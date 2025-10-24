पाकिस्तान नहीं अब इस चीज ने अफ़ग़ानिस्तान में मचाई तबाही, सुबह-सुबह कांप गए पठान!

Afghanistan Earthquake: राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र (NCS) ने बताया कि शुक्रवार तड़के अफ़ग़ानिस्तान में 3.7 तीव्रता का भूकंप आया.एनसीएस के अनुसार, भूकंप भारतीय मानक समय (IST) के अनुसार सुबह 6:09 बजे 80 किलोमीटर की गहराई पर आया.
Earthquake of magnitude 3.7 strikes Afghanistan
Read @ANI Story | https://t.co/KbBaA0JjU2#earthquake #magnitude #Afghanistan pic.twitter.com/qFgj5tZb6Q
— ANI Digital (@ani_digital) October 24, 2025
पहले मंगलवार तड़के अफ़ग़ानिस्तान में 4.3 तीव्रता का भूकंप आया था. 17 अक्टूबर को, शुक्रवार शाम उत्तरी अफ़ग़ानिस्तान में 5.5 तीव्रता का भूकंप आया, जो एक महीने से भी कम समय में देश में आया चौथा और 12 घंटे से भी कम समय में दूसरा भूकंप था. अमेरिकी भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (USGS) के अनुसार, यह भूकंप खंडूद से 47 किलोमीटर उत्तर-उत्तर-पश्चिम में 12:15 UTC (भारतीय समयानुसार शाम 5:45 बजे) पर 43 किलोमीटर की गहराई पर आया.
कितने खतरनाक होते हैं हल्के भूकंप?
हल्के भूकंप आमतौर पर गहरे भूकंपों की तुलना में ज़्यादा खतरनाक होते हैं. ऐसा इसलिए है क्योंकि उथले भूकंपों से उत्पन्न भूकंपीय तरंगों की सतह तक पहुंचने की दूरी कम होती है, जिसके परिणामस्वरूप ज़मीन ज़्यादा हिलती है और संरचनाओं को ज़्यादा नुकसान होने की संभावना होती है, साथ ही ज़्यादा हताहत भी होते हैं.
18 सितंबर को, संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि, राजदूत हरीश पर्वतनेनी ने अफ़ग़ानिस्तान में शांति, स्थिरता और विकास को बढ़ावा देने के लिए भारत की प्रतिबद्धता की पुष्टि की. अफ़ग़ानिस्तान पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की त्रैमासिक ब्रीफिंग को संबोधित करते हुए, राजदूत पर्वतनेनी ने अफ़ग़ान लोगों के लिए मानवीय सहायता प्रदान करने और क्षमता निर्माण पहलों को लागू करने की भारत की प्राथमिकताओं पर ज़ोर दिया.
उन्होंने आगे कहा, “अफ़ग़ानिस्तान में भारत की तात्कालिक प्राथमिकताओं में अफ़ग़ान लोगों के लिए मानवीय सहायता प्रदान करना और क्षमता निर्माण पहलों को लागू करना शामिल है.”
उन्होंने अफ़ग़ानिस्तान में संयुक्त राष्ट्र सहायता मिशन (यूएनएएमए) के प्रति भारत की प्रतिबद्धता की भी पुष्टि की. राजदूत पर्वतनेनी ने महासचिव की विशेष प्रतिनिधि (एसआरएसजी) और अफ़ग़ानिस्तान में संयुक्त राष्ट्र सहायता मिशन (यूएनएएमए) की प्रमुख, रोज़ा ओटुनबायेवा को उनकी ब्रीफिंग के लिए धन्यवाद दिया.
अफ़ग़ानिस्तान, पाकिस्तान और उत्तरी भारत दुनिया के सबसे भूकंपीय रूप से सक्रिय क्षेत्रों में से एक में स्थित हैं, जहाँ भारतीय और यूरेशियन टेक्टोनिक प्लेटें मिलती हैं. इस क्षेत्र में अक्सर मध्यम से लेकर तेज़ भूकंप आते हैं, जो अक्सर फॉल्ट लाइनों की निकटता के कारण सीमाओं के पार महसूस किए जाते हैं.