Explainer: पुतिन और PM मोदी की मुलाकात के बाद भारत को मिलेगा खजाना? दोनों के बीच होने वाली हैं ये 9 डील

Putin Visit India: रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का स्पेशल विमान कुछ ही घंटों में भारत की जमीन पर उतरने वाला है. पुतिन भारत और रूस के बीच स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के 25 साल पूरे होने के मौके पर भारत आ रहे हैं. इतना ही नहीं वो 23वें बाइलेटरल समिट में भी भाग लेंगे.

By: Heena Khan | Published: December 4, 2025 1:48:52 PM IST

Putin Visit India: रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का स्पेशल विमान कुछ ही घंटों में भारत की जमीन पर उतरने वाला है. पुतिन भारत और रूस के बीच स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के 25 साल पूरे होने के मौके पर भारत आ रहे हैं. इतना ही नहीं वो 23वें बाइलेटरल समिट में भी भाग लेंगे. भारत पहुंचने पर पुतिन को खास सुरक्षा दी जाएगी. उनका यह दौरा 4 और 5 दिसंबर को होगा. वहीं आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पुतिन के दौरे के दौरान दोनों देशों के बीच कई समझौतों पर साइन होने वाले हैं. वहीं आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पुतिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बुलावे पर भारत आ रहे हैं, और यूक्रेन के खिलाफ युद्ध शुरू करने के बाद यह रूसी नेता का पहला भारत दौरा है. बातचीत के बाद कई बड़ी घोषणाएं और समझौते होने की उम्मीद जताई जा रही है. चलिए जान लेते हैं कि दोनों के बीच किन-किन मुद्दों पर बात होने वाली है. 

जानिए आज का शेड्यूल 

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पुतिन आज से 2 दिन के भारत दौरे पर हैं. वहीँ रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन शाम 6:30 बजे भारत पहुंचेंगे. लैंडिंग के बाद, वह नरेंद्र मोदी के साथ प्राइवेट डिनर मीटिंग के लिए प्रधानमंत्री आवास जाएंगे. उम्मीद है कि यह वन-ऑन-वन ​​बातचीत रात 8.30 बजे तक चलेगी.उनका ऑफिशियल शेड्यूल सुबह देर से राष्ट्रपति भवन में भारत के राष्ट्रपति के साथ मीटिंग से शुरू होगा.

राष्ट्रपति पुतिन के साथ 9 अहम डील पर समझौता संभव

1- भारत S-400 एयर डिफेंस सिस्टम के नए सेट खरीद सकता है
2- भारत Su-57 फाइटर जेट के 2-3 स्क्वाड्रन खरीद सकता है
3- रूस के पैंटसिर एयर डिफेंस सिस्टम की खरीद पर बातचीत होगी.
4- रूस से वोरोनिश रडार की डील हो सकती है
5- दोनों देशों की नौसेनाएं समुद्री अभ्यास बढ़ाएंगी
6- भारत का RuPay कार्ड रूस में और रूस का Mir कार्ड भारत में वैलिड होगा
7- UPI और रूस के पेमेंट सिस्टम FPS को लिंक किया जा सकता है
8- भारतीय मजदूरों को रूस में नौकरी दिलाने के लिए एक नया समझौता हो सकता है
9- एयरक्राफ्ट और जहाज बनाने में नई पार्टनरशिप बन सकती हैं

किन मुद्दों पर होगी चर्चा 

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यह MoU प्रेसिडेंट पुतिन के दौरे के दौरान साइन किया जाएगा. सूत्रों ने इस बात की जानकारी दी है कि दोनों नेताओं के बीच शिखर वार्ता में रक्षा संबंधों को मज़बूत करने, बाहरी दबाव से द्विपक्षीय व्यापार की रक्षा करने और छोटे न्यूक्लियर रिएक्टरों के क्षेत्र में सहयोग जैसे मुद्दों पर चर्चा होगी. 

रूसी मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो, तमिलनाडु के कुडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट में कई रिएक्टर बना रही रूसी न्यूक्लियर कंपनी रोसाटॉम को संबंधित भारतीय एजेंसियों के साथ एक एग्रीमेंट साइन करने की इजाज़त मिल गई है. क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने इस बात की जानकारी भी दी है कि रोसाटॉम के CEO एलेक्सी लिकचेव दिल्ली में होने वाले समिट में कई नए प्रपोज़ल पेश करेंगे, जिसमें छोटे मॉड्यूलर रिएक्टर (SMRs) के कंस्ट्रक्शन पर कोऑपरेशन भी शामिल है.

भारत के लिए रवाना हुए पुतिन 

रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन दो दिन के भारत दौरे के लिए रवाना हो गए हैं. क्रेमलिन ने इस दौरे को बहुत ज़रूरी बताया और कहा कि भारत और रूस के बीच ये संपर्क बहुत ज़्यादा अहम हैं. अपने दौरे के दौरान, रूसी प्रतिनिधिमंडल भारतीय अधिकारियों के साथ राजनीतिक, व्यापार और आर्थिक, वैज्ञानिक और तकनीकी, और सांस्कृतिक और मानवीय सहयोग पर विस्तार से बातचीत करेगा. अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय मुद्दों पर भी चर्चा होगी. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने आवास पर राष्ट्रपति पुतिन का एक अनौपचारिक वन-ऑन-वन ​​मीटिंग के लिए स्वागत करेंगे. अगले दिन, राष्ट्रपति भवन में एक औपचारिक स्वागत समारोह होगा, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू शामिल होंगे. इसके बाद कार्यक्रम में भारत-रूस बातचीत (सीमित और बड़े फॉर्मेट में), प्रधानमंत्री द्वारा आयोजित एक औपचारिक लंच और सांस्कृतिक कार्यक्रम, भारत के राष्ट्रपति के साथ एक बैठक, और राष्ट्रपति पुतिन के सम्मान में एक राजकीय स्वागत समारोह शामिल होगा.

