Cannabis hangover on Holi: होली पर भांग के हैंगओवर को ऐसे उतारें, जाने ये आसान उपाय

Cannabis hangover on Holi: रंगों, उमंग और आपसी मेलजोल का त्योहार होली पूरे देश में धूमधाम से मनाया जाता है. इस दिन जहां लोग गुलाल और रंगों से खेलते हैं, वहीं कई जगह भांग और ठंडाई का भी चलन होता है. हालांकि, ज्यादा मात्रा में भांग या अन्य नशीले पदार्थों का सेवन सेहत पर भारी पड़ सकता है.