Sriti Jha Birthday: बिहार की बेटी से टीवी क्वीन तक का शानदार सफर, ‘कुमकुम भाग्य’ की प्रज्ञा बन घर-घर में छाईं सृति झा

Sriti Jha Birthday: टीवी के पॉपूलर सीरियल कुमकुम भाग्य की ‘प्रज्ञा’ के किरदार से लाखों दर्शकों के दिलों पर राज करने वाली एक्ट्रेस सृति झा का आज जन्मदिन है. बता दें कि, उनका जन्म 26 फरवरी, 1986 को बिहार के बेगूसराय जिले में हुआ था. कुमकुम भाग्य टीवी की दुनिया का सबसे पॉपूलर शो रह चुका है. इस सीरियल के किरदार अभि और प्रज्ञा ने घर-घर अपनी पहचान बना ली थी. सीरियल में अभि के किरदार में शब्बीर अहलूवालिया नजर आए थे. वहीं प्रज्ञा बनकर सृति झा ने भी लाखों लोगों को अपनी दीवाना बन लिया था. दोनों की लवस्टोरी ने सालों तक दर्शकों को अपना साथ जोड़कर रखा. दोनों टीवी की दुनिया के सबसे पॉपूलर स्टार्स हैं.