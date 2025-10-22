Home > विदेश > Vladimir Kramnik कौन है? जिन पर आया डैनियल नारोदित्स्की के मौत का इलज़ाम

Who Is Vladimir Kramnik: सोमवार को अमेरिकी ग्रैंडमास्टर डैनियल नारोदित्स्की की चौंकाने वाली मौत ने शतरंज जगत को पूरी तरह हिलाकर रख दिया. दुनिया भर से शोक संवेदनाएँ आ रही हैं

By: Heena Khan | Published: October 22, 2025 12:57:57 PM IST

Vladimir Kramnik: सोमवार को अमेरिकी ग्रैंडमास्टर डैनियल नारोदित्स्की की चौंकाने वाली मौत ने शतरंज जगत को पूरी तरह हिलाकर रख दिया. दुनिया भर से शोक संवेदनाएँ आ रही हैं, लेकिन यह भी कहा जा रहा है कि पूर्व विश्व चैंपियन व्लादिमीर क्रैमनिक द्वारा ऑनलाइन धोखाधड़ी का आरोप लगाए जाने के बाद से 29 साल के खिलाड़ी काफी तनाव में थे.

जानिए क्या बोले थे नारोदित्स्की ? 

क्रैमनिक ने बिना किसी ठोस सबूत के, अमेरिकी खिलाड़ी पर ऑनलाइन खेलते समय धोखाधड़ी करने का बार-बार आरोप लगाया थाएक ऐसा आरोप जिसका नारोदित्स्की ने दृढ़ता से खंडन किया था. पिछले दिसंबर में, नारोदित्स्की ने “टेक टेक टेक” पर कहा था कि उनके अनुसार, धोखाधड़ी एक शतरंज खिलाड़ी द्वारा किया जाने वाला सबसे बुरा अपराध है, लेकिन उनके अनुसार, क्रैमनिक ने जो किया वो “मिट्टी से भी बदतर” है.

सोमवार को, नारोदित्स्की की खबर सामने आने के कुछ ही घंटों बाद, क्रैमनिक ने संभावित मादक द्रव्यों के सेवन और बिगड़ते मानसिक स्वास्थ्य का संकेत दिया. उन्होंने सबसे पहले अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक रहस्यमयी पोस्ट की. फिर उन्होंने नारोदित्स्की की एक “अजीब हालिया स्ट्रीम” का हवाला देते हुए आरोप लगाया कि अमेरिकी नागरिक जल्दबाजी में ट्विच से उनकी हालिया सामग्री हटा रहे हैं.

व्लादिमीर क्रैमनिक कौन हैं?

1975 में रूस के तुआप्से में जन्मे क्रैमनिक, 18 साल की उम्र में ही, 1993 में लिनारेस टूर्नामेंट में ग्रैंडमास्टर गैरी कास्परोव, अनातोली कार्पोव और विश्वनाथन आनंद के साथ खेल चुके थे, जहाँ वे पाँचवें स्थान पर रहे. जनवरी 1996 में, वे FIDE रेटिंग सूची में संयुक्त रूप से पहले स्थान पर थे.

