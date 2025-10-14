Jobs 2025: बिहार में निकली बंपर वैकेंसी, जल्दी से भर दें फॉर्म; नहीं तो हाथ से निकल जाएगा मौका!

BTSC Bihar Recruitment 2025: बिहार के युवाओं के लिए एक बड़ा मौका आया है. यहां बिहार तकनीकी सेवा आयोग (BTSC) ने वैकेंसी निकाली है. आयोग ने छात्रावासों में छात्रावास प्रबंधक (Hostel Manager) के पदों पर भर्ती की घोषणा की है. आयोग ने भर्ती के लिए पूरी जानकारी के साथ नोटिफिकेशन जारी कर दिया है. उम्मीदवार 10 नवंबर 2025 तक आवेदन कर सकते हैं. सभी आवेदन ऑनलाइन स्वीकार किए जाएंगे. अगर आप फॉर्म भरना चाहते हैं तो btsc.bihar.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं.

कितने पदों पर होगी भर्ती?

कुल 91 पदों पर भर्ती की जाएगी. जिनमें से 35 प्रतिशत पद महिलाओं के लिए आरक्षित कर दिए गए हैं. यह भर्ती महिलाओं के लिए भी समान अवसर लेकर आई है. सरकार का उद्देश्य की महिलाओं को भी अपने पैरो पर खड़े होने का बराबर मौके मिल सकें.

पदों के लिए योग्यता

इन पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवार के पास बीएससी (आतिथ्य एवं होटल प्रशासन) की डिग्री होना बहुत जरुरी है. अगर किसी ने स्नातक के बाद होटल मैनेजमेंट में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया है, तो वह भी मान्य होगा. 21-37 साल के लोग आवेदन कर सकते हैं. आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को अधिकतम आयु सीमा में छूट देने की भी बात कही गई है.

कितना है आवेदन शुल्क?

भर्ती के लिए 100 रुपये आवेदन शुल्क देना होगा. सभी वर्गों के उम्मीदवारों पर इसे लागू किया जाएगा. बिना शुल्क के आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा.

Indian Army Recruitment 2025: भारतीय सेना में निकली कई पदों पर वैकेंसी, जल्दी से कर दें अप्लाई; कहीं छूट न जाए मौका

कैसे करें आवेदन?

वेबसाइट btsc.pariksha.nic.in पर जाना होगा.

c andidate Registration पर जाकर भर्ती लिंक पर क्लिक करें.

आवेदन के लिए मांगी गई जानकारी ध्यान से पढ़ें.

सभी आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें.

आवेदन शुल्क जमा करें और सबमिट का बटन दबा दें.

इसका प्रिंटआउट जरुर निकाल लें.

BRO Recruitment 2025: खुशखबरी! BRO ने निकाली 500 से अधिक पदों पर भर्ती, जानें कब से कर सकते हैं आवेदन