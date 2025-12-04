मुस्लिम दोस्त की बहन से शादी, मैदान पर बनाए कई रिकॉर्ड, अब हैं भारतीय क्रिकेट टीम के सेलेक्टर, जानें- अजीत अगरकर की कहानी

Ajit Agarkar: भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व खिलाड़ी अजीत अगरकर ने तेज रफ्तार गेंद से विश्व क्रिकेट में गहरी छाप छोड़ी है. जरूरत के समय पर उन्होंने बल्ले से भी अपना अहम योगदान दिया है. अगरकर व्हाइट बॉल क्रिकेट में नई गेंद से स्विंग कराने की क्षमता के लिए प्रसिद्ध थे. सटीक लाइन-लेंथ के साथ अजीत अगरकर शुरुआती ओवरों में महत्वपूर्ण विकेट लेकर मैच का रुख बदल देते थे. सीम मूवमेंट और तेज रफ्तार गेंदबाजी अगरकर की सबसे बड़ी ताकत थी.