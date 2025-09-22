केंद्र सरकार के ‘प्लान’ से खुश हो गई करोड़ों महिलाएं, ‘महंगाई’ बढ़ी फिर भी मन रहा जश्न

GST 2.0: आज से GST 2.0 लागू हो गया है. जिसके कारण काई सारी चीजों के रेट में गिरावट आई है . मगर साथ ही कुछ चीजों के रेट में टैक्स ज्यादा लगने के कारण भरी उछाल आया है. आइए जानते हैं क्या हो रहा हैं महंगा.

तंबाकू, बीड़ी, पान मसाला

तंबाकू, पान मसाले और बीड़ी पर अब लगेगा 40% टैक्स. अब इन सब की कीमतों में आएगा भरी उछाल.पेट्रोल और डीज़ल पर फिलहाल कोई भी बदलाव नहीं हुआ है क्योंकि ये GST के अंदर नहीं आते हैं. इसलिए पेट्रोल और डीज़ल की कीमतों में राहत नहीं होगी.

लग्जरी Car

सरकार ने लग्जरी और SUV गाड़ियों पर टैक्स बढ़ाकर 40% कर दिया गया है. साथ ही 350cc बड़ी बाइकों पर भी ज़्यादा टैक्स लगेगा जिसके कारण इनकी कीमतो में बढ़ोतरी आएगी.

soft drinks

सॉफ्ट ड्रिंक्स और फ्लेवर्ड वाटर जैसे कोल्ड बेवरेजेस के रेट में भी उछाल आएगा.

तंबाकू, बीड़ी, पान मसाले के रेट बढ़ाने के बहुत से फायदे भी हैं क्योंकि यह सेहत के लिए बहुत हानिकारक हैं.

तंबाकू- तंबाकू के सेवन से मुंह, फेफड़े और पेट के साथ कई और तरह के कैंसर होते हैं. यह हृदय रोग, स्ट्रोक, श्वसन रोग (COPD), प्रजनन संबंधी समस्याओं और आँखों की समस्याओं का भी कारण बनता है. इसके अलावा, त्वचा में झुर्रियाँ, दांतों और उंगलियों का पीला पड़ना, बालों का पतला होना जैसे कई अन्य शारीरिक नुकसान भी होते हैं.

बीड़ी- कैंसर, हृदय रोग, स्ट्रोक, श्वसन संबंधी बीमारियाँ (जैसे COPD) और फेफड़ों को नुकसान होता है. बीड़ी में पाए जाने वाले निकोटिन और अन्य हानिकारक रसायन रक्त वाहिकाओं को नुकसान पहुंचाते हैं, जिससे रक्त के थक्के बन सकते हैं और मस्तिष्क में रक्त का प्रवाह रुक सकता है जिससे स्ट्रोक का खतरा बढ़ जाता है. धूम्रपान छोड़ने से स्वास्थ्य में सुधार होता है, फेफड़ों के कार्य में सुधार होता है और हृदय रोगों का खतरा कम होता है.

पान मसाला- CYPs में CYP1A1 और CYP2E1 नाम के कुछ एंजाइम होते हैं, जो नाइट्रोसामाइन नामक हानिकारक पदार्थ को बढ़ा सकते हैं. ये पदार्थ मुंह को नुकसान पहुंचा सकते हैं और गंभीर बीमारियों का कारण बन सकते हैं. सुपारी, पान, और गुटखा जैसे चबाने वाले सामानों का ज्यादा और लंबे समय तक इस्तेमाल करने से मुंह में कैंसर जैसी गंभीर बीमारियां हो सकती हैं.

