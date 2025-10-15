Home > जॉब > Top Government Jobs 2025: जल्दी करें! 5 सरकारी भर्तियों की लास्ट डेट इसी हफ्ते —अप्लाई करने का आखिरी मौका

Top Government Jobs 2025: जल्दी करें! 5 सरकारी भर्तियों की लास्ट डेट इसी हफ्ते —अप्लाई करने का आखिरी मौका

Top Government Jobs 2025: इस हफ्ते रेलवे, दिल्ली पुलिस, एमपी पुलिस, दिल्ली एम्स समेत कई बड़ी भर्तियों के आवेदन बंद हो रहे हैं. फटाफट फॉर्म अप्लाई कर दें.

October 15, 2025

5 Govt Jobs Last Date
5 Govt Jobs Last Date

Sarkari Bharti 2025 Form List: सपने उन्हीं के पूरे होते हैं जो कड़ी मेहनत से कभी नहीं थकते. इस हफ़्ते दिल्ली पुलिस मध्य प्रदेश पुलिस, रेलवे और अन्य प्रमुख विभागों में सात बड़ी भर्तियों की अंतिम तिथि आ गई है. अगर आप सरकारी नौकरी चाहते है तो देर न करें और जल्दी से अपनी योग्यता जांचकर इन भर्तियों के लिए आवेदन करे. यहां नौकरियों की पूरी सूची और अंतिम तिथियां दी गई हैं, जो आपके बहुत काम आएगी.

दिल्ली पुलिस भर्ती 2025

SSC CPO भर्ती के लिए आवेदन विंडो भी इसी हफ़्ते बंद हो रही है. दिल्ली पुलिस SI और CAPF SI के 3,073 पद के लिए आवेदन 16 अक्टूबर तक जमा किए जा सकते है. इसके अलावा दिल्ली पुलिस कांस्टेबल ड्राइवर के 737 पद के लिए आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि आज यानी 15 अक्टूबर है. इससे पहले SSC की वेबसाइट पर आवेदन प्रक्रिया पूरी कर लें.

एमपी पुलिस भर्ती 2025

मध्य प्रदेश पुलिस में 500 सहायक उप-निरीक्षक और सूबेदार पद के लिए भर्ती प्रक्रिया चल रही है. मध्य प्रदेश पुलिस की वर्दी पहनने के इच्छुक उम्मीदवार मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन बोर्ड (एमपीईएसबी) के आवेदन पोर्टल पर 17 अक्टूबर 2025 तक आवेदन पत्र भर सकते है. आवश्यक शैक्षणिक योग्यता 12वीं पास है. 

एम्स दिल्ली भर्ती 2025

अगर आप चिकित्सा क्षेत्र में अच्छी नौकरी की तलाश में हैं तो आप एम्स दिल्ली भर्ती के लिए आवेदन कर सकते है. अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स), दिल्ली, संकाय पदों की तलाश कर रहा है. फोरेंसिक, न्यूरोलॉजी, यूरोलॉजी और नेफ्रोलॉजी सहित विभिन्न विभागों में सहायक प्रोफेसर की नियुक्ति की जाएगी. 26 पद के लिए आवेदन 18 अक्टूबर 2025 तक खुला है. 

राजस्थान असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती 2025

राजस्थान लोक सेवा आयोग (आरपीएससी) हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, रसायन विज्ञान, गणित, भौतिकी, प्राणीशास्त्र, अर्थशास्त्र और व्यवसाय प्रशासन सहित 30 विषयों में 574 सहायक प्रोफेसर पदों पर भर्ती कर रहा है. सरकारी कॉलेज में शिक्षण कार्य के इच्छुक उम्मीदवार 19 अक्टूबर 2025 तक आवेदन कर सकते है. इस भर्ती के लिए लिखित परीक्षा 1 दिसंबर से 24 दिसंबर, 2025 तक आयोजित की जाएगी.

UPPSC

उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (UPPSC) सहायक अभियोजन अधिकारी (APO) के पद के लिए आवेदन स्वीकार कर रहा है. अगर आपके पास कानून की डिग्री है, तो आप उत्तर प्रदेश में इस अधिकारी स्तर की सरकारी नौकरी के लिए आवेदन कर सकते है. डिग्री के अलावा किसी अनुभव की आवश्यकता नहीं है. उम्मीदवार आयोग की आधिकारिक वेबसाइट uppsc.up.nic.in पर 16 अक्टूबर तक 182 पद के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र भर सकते है.

Top Government Jobs 2025: जल्दी करें! 5 सरकारी भर्तियों की लास्ट डेट इसी हफ्ते —अप्लाई करने का आखिरी मौका

