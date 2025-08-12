Home > विदेश > गाजा के लोगों को छोड़ अब मगरमच्छों का कत्लेआम क्यों कर रहा है इजरायल, रिपोर्ट में हुआ बड़ा खुलासा, सुन दंग रह गए दुनिया भर के मुसलमान

गाजा के लोगों को छोड़ अब मगरमच्छों का कत्लेआम क्यों कर रहा है इजरायल, रिपोर्ट में हुआ बड़ा खुलासा, सुन दंग रह गए दुनिया भर के मुसलमान

Israel Hamas War: सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, जो पश्चिमी तट में इज़रायली सेना की प्रशासनिक इकाई है, का कहना है कि ये मगरमच्छ जनता के लिए खतरनाक थे क्योंकि फार्म की ठीक से देखभाल नहीं की जा रही थी।

August 12, 2025

Israel Hamas War: इज़रायली सेना ने कब्ज़े वाले पश्चिमी तट पर एक अवैध बस्ती, पेटज़ेल के पास एक फार्म में 262 मगरमच्छों को मार डाला। मिडिल ईस्ट आई में प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार, जिसमें प्रत्यक्षदर्शियों का हवाला दिया गया है, सेना ने एक हत्या घाटी बनाई और मगरमच्छों को गोली मार दी। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, फार्म में लगभग 800 मगरमच्छ थे। रिपोर्ट के अनुसार, सेना ने पहले झील का पानी निकाला, फिर सैकड़ों मगरमच्छों को गोली मारकर उनके शवों को ट्रकों में लाद दिया। यह फार्म कभी एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल था और मगरमच्छों की खाल का व्यापार भी करता था। 2000 के दशक में यहाँ लगभग 3,000 मगरमच्छ लाए गए थे।

हत्या के पीछे क्या कारण है?

सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, जो पश्चिमी तट में इज़रायली सेना की प्रशासनिक इकाई है, का कहना है कि ये मगरमच्छ जनता के लिए खतरनाक थे क्योंकि फार्म की ठीक से देखभाल नहीं की जा रही थी। नील मगरमच्छ को 2013 से इज़राइल में संरक्षित प्रजाति घोषित किया गया है। यह फार्म 1990 के दशक में बनाया गया था और 2000-2005 के दूसरे इंतिफादा के दौरान पर्यटकों के लिए बंद कर दिया गया था। जब सैनिक पिछले हफ़्ते मगरमच्छों को मारने पहुँचे, तो उन्हें वहाँ मरे हुए मगरमच्छ भी मिले। नागरिक प्रशासन के अनुसार, विशेषज्ञों ने बताया कि मगरमच्छ खराब परिस्थितियों में रह रहे थे, कम भोजन मिलने के कारण वे एक-दूसरे पर हमला कर रहे थे और खा रहे थे।

बस्ती के लिए खतरा या कोई और खेल?

मिडिल ईस्ट आई के अनुसार, फार्म के मालिक बितान ने इलाके को सुरक्षित बनाने से इनकार कर दिया था, जिसे सुरक्षा अधिकारियों ने पास की बस्ती के लिए एक गंभीर खतरा बताया। जानकारी के अनुसार, 2013 में नील मगरमच्छों को संरक्षित प्रजाति घोषित किए जाने से पहले, बितान पैसों के लिए उन्हें मारता था। कानून बदलने के बाद, सैकड़ों मगरमच्छ उसके पास रह गए। अधिकारियों का दावा है कि जब बितान को उनसे पैसे कमाने का कोई रास्ता नहीं मिला, तो उसने उनकी देखभाल करना बंद कर दिया।

मदद करने की बजाय गोली मार दी

बिटन का कहना है कि नागरिक प्रशासन ने कोई और उपाय खोजने में उनकी मदद नहीं की। उन्होंने मगरमच्छों को मोरक्को के एक पर्यटन पार्क में भेजने का समझौता किया था, लेकिन युद्ध के कारण यह रुक गया। हाल ही में एक अन्य देश से बातचीत चल रही थी, लेकिन समझौता होने से पहले ही नागरिक प्रशासन ने फार्म में घुसकर मगरमच्छों को मार डाला।

गाजा के लोगों को छोड़ अब मगरमच्छों का कत्लेआम क्यों कर रहा है इजरायल, रिपोर्ट में हुआ बड़ा खुलासा, सुन दंग रह गए दुनिया भर के मुसलमान

