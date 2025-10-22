बाल-बाल बची राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु की जान! हेलीकॉप्टर की लेंडिंग के दौरान हुआ बड़ा हादसा, अधिकारीयों में मची भगदड़

President Droupadi Murmu: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के साथ एक बड़ा हादसा होते-होते टल गया. जैसे ही उनका हेलीकॉप्टर उतरा, हेलीपैड का एक हिस्सा अचानक धंस गया. सुरक्षाकर्मियों की सतर्कता और पायलट की त्वरित प्रतिक्रिया से कोई हताहत नहीं हुआ. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि केरल की अपनी यात्रा के दौरान, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को एक छोटी सी दुर्घटना का सामना करना पड़ा जब उनका हेलीकॉप्टर एक हेलीपैड पर उतरा जो अप्रत्याशित रूप से धस गया. वहीं इसे लेकर अधिकारियों द्वारा त्वरित कार्रवाई से उनकी सुरक्षा सुनिश्चित हो गई. अगले चार दिनों में, उनके एजेंडे में प्रतिष्ठित सबरीमाला मंदिर की एक प्रमुख तीर्थयात्रा, साथ ही पूरे क्षेत्र में कई उद्घाटन समारोह और शताब्दी समारोह शामिल हैं.

जानिए पूरा मामला

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को ले जा रहे एक हेलीकॉप्टर को उस समय अप्रत्याशित घटना का सामना करना पड़ा जब केरल के प्रमदम स्टेडियम में हेलीपैड टरमैक का एक हिस्सा बुधवार को उतरने के बाद डूब गया। वह राज्य की अपनी चार दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर थीं, जहां उन्हें सबरीमाला मंदिर में पूजा-अर्चना करनी थी। समाचार एजेंसी के अनुसार, पुलिस और अग्निशमन विभाग के कर्मियों ने त्वरित कार्रवाई की, जिन्होंने लैंडिंग के कुछ ही क्षणों बाद हेलीपैड की सतह आंशिक रूप से धंस जाने के बाद सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए विमान को डूबे हुए क्षेत्र से मैन्युअल रूप से धकेला। राष्ट्रपति मुर्मू की केरल यात्रा 21 अक्टूबर को शुरू हुई और 24 अक्टूबर को समाप्त होगी। वह मंगलवार को तिरुवनंतपुरम हवाई अड्डे पर पहुंचीं, जहां राज्य के अधिकारियों ने उनका औपचारिक स्वागत किया।