पद धोबी, 2 पद स्टेनोग्राफर ग्रेड और 2 पद जूनियर टेक्निकल क्लर्क ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर के लिए वैकेंसी निकाली गई है. इन पदों पर रजिस्ट्रेशन की शुरुआत 11 अक्तूबर से होगी. वहीं अप्लाई करने की अंतिम तिथि 15 नवंबर तक है. कैंडिडेट्स को एक रिटेन एग्जाम और एक स्किल टेस्ट पास करना होगा. इसके बाद डॉक्यूमेंट का वैरिफिकेशन किया जाएगा और लास्ट में मेडिकल एग्जाम के बाद भर्ती की जाएगी.

BRO Recruitment 2025: खुशखबरी! BRO ने निकाली 500 से अधिक पदों पर भर्ती, जानें कब से कर सकते हैं आवेदन

कैसे करें अप्लाई ?

1. इंडियन आर्मी की ऑफिशियल वेबसाइट www.joinindianarmy.nic.in पर जाएं.

2. recruitment या what’s new सेक्शन .

3. DG EME Group C Recruitment 2025 Apply Online वाले लिंक पर जाएं.

4. नोटिफिकेशन फॉर्म को पढ़ें और एप्लीकेशन फॉर्म भरें.

5. फोटोग्राफ, सिग्नेचर, और जरूरी डॉक्यूमेंट्स जमा करें.

6. ध्यान रहे कि फॉर्म की कॉपी डाउनलोड करना न भूलें.

उत्तर प्रदेश के युवाओं के लिए दिवाली का बंपर तोहफा, जानने के लिए पढ़िए पूरी खबर

Tags: government jobIndian ArmyIndian Army Recruitment 2025job
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

घर पर बनाएं नेचुरल लिप बाम, होंठ रहें मुलायम और...

October 13, 2025

बला की खूबसूरत मैथ्यू हेडन की बेटी इंडिया में छाईं

October 12, 2025

कॉटन साड़ी बनती जा रही है पापड़ जैसी कड़क, तो...

October 12, 2025

गंजेपन की समस्या से मिलेगा छुटकारा, बस आजमाकर देखें ये...

October 12, 2025

आखिर किस वजह से रात को नही आती है नींद?...

October 12, 2025

रोजाना चेहरे पर लगाएं ये चमत्कारी मीठी चीज, फायदे सुन...

October 12, 2025
Indian Army Recruitment 2025: भारतीय सेना में निकली कई पदों पर वैकेंसी, जल्दी से कर दें अप्लाई; कहीं छूट न जाए मौका

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

Indian Army Recruitment 2025: भारतीय सेना में निकली कई पदों पर वैकेंसी, जल्दी से कर दें अप्लाई; कहीं छूट न जाए मौका

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Indian Army Recruitment 2025: भारतीय सेना में निकली कई पदों पर वैकेंसी, जल्दी से कर दें अप्लाई; कहीं छूट न जाए मौका
Indian Army Recruitment 2025: भारतीय सेना में निकली कई पदों पर वैकेंसी, जल्दी से कर दें अप्लाई; कहीं छूट न जाए मौका
Indian Army Recruitment 2025: भारतीय सेना में निकली कई पदों पर वैकेंसी, जल्दी से कर दें अप्लाई; कहीं छूट न जाए मौका
Indian Army Recruitment 2025: भारतीय सेना में निकली कई पदों पर वैकेंसी, जल्दी से कर दें अप्लाई; कहीं छूट न जाए मौका