सरकारी कर्मचारियों के लिए बंपर खुशखबरी! भरने वाली है घर में रखी तिजोरी, खबर जानकर खुशी से झूम उठेंगे आप

8th Pay Commission: केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए एक राहत की खबर सामने आई है। जानकारी के मुताबिक 8वें वेतन आयोग का गठन जल्द हो सकता है, जिसकी घोषणा का हर कर्मचारी बेसब्री से इंतज़ार कर रहा है। हालाँकि अभी इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन ब्रोकरेज फर्मों के अनुमान बताते हैं कि सरकारी कर्मचारियों के वेतन में 13% से 54% तक की जबरदस्त बढ़ोतरी हो सकती है। अगर आप भी केंद्रीय कर्मचारी हैं, तो यह खबर आपके लिए बेहद फायदेमंद हो सकती है। आइए 8वें वेतन आयोग में वेतन वृद्धि के संभावित अनुमानों और उसके असर के बारे में जान लेते हैं।

वेतन में कितनी होगी वृद्धि

ब्रोकरेज फर्म एम्बिट कैपिटल की 9 जुलाई की एक रिपोर्ट में कहा गया कि फिटमेंट फैक्टर 1.83 से 2.46 के बीच रह सकता है। इस अनुमान के अनुसार, वेतन में 14% से 54% तक की वृद्धि हो सकती है। हालाँकि, एम्बिट कैपिटल का खुद का मानना है कि 54% की वृद्धि की संभावना बहुत कम है। ऐसे में 14% से 34% तक की वृद्धि का अनुमान ज़्यादा सटीक हो सकता है।

‘The Kerala Story’ ने फिर लिया जन्म! रमीज ने बनाया निकाह का दबाव, टॉर्चर सहते-सहते मासूम हुई परेशान तो दे दी जान

जब नया वेतन आयोग लागू होता है तो…

फिटमेंट फैक्टर सीधे मूल वेतन पर लागू होता है। लेकिन, जब नया वेतन आयोग लागू होता है, तो महंगाई भत्ता (डीए) शून्य हो जाता है, जिससे वास्तविक वेतन वृद्धि थोड़ी कम होती है। उदाहरण के लिए, 2016 में, सातवें वेतन आयोग ने 2.57 के फैक्टर का सुझाव दिया था। इससे न्यूनतम मूल वेतन ₹7,000 से बढ़कर ₹18,000 हो गया। लेकिन डीए रीसेट होने के बाद, वास्तविक वृद्धि केवल 14.3% रही।