‘The Kerala Story’ ने फिर लिया जन्म! रमीज ने बनाया निकाह का दबाव, टॉर्चर सहते-सहते मासूम हुई परेशान तो दे दी जान

Love Jihad: केरल से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आ रहा है। दरअसल , एर्नाकुलम में एक 23 साल की लड़की ने आत्महत्या कर ली। उसने अपने सुसाइड नोट में लिखा है कि उसका प्रेमी और उसका परिवार उस पर धर्म परिवर्तन का दबाव बना रहे थे। इसी से परेशान होकर मासूम लड़की ने ये कदम उठाया है। वहीँ आपकी जानकारी के लिए बता दें, मृतका की पहचान एर्नाकुलम के कोठामंगलम निवासी सोना एल्डोज़ के रूप में हुई है। सोना शनिवार को अपने घर में मृत पाई गई, उसके पास से एक सुसाइड नोट भी मिला है।

सुसाइड नोट में किया दर्द बयां

सुसाइड नोट के आधार पर पुलिस ने सोमवार को सोना के प्रेमी रमीज को हिरासत में ले लिया है। वहीँ रमीज पर सोना को आत्महत्या के लिए उकसाने और शारीरिक उत्पीड़न का आरोप लगाया गया है। इतना ही नहीं आपकी जानकारी के लिए बता दें, सोना ने सुसाइड नोट में लिखा है, रमीज ने साबित कर दिया है कि वो मुझसे प्यार नहीं करता। मैं बिना किसी धार्मिक रीति-रिवाज के उसके साथ कोर्ट मैरिज करने को तैयार थी, लेकिन वह चाहता था कि मैं अपना धर्म परिवर्तन कर लूं।

जानिए क्या है पूरा मामला

सोना ने लिखा, “कोर्ट मैरिज के बहाने वह मुझे मेरे घर से अपने घर ले आया। उसके घर पर उसके घरवाले भी मुझ पर धर्म परिवर्तन का दबाव बनाने लगे। जब मैंने मना किया, तो उन्होंने मुझे प्रताड़ित करना शुरू कर दिया।” सोना के भाई बेसिल ने बताया कि सोना और रमीज़ की मुलाकात कॉलेज में हुई थी। वह धर्म परिवर्तन के लिए तैयार थी, लेकिन तीन महीने पहले हमारे पिता का निधन हो गया और शादी एक साल के लिए टल गई।