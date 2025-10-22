Jeevika Didi: इन महिलाओं को नीतीश से भी ज्यादा पैसा देंगे तेजस्वी, चुनाव से ठीक पहले किया बड़ा एलान

Jeevika Didi Salary: बिहार विधानसभा चुनाव (Bihar Assembly Elections 2025) के लिए पहले और दूसरे चरण के नामांकन की प्रक्रिया खत्म हो गई है. राज्य की सभी 243 सीटों पर चुनाव प्रचार अब जोर-शोर से शुरू हो गया है. आज से 15 दिन बाद बिहार में पहले चरण की वोटिंग होगी. वहीं इसी बीच राजद नेता तेजस्वी यादव ने महिलाओं को लेकर बड़ा एलान कर दिया है. उन्होने कहा है कि अगर उनकी सरकार बनती है तो जीविका (Jeevika Didi) सीएम (कम्युनिटी मोबिलाइज़र) दीदियों को स्थायी किया जाएगा और उन्हें 30,000 रुपये प्रति माह वेतन दिया जाएगा.

जीविका सीएम दीदियों को लेकर किया बड़ा एलान

राजद नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि “आप सभी जानते हैं कि इस सरकार में जीविका दीदियों के साथ अन्याय हुआ है. हमने फैसला किया है कि सभी जीविका सीएम (कम्युनिटी मोबिलाइज़र) दीदियों को स्थायी किया जाएगा और उन्हें सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाएगा.हम उनका वेतन भी बढ़ाकर 30,000 रुपये प्रति माह कर देंगे. यह कोई साधारण घोषणा नहीं है. जीविका दीदियों की यही मांग रही है.”

#WATCH | Patna, Bihar: RJD leader Tejashwi Yadav says, “Once we form our government, Jeevika CM (Community Mobilisers) Didis will be made permanent and a salary of Rs 30,000 per month will be given to them. The interest on the loans taken by Jeevika Didis will be waived off. For… https://t.co/5IFJz6iCbz pic.twitter.com/zvDvz64xcP — ANI (@ANI) October 22, 2025

ऋण पर ब्याज किया माफ़

राजद नेता तेजस्वी यादव कहते हैं, “हमारी सरकार बनते ही जीविका सीएम (कम्युनिटी मोबिलाइज़र) दीदियों को स्थायी किया जाएगा और उन्हें 30,000 रुपये प्रति माह वेतन दिया जाएगा. जीविका दीदियों द्वारा लिए गए ऋण पर ब्याज माफ़ किया जाएगा. अगले दो वर्षों तक जीविका दीदियों को ब्याज मुक्त ऋण दिया जाएगा. जीविका दीदियों को 2,000 रुपये का अतिरिक्त भत्ता भी दिया जाएगा. सभी जीविका दीदियों को 5 लाख रुपये का बीमा मिलेगा.”

#WATCH | Patna, Bihar: RJD leader Tejashwi Yadav says, “… All of you are aware that injustice was done to the Jeevika Didis under this government… We have decided that all the Jeevika CM (Community Mobilisers) Didis will be made permanent and they will be given the status of… pic.twitter.com/oOFjqYeGuy — ANI (@ANI) October 22, 2025

राजद नेता और राघोपुर विधानसभा सीट से पार्टी के उम्मीदवार तेजस्वी यादव ने कहा, “प्रति माह 2.5 हजार सालाना 30 हजार और 5 साल का 1.5 लाख रुपया माई बहन योजना के तहत महागठबंधन की सरकार बनने पर दिया जाएगा. हमने पहले भी घोषणा की है कि बेटी(BETI) योजना, मां(MAA) योजना हम लाएंगे. बेटी योजना के तहत जब से हमारी बेटियां पैदा होंगी तब से उन्हें आय दिलाने तक यह योजना चलेगी. मां(MAA) योजना भी लाई जाएगी जिसके तहत महिलाएं जिनके पास मकान नहीं है, उनके मकान, अन्न और आमदनी की व्यवस्था करवाई जाएगी.”

राजद नेता और राघोपुर विधानसभा सीट से पार्टी के उम्मीदवार तेजस्वी यादव ने कहा, “हमने पहले एक ऐतिहासिक घोषणा की थी कि जिन परिवारों के पास सरकारी नौकरियां नहीं हैं, उन परिवारों में एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी दी जाएगी. आज हम फिर एक ऐतिहासिक घोषणा करने जा रहे हैं. जीविका दीदीयों का जितना शोषण इस सरकार में हुआ है, शायद ही कभी हुआ होगा.

हम अपनी यात्रा के दौरान कई जिलों में घूमकर आए और हर जगह हमें जीविका दीदीयों का समूह मिलता था. सभी जीविका दीदीयों के प्रति हमारा सम्मान है और उन्हें उनका अधिकार व सम्मान दिलाना हमारी जिम्मेदारी है. हमने वैज्ञानिक तौर पर अध्ययन करके निर्णय लिया है कि जितनी सीएम जीवीका दीदीयां हैं, उन सभी को स्थायी सरकारी कर्मचारी का दर्जा देकर उनके वेतन को हम 30,000 रुपये प्रतिमाह करेंगे.

ये कोई मामूली घोषणा नहीं है बल्कि कई वर्षों से हमारी जीवीका दीदीयों की मांग रही है कि उन्हें स्थायी किया जाए. बिना जीवीका दीदीयों के कोई काम संपन्न नहीं हो पाता लेकिन उन्हें क्या मिलता है?जितनी भी जीविका दीदीयों द्वारा लिए गए लोन के सूद को भी माफ किया जाएगा.जीविका दीदीयों को 2 वर्ष तक ब्याज मुक्त ऋण दिया जाएगा. जीविका समूह की दीदीयों को अन्य सरकारी कार्यों के निष्पादन के लिए प्रतिमाह 2 हजार भत्ता भी दिया जाएगा.”

दो चरणों में होगा मतदान

बता दें कि बिहार में चुनाव दो चरणों में होने हैं. पहले चरण में मतदान 6 नवंबर को होगा. वहीं दूसरे चरण का मतदान 11 नवंबर को होगा. वहीं सभी सीटों के नतीजे 14 नवंबर को घोषित किए जाएंगे.

कौन बनेगा बिहार का CM? उपेंद्र कुशवाहा ने खोली NDA की ‘राज़ की पोटली’, खबर पड़ते ही समझ जाएंगे पूरी प्लानिंग