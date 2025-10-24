कौन है ‘इल मॉस्ट्रो डी फ़्लोरेंस’ नाम का दुनिया का सबसे खौफनाक सीरियल किलर? 16 लोगों को दी थी सबसे दर्दनाक मौत

Serial Killing Case: क्या आपको सीरियल किलिंग के बारे में दिलचस्पी है? अगर हां, तो यह खबर आपके लिए है. अनसुलझे सीरियल किलिंग मामले पर आधारित एक सच्ची अपराध वेब सीरीज के बारे में है, जिसे ‘The Monster of Florence’ (‘इल मॉस्ट्रो डी फ़्लोरेंस’) के नाम से भी जाना जाता है.

घटना का पूरा विवरण

दरअसल, यह खौफनाक वारदात इटली के सबसे खूबसूरत शहर फ्लोरेंस (Florence) की है. जहां, एक अज्ञात हत्यारे ने साल 1968 से 1985 के बीच प्रेमी जोड़ों को निशाना बनाकर 16 लोगों को ऐसी दर्दनाक मौत दी जिससे पढ़कर सभी की रूह कांप उठी थी. हत्यारे की क्रूरता इतनी ज्यादा थी कि मीडिया ने उसे ‘Il Mostro di Firenze’ यानी ‘The Monster of Florence’ का नाम तक दे दिया था. हर हत्या में एक ही हथियार का इस्तेमाल किया गया था और पीड़ितों के शरीर पर बर्बरतापूर्ण घाव के निशान मिले थे. यह मामला आज भी दुनिया के सबसे रहस्यमय और अनसुलझे अपराधों में से एक है.

घटना पर आधारित है वेब सीरीज

इस सच्ची घटना पर आधारित एक चार एपिसोड की लिमिटेड सीरीज नेटफ्लिक्स पर हाल ही में आई है, जिसे ‘The Monster of Florence’ नाम से हिंदी में भी स्ट्रीम किया जा सकता है. इस फिल्म के निर्देशक स्टेफानो सोलिमा हैं और लेखक लियोनार्डो फासोली है. फिल्म में अपना अहम किरदार निभाने वाले मार्को बुलिटा, फ्रांसेस्का ओलिया, वैलेंटिनो मैनियास और लिलियाना बोटोन का नाम शामिल है.

क्या है सीरीज की असली खासियत

सीरीज की कहानी गैर-सीधे क्रम (Non-Linear) में चलती है और इसमें फ्लैशबैक और कोर्ट रूम ड्रामा का मुख्य रूप से जिक्र किया गया है. सीरीज के हर एपिसोड एक अलग संदिग्ध का कहानी दिखाता है, जिससे दर्शक खुद असली कातिल का अनुमान लगाने पर पूरी तरह से मजबूर हो जाते हैं. यह सीरीज थ्रिलिंग, डार्क और मनोवैज्ञानिक रूप से जुड़ी हुई है. IMDb पर इस सीरीज को 8.4 की रेटिंग दी गई है.

यह सीरीज उन दर्शकों के लिए एक सही साबित हो सकती है जो सच्ची घटनाओं पर आधारित क्राइम और थ्रिलर कहानियों को बेहद पसंद करते हैं.