Trump West Bank warning: डोनाल्ड ट्रंप ने इशारों-इशारों में ‘बीबी’ को धमकाया, कहा- सबक तो सिखाना पड़ेगा

अमेरिकी राजनीति में फिर से हलचल मची हुई है। पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इज़राइल के प्रधानमंत्री “बीबी” को इशारों-इशारों में चेतावनी दी है. हालांकि उन्होंने सीधे शब्दों में धमकी नहीं दी, लेकिन उनके तेवर और बयान ने कूटनीतिक गलियारों में हलचल पैदा कर दी है. अब सभी की निगाहें इस बात पर हैं कि ट्रंप की चेतावनी का असर इज़राइल की रणनीति और मध्य-पूर्व की राजनीति पर कैसे पड़ेगा.

दरअसल, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गुरुवार को वेस्ट बैंक को लेकर एक स्पष्ट चेतावनी जारी की. उन्होंने कहा कि इज़राइल वेस्ट बैंक के साथ “कुछ नहीं करेगा”. यह बयान इज़राइली संसद द्वारा वेस्ट बैंक के कुछ हिस्सों को अपने में मिलाने वाले दो विधेयकों पर प्रारंभिक मतदान के एक दिन बाद आया है. अमेरिकी उपराष्ट्रपति जे.डी. वेंस भी इस बैठक के दौरान इज़राइल में थे. ट्रंप प्रशासन के अधिकारियों ने प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की सरकार की कड़ी आलोचना की है और स्पष्ट रूप से कहा है कि वर्तमान सरकार की तुलना पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडेन से नहीं की जानी चाहिए.

इससे पहले, ट्रंप ने व्हाइट हाउस में पत्रकारों से कहा, “वेस्ट बैंक की चिंता मत करो. इज़राइल बहुत अच्छा काम कर रहा है. वे वेस्ट बैंक के साथ कुछ नहीं करेंगे.” ट्रंप ने पिछले महीने ही कहा था कि वह इज़राइल को यह विवादास्पद कदम उठाने की अनुमति नहीं देंगे. टाइम पत्रिका को दिए एक साक्षात्कार में, ट्रंप ने कहा, “ऐसा नहीं होगा क्योंकि मैंने अरब देशों को अपना वचन दिया है. अगर ऐसा हुआ, तो इज़राइल अपना सारा अमेरिकी समर्थन खो देगा.”

कौन है ‘इल मॉस्ट्रो डी फ़्लोरेंस’ नाम का दुनिया का सबसे खौफनाक सीरियल किलर? 16 लोगों को दी थी सबसे दर्दनाक मौत

ट्रंप प्रशासन के अधिकारियों ने धमकी दी

ट्रंप प्रशासन के एक वरिष्ठ अधिकारी ने टाइम्स ऑफ इज़राइल को बताया, “इज़राइल हमारे साथ जो बाइडेन जैसा व्यवहार नहीं कर सकता.” नाम न छापने की शर्त पर बोलते हुए, अधिकारी ने कहा कि नेतन्याहू अक्सर घरेलू राजनीतिक लाभ के लिए बाइडेन प्रशासन से झगड़ते रहे हैं. यह टिप्पणी ओबामा प्रशासन के दौरान 2010 में उपराष्ट्रपति बाइडेन की इज़राइल यात्रा के दौरान पूर्वी यरुशलम में 1,600 आवासीय इकाइयों के निर्माण की घोषणा की भी याद दिलाती है, जिससे अमेरिका-इज़राइल संबंधों में दरार आ गई थी.

ट्रम्प उन्हें सबक सिखाएंगे

चैनल 12 की एक रिपोर्ट के अनुसार, एक अन्य अमेरिकी अधिकारी ने चेतावनी दी कि अगर नेतन्याहू गाजा युद्धविराम और बंधक रिहाई समझौते को खतरे में डालते हैं, तो ट्रम्प उन्हें “सबक सिखाएंगे.” अधिकारी ने कहा, “नेतन्याहू राष्ट्रपति ट्रम्प के साथ बहुत ही बारीक रेखा पर चल रहे हैं। अगर वह आगे बढ़ते हैं, तो गाजा समझौता बर्बाद हो जाएगा। और अगर समझौता बर्बाद होता है, तो डोनाल्ड ट्रम्प उन्हें बर्बाद कर देंगे.

पाकिस्तान नहीं अब इस चीज ने अफ़ग़ानिस्तान में मचाई तबाही, सुबह-सुबह कांप गए पठान!