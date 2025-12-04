Vladimir Putin Car: पुतिन की जादुई कार! पानी में जाते ही बन जाती है ‘सबमरीन’, ऑरस सीनेट की खासियत जान रह जाएंगे दंग
Vladimir Putin Car: जैसा की आप सभी जानते हैं आज रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत आ रहे हैं. वहीं ये एक ऐसे राष्ट्रपति हैं जो दुनिया के सबसे ताकतवर नेताओं में से एक हैं, और उनकी सुरक्षा का एक अहम हिस्सा उनकी बख्तरबंद लिमोजिन, ‘ऑरस सीनेट’ है. खास बात ये है कि पुतिन जहां भी जाते हैं यह खास तौर पर डिज़ाइन की गई कार से ही जाते हैं. आज हम आपको इस कार की खासियत बताने वाले हैं जिन्हे जानकर आप हैरान रह जाएंगे.
पुतिन की अनोखी कार
दरअसल, पुतिन की इस अनोखी कार को 'पहियों पर किला' या 'रूसी रोल्स-रॉयस' भी कहा जाता है.
ऑरस सेनेट
खास बात ये है कि ऑरस सीनेट को लगभग किसी भी तरह के हमले का सामना करने के लिए डिज़ाइन किया गया है. चलिए अब इस कार की खासियत जान लेते हैं.
मिसाइल और बुलेटप्रूफ कार
इस कार की सबसे बड़ी खासियत ये है कि यह कार पूरी तरह से बुलेटप्रूफ है. सबसे ज़रूरी बात यह है कि यह मिसाइल या ड्रोन हमलों के असर को भी कम कर सकती है, जिससे इसमें बैठे व्यक्ति को सुरक्षित निकलने में मदद मिले.
केमिकल अटैक से लेस
आपको बता दें कि यह कार एयर फिल्ट्रेशन टेक्नोलॉजी से लैस है जो किसी भी केमिकल हमले की स्थिति में अंदर की हवा को साफ रखती है.
क्रैश प्रोटेक्श
सबसे खास बात ये है कि अगर कार के टायर पंक्चर भी हो जाएं, तो भी यह रुकेगी नहीं और तेज़ स्पीड से चलती रहेगी.
सबमरीन में होगी तब्दील
अगर यह पानी में गिर जाती है, तो यह डूबने के बजाय सबमरीन की तरह काम कर सकती है.
कैसी है इसकी परफॉर्मेंस
यह पावरफुल कार 4.4-लीटर ट्विन-टर्बो V8 इंजन और हाइब्रिड सिस्टम से चलती है. यह भारी गाड़ी सिर्फ 6 से 9 सेकंड में 0 से 100 km/h की स्पीड पकड़ सकती है, जबकि इसकी टॉप स्पीड लगभग 160 km/h है.