आपको भी बनना है Dolly Chaiwala जैसा फ़ेमस? इन 5 टिप्स को अपनाएं और कम लागत में शुरू करें अपना बिजनेस
Home > व्यापार > आपको भी बनना है Dolly Chaiwala जैसा फ़ेमस? इन 5 टिप्स को अपनाएं और कम लागत में शुरू करें अपना बिजनेस

आपको भी बनना है Dolly Chaiwala जैसा फ़ेमस? इन 5 टिप्स को अपनाएं और कम लागत में शुरू करें अपना बिजनेस

डॉली चायवाला की तरह फ़ेमस और सफल बनना चाहते हैं? जानिए कैसे कम निवेश में आप अपना चाय स्टॉल शुरू कर सकते हैं और अच्छी कमाई कर सकते हैं.

By: Shivani Singh | Published: September 22, 2025 6:59:22 PM IST

आपको भी बनना है Dolly Chaiwala जैसा फ़ेमस? इन 5 टिप्स को अपनाएं और कम लागत में शुरू करें अपना बिजनेस

How to start a tea stall: भारत में चाय सिर्फ़ पीने का पदार्थ नहीं, बल्कि लोगों की आदत और दिन का अहम हिस्सा है. घर की चाय हो या सड़क के कोने की छोटी दुकान, हर जगह इसका जादू चलता है. आज लोग एमबीए चायवाला, ग्रेजुएट चायवाला और डॉली चायवाला जैसे नाम सुनते ही मन में जरूर सोचते होंगे क्या चाय का व्यापार कार सच में इतने पैसे कमाए जा सकते हैं अगर हाँ तो कैसे इसे बिजनेस के तौर पर शुरू किया जाए. अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी चाय की दुकान सिर्फ़ स्वाद में ही नहीं, बल्कि नाम और कमाई में भी छा जाए? इस लेख में हम बताएंगे कैसे कम निवेश में, सही रणनीति और मेहनत से आप अपनी खुद की चाय की दुकान शुरू कर सकते हैं और बड़ी पहचान बना सकते हैं. 

कैसे शुरू करें चाय की दुकान?

न्यूज़18 के एक रिपोर्ट के अनुसार जहानाबाद शहर के एक चाय विक्रेता शांतनु कुमार कहते हैं कि कोई भी व्यवसाय शुरू करते समय कड़ी मेहनत पहली प्राथमिकता होती है. जो लोग इसमें लगन से काम करते हैं, वही सफल होते हैं. चाय की दुकान एक ऐसा व्यवसाय है जिसे बहुत कम लागत में शुरू किया जा सकता है, लेकिन सफलता के लिए कुछ ज़रूरी बातों का ध्यान रखना ज़रूरी है.

चाय की दुकान खोलने में कितना आएगा खर्च?

चाय की दुकान शुरू करने से पहले इन बातों का ध्यान रखें:

4 लाख रुपये तक कम हो गए कारों के दाम! कार लेने से पहले जरूर पढ़ें वरना बाद में होगा पछतावा
कम बजट से शुरुआत करें: बहुत ज़्यादा निवेश करने की ज़रूरत नहीं है; छोटी शुरुआत करें.
सही जगह चुनें: भीड़-भाड़ वाली जगह चुनें, जैसे बस स्टॉप, रेलवे स्टेशन, कॉलेज, ऑफिस एरिया वगैरह.
गुणवत्ता से समझौता न करें: अगर आप चाय की गुणवत्ता प्राकृतिक और स्वादिष्ट रखेंगे, तो ग्राहक बार-बार आएंगे.
डिज़ाइन और प्रस्तुति पर ध्यान दें: आजकल लोग साफ़-सफ़ाई और अच्छी सेवा को बहुत महत्व देते हैं. अपनी दुकान को अनोखा और आकर्षक बनाने से भीड़ आकर्षित होगी।

नोट: यह लागत स्थान, डिज़ाइन और सामग्री की गुणवत्ता के आधार पर थोड़ी भिन्न हो सकती है.

अगर आप कुछ नया करने की इच्छा रखते हैं और कड़ी मेहनत से नहीं डरते, तो चाय की दुकान जैसा छोटा व्यवसाय भी आपको बड़ा बना सकता है. डॉली चायवाला की तरह पहचान और कमाई दोनों पाने का यह एक शानदार मौका है. बस सही सोच, सही जगह और सच्ची मेहनत से शुरुआत करें.

केंद्र सरकार के ‘प्लान’ से खुश हो गई करोड़ों महिलाएं, ‘महंगाई’ बढ़ी फिर भी मन रहा जश्न

Tags: Chai BusinessDolly ChaiwalaSmall Business IdeasStartup TipsTea Stall Business
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

नवरात्रि में व्रत के लिए घर पर बनाएं मखाना काजू...

September 23, 2025

क्यों घर में कछुआ रखना होता है बेहद शुभ, जाने...

September 23, 2025

तुलसी के पास ना रखेंगे चीज वरना आ जाएगी गरीबी

September 23, 2025

एसिडिटी की समस्या से मिलेगी राहत, बस रोजाना सोने से...

September 23, 2025

पापा के जमाने की सबसे Hot और Sexy अदाकाराएं, देखें...

September 23, 2025

मंदिर में इन चीजों का करें दान घर में आएगी...

September 22, 2025
आपको भी बनना है Dolly Chaiwala जैसा फ़ेमस? इन 5 टिप्स को अपनाएं और कम लागत में शुरू करें अपना बिजनेस

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

आपको भी बनना है Dolly Chaiwala जैसा फ़ेमस? इन 5 टिप्स को अपनाएं और कम लागत में शुरू करें अपना बिजनेस

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

आपको भी बनना है Dolly Chaiwala जैसा फ़ेमस? इन 5 टिप्स को अपनाएं और कम लागत में शुरू करें अपना बिजनेस
आपको भी बनना है Dolly Chaiwala जैसा फ़ेमस? इन 5 टिप्स को अपनाएं और कम लागत में शुरू करें अपना बिजनेस
आपको भी बनना है Dolly Chaiwala जैसा फ़ेमस? इन 5 टिप्स को अपनाएं और कम लागत में शुरू करें अपना बिजनेस
आपको भी बनना है Dolly Chaiwala जैसा फ़ेमस? इन 5 टिप्स को अपनाएं और कम लागत में शुरू करें अपना बिजनेस