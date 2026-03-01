Home > बिहार > Bihar News: कौन हैं भोजपुरी सिंगर रौशन रोही जिनके कार्यक्रम मे चल गई गोली; पत्रकार समेत 3 लोग घायल

Bihar News: बिहार के नालंदा में गोलीबारी हुई है. भोजपुरी सिंगर रोशन रोही होली से एक दिन पहले हुए होली मिलन इवेंट में परफॉर्म कर रहे थे. तभी करीब 100 राउंड गोलियां चली है. इस घटना में एक पत्रकार समेत तीन लोग घायल हो गए है. घायलों में एक टीनेजर भी शामिल है.

By: Mohammad Nematullah | Published: March 1, 2026 8:53:19 PM IST

Bihar News: बिहार के नालंदा में गोलीबारी हुई है. भोजपुरी सिंगर रोशन रोही होली से एक दिन पहले हुए होली मिलन इवेंट में परफॉर्म कर रहे थे. तभी करीब 100 राउंड गोलियां चली है. इस घटना में एक पत्रकार समेत तीन लोग घायल हो गए है. घायलों में एक टीनेजर भी शामिल है.

रोशन रोही के कॉन्सर्ट में फायरिंग

भोजपुरी सिंगर रोशन रोही का कॉन्सर्ट नालंदा जिला हेडक्वार्टर बिहार शरीफ के नकटपुरा गांव में एक प्राइवेट वाटर पार्क में हो रहा था. लोकल लोगों को ₹299 के टिकट पर एंट्री की इजाजत थी. जब नकटपुरा गांव के एक लोकल आदमी को एंट्री नहीं मिली है, तो उसने वाटर पार्क पर पत्थर फेंकना शुरू कर दिया है.

दोनों तरफ से फायरिंग

सैकड़ों गांववालों ने तुरंत वाटर पार्क पर हमला कर दिया है. जिसके बाद इवेंट के चीफ गेस्ट RJD लीडर यासिर इमाम के पर्सनल सिक्योरिटी वालों को बीच-बचाव करना पड़ा है. इसके बाद गांववालों ने भी जवाबी फायरिंग की है. करीब 100 राउंड गोलियां चलीं, जिससे पूरा इलाका दहल गया है.

पत्रकार समेत तीन लोग घायल 

इस घटना में एक पत्रकार को बुरी तरह पीटा गया है. एक किशोर को भी गोली लगी है. उसे तुरंत इलाज के लिए बिहार शरीफ के सदर अस्पताल लाया गया है. फर्स्ट एड के बाद उसे बेहतर इलाज के लिए पटना के हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है.

कई लोग हिरासत में

घटना की सूचना मिलने पर बड़ी संख्या में पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू की है. मौके से खाली कारतूस और चार अत्याधुनिक हथियार बरामद किए गए है. कई लोगों को हिरासत में लिया है.

बिहार थाना क्षेत्र के नकटपुरा में गोलीबारी की खबर मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और एक दर्जन लोगों को हिरासत में लिया है. सभी से पूछताछ के बाद पुलिस अब आगे की जांच में जुटी है.

