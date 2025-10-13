Indian Army Recruitment 2025: भारतीय सेना में निकली कई पदों पर वैकेंसी, जल्दी से कर दें अप्लाई; कहीं छूट न जाए मौका

Indian Army Vacancy 2025: इंडियन आर्मी (Indian Army) में भर्ती होने का सपना हर यूवा देखता है. उनका यह सपना सच करने के लिए एक और सुनहरा मौका आ गया है. भारतीय सेना ने ग्रेड सी के कई पदों पर वैकेंसी निकाली हैं. जिसमें विभिन्न ग्रुप सी सिविलियन पदों पर भर्तियां की जानी है. इसमें MTS और Clerk के साथ कुल 69 सीट्स पर भर्ती की जाएगी.

भारतीय सेना ने युवाओं को दिया सुनहरा मौका

भारतीय सेना (Indian Army Vacancy) ने नोटिफिकेशन जारी कर इन भर्तियों के बारे में जानकारी दी है. इस नोटिफिकेशन में उम्र, एलिजबिलिटी और अंतिम तारीख सभी चीजों का जानकारी दी गई है. अप्लाई करने से पहले आप एक बार इसे जरुर पढ़ लें. आइए बताते हैं अप्लाई करने का पूरा प्रोसेस.

इन पदों पर निकली वैकेंसी

बता दें कि सेना में DG EME Group C के कुल 69 पदों पर भर्ती निकली हैं. इसमें से केवल 35 सीट पर मल्टी टास्किंग स्टाफ, 25 पद लोवर डिवीजन क्लर्क और 14 पद धोबी, 2 पद स्टेनोग्राफर ग्रेड और 2 पद जूनियर टेक्निकल क्लर्क ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर के लिए वैकेंसी निकाली गई है. इन पदों पर रजिस्ट्रेशन की शुरुआत 11 अक्तूबर से होगी. वहीं अप्लाई करने की अंतिम तिथि 15 नवंबर तक है. कैंडिडेट्स को एक रिटेन एग्जाम और एक स्किल टेस्ट पास करना होगा. इसके बाद डॉक्यूमेंट का वैरिफिकेशन किया जाएगा और लास्ट में मेडिकल एग्जाम के बाद भर्ती की जाएगी.

कैसे करें अप्लाई ?

1. इंडियन आर्मी की ऑफिशियल वेबसाइट www.joinindianarmy.nic.in पर जाएं.

2. recruitment या what’s new सेक्शन .

3. DG EME Group C Recruitment 2025 Apply Online वाले लिंक पर जाएं.

4. नोटिफिकेशन फॉर्म को पढ़ें और एप्लीकेशन फॉर्म भरें.

5. फोटोग्राफ, सिग्नेचर, और जरूरी डॉक्यूमेंट्स जमा करें.

6. ध्यान रहे कि फॉर्म की कॉपी डाउनलोड करना न भूलें.

