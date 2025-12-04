Vladimir Putin Car: पुतिन की जादुई कार! पानी में जाते ही बन जाती है ‘सबमरीन’, ऑरस सीनेट की खासियत जान रह जाएंगे दंग

Vladimir Putin Car: जैसा की आप सभी जानते हैं आज रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत आ रहे हैं. वहीं ये एक ऐसे राष्ट्रपति हैं जो दुनिया के सबसे ताकतवर नेताओं में से एक हैं, और उनकी सुरक्षा का एक अहम हिस्सा उनकी बख्तरबंद लिमोजिन, ‘ऑरस सीनेट’ है. खास बात ये है कि पुतिन जहां भी जाते हैं यह खास तौर पर डिज़ाइन की गई कार से ही जाते हैं. आज हम आपको इस कार की खासियत बताने वाले हैं जिन्हे जानकर आप हैरान रह जाएंगे.