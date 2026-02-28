Holi 2026: इस होली बाहर से न खरीदे पापड़, घर पर ही बनाएं, जानें इन्हें बनाने का तरीका..!

Holi 2026: होली केवल रंगों और उमंग का त्योहार नहीं, बल्कि स्वादिष्ट पकवानों के बिना अधूरा लगता है. उड़द दाल के पापड़ इस त्योहार का खास हिस्सा हैं. इन्हें घर पर तैयार करना आसान है और ये स्नैक्स या चाट में भी बेहद स्वादिष्ट लगते हैं. आइए जानते हैं इसे बनाने का तरीका-