4 लाख रुपये तक कम हो गए कारों के दाम! कार लेने से पहले जरूर पढ़ें वरना बाद में होगा पछतावा

Car Price news rate: देश में जीएसटी की नई व्‍यवस्‍था आज से लागू कर दी गई है. अब कार के रेट में भरी गिरावट आ रही है. आइए जानते हैं यहां पर पूरी डिटेल.

By: Anshika thakur | Last Updated: September 22, 2025 2:57:15 PM IST

GST 20

GST 2.0 India: देश में जीएसटी 2.0 की नई प्रक्रिया सोमवार (22 सितंबर, 2025) से लागू कर दी गई है. नई प्रक्रिया शुरू होने के बाद कारों की कीमत में काफी कमी आई है. मारुति से लेकर टोयोटा तक की कारों के दामों में गिरावट आई है. आइए जानते हैं कि किस कंपनी की कौन सी गाड़ी खरीदना कितना सस्‍ता हो गया है? 

कीमतें कितनी घटीं

जीएसटी की नई प्रक्रिया लागू कर दी गई है. इसके कारण कारें खरीदने के लिए पहले से कम दाम का भुगतान करना पड़ेगा. अब कारों पर 18 और 40 प्रतिशत टैक्‍स लगाया जा रहा है. साथ ही कारों पर लगने वाले सेस को भी हटा दिया गया है. इसके बाद कारों की कीमतों में ठीकठाक गिरावट दर्ज की गई है.

जानें किन कारों पर कितनी छूट?

Mahindra

महिंद्रा की बोलेरो और नियो पर 1.27 लाख रुपये भारी छूट दी जा रही है. 

XUV 3XO के पेट्रोल वेरिएंट पर 1.40 लाख रुपये और डीजल वेरिएंट्स पर 1.56 लाख रुपये तक छूट दी जा रही है.

साथ ही थार पर 1.35 लाख रुपये तक छूट दी जा रही है. 

थार रॉक्‍स पर 1.33 लाख रुपये छूट दी जा रही है. 

स्‍कॉर्पियो क्‍लासिक पर 1.01 लाख रुपये तक छूट दी जा रही है. 

स्‍कॉर्पियो एन पर 1.45 लाख रुपये तक छूट दी जा रही है. 

XUV 700 को खरीदने पर 1.43 लाख रुपये तक छूट दी जा रही है. 

Tata Motors

टाटा मोटर्स की टियागो पर 75 हजार रुपये रुपये की छूट दी जा रही है.

टाटा टिगोर को लेने पर 80 हजार रुपये तक छूट दी जा रही है. 

टाटा अल्‍ट्रोज पर 1.10 लाख रुपये तक छूट दी जा रही है. 

टाटा पंच पर 85 हजार रुपये तक छूट दी जा रही है. 

टाटा नेक्‍सन पर 1.55 लाख रुपये तक छूट दी जा रही है. 

टाटा हैरियर पर 1.40 लाख रुपये तक छूट दी जा रही है. 

टाटा सफारी पर 1.45 लाख रुपये तक छूट दी जा रही है. 

टाटा कर्व पर 65 हजार रुपये तक तक छूट दी जा रही है. 

Toyota 

टोयोटा की फॉर्च्‍यूनर पर 3.49 लाख रुपये तक छूट दी जा रही है. 

टोयोटा की लीजेंडर को खरीदने पर 3.34 लाख रुपये तक छूट दी जा रही है. 

टायोटा हाइलक्‍स पर 2.52 लाख रुपये तक छूट दी जा रही है. 

टोयोटा वैलफायर पर 2.78 लाख रुपये तक छूट दी जा रही है. 

टोयोटा कैमरी पर 1.01 लाख रुपये तक छूट दी जा रही है. 

इनोवा क्रिस्‍टा पर 1.80 लाख रुपये तक छूट दी जा रही है. 

इनोवा हाईक्रॉस पर 1.15 लाख रुपये तक छूट दी जा रही है. 

KIA

किआ सोनेट पर 1.64 लाख रुपये तक छूट दी जा रही है. 

किआ सिरोस पर 1.86 लाख रुपये तक छूट दी जा रही है. 

किआ सेल्‍टॉस पर करीब 75 हजार रुपये तक छूट दी जा रही है. 

किआ कैरेंस पर करीब 48 हजार रुपये तक छूट दी जा रही है. 

कैरेंस क्‍लाविस पर करीब 78 हजार रुपये तक छूट दी जा रही है. 

कार्निवल पर 4.48 लाख रुपये तक छूट दी जा रही है. 

Skoda

स्‍कोडा कोडियाक पर 3.3 लाख रुपये तक छूट दी जा रही है.

कुशाक पर 66 हजार रुपये तक छूट दी जा रही है.

स्‍लाविया पर भी 63 हजार रुपये तक छूट दी जा रही है.

स्कोडा की कारों पर GST में छूट के साथ – साथ फेस्टिवल ऑफर भी दिए जा रहे हैं.

Hyundai

हुंडई आई10 नियोस पर करीब 74 हजार रुपये तक छूट दी जा रही है.

हुंडई ऑरा पर 78 हजार रुपये तक छूट दी जा रही है.

हुंडई एक्‍सटर पर 89 हजार रुपये तक छूट दी जा रही है.

हुंडई आई-20 पर 98 हजार रुपये तक छूट दी जा रही है.

हुंडई वेन्‍यू पर 1.23 लाख रुपये तक कम हुए हैं।

हुंडई वरना पर 60 हजार रुपये तक छूट दी जा रही है.

हुंडई क्रेटा पर 72 हजार रुपये तक छूट दी जा रही है.

हुंडई अल्‍काजार पर 75 हजार रुपये तक छूट दी जा रही है.

हुंडई ट्यूशॉ पर 2.4 लाख रुपये तक छूट दी जा रही है.

Renault

रेनो की ओर से काइगर पर 96 हजार रुपये तक छूट दी जा रही है.

Maruti Suzuki

मारुति ऑल्‍टो के10 पर 1.07 लाख रुपये तक छूट दी जा रही है.

मारुति एस प्रेसो पर 1.30 लाख रुपये तक छूट दी जा रही है.

मारुति सेलेरियो पर 94 हजार रुपये तक छूट दी जा रही है.

मारुति वैगन आर पर 79 हजार रुपये तक छूट दी जा रही है.

मारुति इग्‍निस की कीमत में 71 हजार रुपये तक छूट दी जा रही है.

मारुति स्विफ्ट की कीमत में 84 हजार रुपये तक छूट दी जा रही है.

मारुति बलेनो की कीमत में 86 हजार रुपये तक छूट दी जा रही है.

मारुति डिजायर की कीमत में 88 हजार रुपये तक छूट दी जा रही है.

मारुति फ्रॉन्‍क्‍स की कीमत में 1.12 लाख रुपये तक छूट दी जा रही है.

मारुति ब्रेजा की कीमत में 1.12 लाख रुपये तक छूट दी जा रही है.

मारुति ग्रैंड विटारा की कीमत में 1.07 लाख रुपये तक छूट दी जा रही है.

मारुति जिम्‍नी की कीमत में 52 हजार रुपये तक छूट दी जा रही है.

मारुति अर्टिगा की कीमत में 46 हजार रुपये तक छूट दी जा रही है.

मारुति XL6 की कीमत में 52 हजार रुपये तक छूट दी जा रही है.

मारुति इनविक्‍टो की कीमत में 62 हजार रुपये तक छूट दी जा रही है.

