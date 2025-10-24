Home > मनोरंजन > ओटीटी > कौन है ‘इल मॉस्ट्रो डी फ़्लोरेंस’ नाम का दुनिया का सबसे खौफनाक सीरियल किलर? 16 लोगों को दी थी सबसे दर्दनाक मौत

कौन है ‘इल मॉस्ट्रो डी फ़्लोरेंस’ नाम का दुनिया का सबसे खौफनाक सीरियल किलर? 16 लोगों को दी थी सबसे दर्दनाक मौत

अगर आपको सीरियल किलिंग (Serial Killing) जैसे सीरीज के बारे में दिलचस्पी है तो यह खबर आपके लिए है. इटली के सबसे खूबसूरत शहर फ्लोरेंस (Florence) में घटी सची घटना पर आधारित एक ऐसे सीरियल किलर (Serial Killer) की कहानी जिसके ऊपर हाल ही में नेटफ्लिक्स (Netflix) पर 'The Monster of Florence' से एक सीरीज आई है.

By: DARSHNA DEEP | Published: October 24, 2025 3:02:45 PM IST

The Monster of Florence Original Serial Killer Series on Netflix
The Monster of Florence Original Serial Killer Series on Netflix

Serial Killing Case:  क्या आपको सीरियल किलिंग के बारे में दिलचस्पी है? अगर हां, तो यह खबर आपके लिए है.  अनसुलझे सीरियल किलिंग मामले पर आधारित एक सच्ची अपराध  वेब सीरीज के बारे में है, जिसे ‘The Monster of Florence’ (‘इल मॉस्ट्रो डी फ़्लोरेंस’) के नाम से भी जाना जाता है. 

घटना का पूरा विवरण

दरअसल,  यह खौफनाक वारदात इटली के सबसे खूबसूरत शहर फ्लोरेंस (Florence) की है. जहां,  एक अज्ञात हत्यारे ने साल 1968 से 1985 के बीच प्रेमी जोड़ों को निशाना बनाकर 16 लोगों को ऐसी दर्दनाक मौत दी जिससे पढ़कर सभी की रूह कांप उठी थी.  हत्यारे की क्रूरता इतनी ज्यादा थी कि मीडिया ने उसे ‘Il Mostro di Firenze’ यानी ‘The Monster of Florence’ का नाम तक दे दिया था.  हर हत्या में एक ही हथियार का इस्तेमाल किया गया था और पीड़ितों के शरीर पर बर्बरतापूर्ण घाव के निशान मिले थे.  यह मामला आज भी दुनिया के सबसे रहस्यमय और अनसुलझे अपराधों में से एक है.

घटना पर आधारित है वेब सीरीज

You Might Be Interested In

इस सच्ची घटना पर आधारित एक चार एपिसोड की लिमिटेड सीरीज नेटफ्लिक्स पर हाल ही में आई है, जिसे ‘The Monster of Florence’ नाम से हिंदी में भी स्ट्रीम किया जा सकता है. इस फिल्म के निर्देशक स्टेफानो सोलिमा हैं और लेखक लियोनार्डो फासोली है. फिल्म में अपना अहम किरदार निभाने वाले मार्को बुलिटा, फ्रांसेस्का ओलिया, वैलेंटिनो मैनियास और लिलियाना बोटोन का नाम शामिल है. 

क्या है सीरीज की असली खासियत

सीरीज की कहानी गैर-सीधे क्रम (Non-Linear) में चलती है और इसमें फ्लैशबैक और कोर्ट रूम ड्रामा का मुख्य रूप से जिक्र किया गया है. सीरीज के हर एपिसोड एक अलग संदिग्ध का कहानी दिखाता है, जिससे दर्शक खुद असली कातिल का अनुमान लगाने पर पूरी तरह से मजबूर हो जाते हैं. यह सीरीज थ्रिलिंग, डार्क और मनोवैज्ञानिक रूप से जुड़ी हुई है. IMDb पर इस सीरीज को 8.4 की रेटिंग दी गई है. 

यह सीरीज उन दर्शकों के लिए एक सही साबित हो सकती है जो सच्ची घटनाओं पर आधारित क्राइम और थ्रिलर कहानियों को बेहद पसंद करते हैं. 

Tags: Based on real storyBeautiful City FlorenceItlay Crime NewsMost Mysterious CaseThe Monster of Florence
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

जानें कौन – कौन हैं शादी के बाद अलग होने...

October 24, 2025

छठ का व्रत रखने से पहले ये बातें जानना बेहद...

October 24, 2025

क्या आप भी पाना चाहते हैं चाँद जैसी खूबसूरती? अपनाएं...

October 24, 2025

सर्दियों में अर्थराइटिस से राहत चाहिए? बस करें ये काम!

October 24, 2025

आज 24 अक्टूबर को आपके शहर में क्या है पेट्रोल...

October 24, 2025

गैस और ब्लोटिंग की समस्या? अपनाएं ये 5 आसान घरेलू...

October 24, 2025
कौन है ‘इल मॉस्ट्रो डी फ़्लोरेंस’ नाम का दुनिया का सबसे खौफनाक सीरियल किलर? 16 लोगों को दी थी सबसे दर्दनाक मौत

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

कौन है ‘इल मॉस्ट्रो डी फ़्लोरेंस’ नाम का दुनिया का सबसे खौफनाक सीरियल किलर? 16 लोगों को दी थी सबसे दर्दनाक मौत
कौन है ‘इल मॉस्ट्रो डी फ़्लोरेंस’ नाम का दुनिया का सबसे खौफनाक सीरियल किलर? 16 लोगों को दी थी सबसे दर्दनाक मौत
कौन है ‘इल मॉस्ट्रो डी फ़्लोरेंस’ नाम का दुनिया का सबसे खौफनाक सीरियल किलर? 16 लोगों को दी थी सबसे दर्दनाक मौत
कौन है ‘इल मॉस्ट्रो डी फ़्लोरेंस’ नाम का दुनिया का सबसे खौफनाक सीरियल किलर? 16 लोगों को दी थी सबसे दर्दनाक मौत