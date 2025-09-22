क्या गुनाह है गिफ्ट लेना, जाने आखिर कैसे Jacqueline Fernandez पर कसा कानून का शिकंजा?

Jacqueline Fernandez Money Laundering Case: अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडीज की मुश्किलें खत्म होने का नाम नहीं ले रही है. अब सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने अभिनेत्री की उस याचिका को खारिज कर दिया गया है, जिसमें प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा कथित ठग सुकेश चंद्रशेखर से जुड़े 200 करोड़ रुपये के मनी लॉन्ड्रिंग मामले को रद्द करने की मांग की गई थी. जस्टिस दीपांकर दत्ता और एजी मसीह की बेंच ने फर्नांडीज की याचिका खारिज कर दी, लेकिन सुनवाई की उचित स्टेज पर कोर्ट में जाने की अनुमति दे दी.

फर्नांडीज की ओर से पेश वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी ने दलील दी कि अभियोजन का मामला मूल रूप से यह था कि सुकेश चंद्रशेखर से उपहार लेते समय उन्हें अधिक सावधानी बरतनी चाहिए थी.

सुप्रीम कोर्ट ने क्या कुछ कहा?

जस्टिस दत्ता ने कहा कि इस स्टेज पर आरोपों को सच माना जाना चाहिए. उन्होंने कहा कि जब तक कुछ साबित नहीं हो जाता, तब तक आरोपों को ट्रायल से पहले खारिज नहीं किया जा सकता. उन्होंने कहा, “अगर एक दोस्त दूसरे को कुछ देता है और बाद में पता चलता है कि देने वाला किसी अपराध में शामिल है, तो यह मुश्किल हो जाता है.” उन्होंने कहा कि कोर्ट को पहले के फैसलों का पालन करना होता है.

सुकेश के बारे में नहीं थी जानकारी – जैकलीन फर्नांडीज

अभिनेत्री ने शीर्ष अदालत का रुख दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा 3 जुलाई को फर्नांडीज की इसी तरह की याचिका खारिज करने के बाद किया था. हाईकोर्ट ने कहा था कि उसने कोई अपराध किया है या नहीं, इसका फैसला केवल ट्रायल के दौरान ही किया जा सकता है. सभी आरोपों से इनकार करने वाली फर्नांडीज का कहना है कि उन्हें सुकेश के आपराधिक इतिहास के बारे में कोई जानकारी नहीं थी.

हालांकि, ईडी ने अगस्त 2022 में दायर अपनी चार्जशीट में उन्हें सह-आरोपी बनाया. ईडी का आरोप है कि सुकेश के आपराधिक गतिविधियों में शामिल होने के बावजूद उसने उससे 7 करोड़ रुपये से अधिक मूल्य के गहने, कपड़े और वाहन जैसे लक्जरी उपहार स्वीकार किए.

जांच एजेंसी ने यह भी दावा किया कि ठग की गिरफ्तारी के बाद फर्नांडीज ने अपने फोन से डेटा डिलीट कर दिया और सबूत सामने आने पर स्वीकार करने से पहले उससे अपने वित्तीय लेन-देन की जानकारी छिपाती रही. सुकेश, जो दिल्ली की मंडोली जेल में बंद है, उस पर धोखाधड़ी और फर्जी पहचान के जरिए प्रभावशाली लोगों को निशाना बनाकर 215 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी करने का आरोप है.

सुकेश की तरफ से जैकलीन फर्नांडीज को दिए गए गिफ्ट्स?

एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट (ईडी) के अनुसार, 36 साल की अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडीज को सुकेश से 5.71 करोड़ रुपये के उपहार दिए. इनमें 52 लाख रुपये का घोड़ा और 9 लाख रुपये की पर्शियन बिल्ली शामिल थी. इसके अलावा, जैकलीन के भाई-बहनों को भी महंगे उपहार दिए गए. साथ ही, जैकलीन की मां को बहरीन में डिजाइनर जूते, महंगी घड़ियाँ, हाई-एंड जिम वियर और दो लग्ज़री कारें उपहार में दी गईं. जैकलीन के लिए एक प्राइवेट जेट भी बुक किया गया था. आरोपी, पिंकू ईरानी ने जोधपुर में फिल्म की शूटिंग के दौरान जैकलीन को 75 लाख रुपये नकद भी दिए थे.

क्या कहता है नियम?

नियमों पर गौर करें तो दोस्तों और रिश्तेदारों के अलावा अन्य लोगों से मिले उपहार पर टैक्स लगता है. यदि ऐसे उपहारों की कुल कीमत 50,000 रुपये से ज़्यादा है, तो उस पर टैक्स लगाया जाएगा. इनकम टैक्स के नियमों के अनुसार दोस्त रिश्तेदारों की श्रेणी में नहीं आते हैं, इसलिए उनसे मिलने वाले 50,000 रुपये से ज़्यादा कीमत के किसी भी उपहार पर टैक्स लगेगा. आरोपी पाए जाने पर सख्त सजा का भी प्रावधान है. जैकलीन फर्नांडीज मामले में भी कुछ ऐसा ही हुआ है.

