Home > विदेश > ट्रेड वॉर के बीच इस देश में मिलने जा रहे Trump-Jinping, जानें मुलाकात से पहले क्या बोले अमेरिकी राष्ट्रपति?

ट्रेड वॉर के बीच इस देश में मिलने जा रहे Trump-Jinping, जानें मुलाकात से पहले क्या बोले अमेरिकी राष्ट्रपति?

US China Trade War: व्हाइट हाउस की तरफ से मिली जानकारी के मुताबिक दोनों नेता Asia-Pacific Economic Cooperation summit में मुलाकात करेंगे.

By: Shubahm Srivastava | Published: October 24, 2025 1:08:20 AM IST

Trump Jinping Meeting
Trump Jinping Meeting

Trump Jinping Meeting: व्हाइट हाउस ने गुरुवार को घोषणा की कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप 30 अक्टूबर को दक्षिण कोरिया की अपनी आधिकारिक यात्रा के दौरान चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात करेंगे. यह मुलाकात अमेरिका और चीन के बीच बढ़ते व्यापार युद्ध के बीच हो रही है, जिसने वैश्विक बाजारों में अस्थिरता पैदा कर दी है.

व्हाइट हाउस ने दी जानकारी

व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट ने बताया कि ट्रंप शुक्रवार रात व्हाइट हाउस से मलेशिया के लिए उड़ान भरकर अपने एशिया दौरे की शुरुआत करेंगे. वह रविवार को मलेशिया पहुंचेंगे और प्रधानमंत्री के साथ द्विपक्षीय वार्ता के बाद, आसियान नेताओं के रात्रिभोज में शामिल होंगे. इसके बाद ट्रंप सोमवार सुबह जापान के लिए रवाना होंगे, जहां वह जापान के नए प्रधानमंत्री से मुलाकात करेंगे.

ट्रंप-जिनपिंग के बीच होगी द्विपक्षीय वार्ता 

You Might Be Interested In

ट्रंप बुधवार सुबह दक्षिण कोरिया के बुसान पहुंचेंगे, जहां वह कोरिया के राष्ट्रपति से मुलाकात करेंगे. वह APEC CEO लंच में मुख्य भाषण देंगे और US-APEC नेताओं के कार्यकारी रात्रिभोज में शामिल होंगे. अगले दिन, गुरुवार सुबह, वह शी जिनपिंग के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे और फिर वाशिंगटन डी.सी. लौट जाएंगे.

‘अपनी मां का…’, आसिम मुनीर को किसने दी युद्ध की धमकी; भारत के बाद क्या पाकिस्तान उलझेगा नए दुश्मन से

चीन ने हमारे साथ अन्याय किया – ट्रंप

ट्रंप ने बुधवार को कहा कि शी जिनपिंग के साथ उनकी “लंबी और उपयोगी बैठक” होने वाली है, जहां दोनों देश अपने “कई सवालों, चिंताओं और अवसरों” पर चर्चा करेंगे. यह बयान अमेरिका द्वारा हाल ही में 1 नवंबर से चीन पर 155% तक के टैरिफ लगाने की घोषणा के बाद आया है. ट्रंप ने कहा, “मैं चीन के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहता हूँ, लेकिन उन्होंने व्यापार के मामले में हमारे साथ अन्याय किया है. पिछले राष्ट्रपतियों ने चीन और अन्य देशों को हमारा फायदा उठाने दिया है.”

दोनों देशों के बीच व्यापार युद्ध चरम पर

यह बैठक ऐसे समय में हो रही है जब दोनों देशों के बीच व्यापार युद्ध अपने चरम पर है. अमेरिका पहले ही चीनी वस्तुओं पर आयात शुल्क 145% तक बढ़ा चुका है, जिससे वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं और आर्थिक विकास को लेकर चिंताएं बढ़ गई हैं. हालांकि दोनों देश पहले 90 दिनों के युद्धविराम पर सहमत हुए थे, लेकिन अगर इसे आगे नहीं बढ़ाया गया तो यह 10 नवंबर को समाप्त हो जाएगा.

आखिर क्यों है ‘बीबी’ नाराज! टेंशन में अमेरिका में बैठा शख्स

Tags: home-hero-pos-5Trump South Korea visitTrump Xi meetingUS China trade warUS-China Relations
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

ये हैं कश्मीर में खाई जाने वाली 6 सबसे टेस्टी...

October 23, 2025

बेदाग स्किन और काले-घने बाल चाहिए? तो आज ही डाइट...

October 23, 2025

क्या लाबुबु डॉल घर में रखने से वाकई बुरी किस्मत...

October 23, 2025

जानें क्या शिलाजीत लेने से बढ़ता है टेस्टोस्टेरोन लेवल?

October 23, 2025

जाने छठ पूजा का इतिहास कितना पुराना है

October 23, 2025

रोहित ने एडिलेड में नया रिकॉर्ड बनाया, ऑस्ट्रेलिया में ऐसा...

October 23, 2025
ट्रेड वॉर के बीच इस देश में मिलने जा रहे Trump-Jinping, जानें मुलाकात से पहले क्या बोले अमेरिकी राष्ट्रपति?

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

ट्रेड वॉर के बीच इस देश में मिलने जा रहे Trump-Jinping, जानें मुलाकात से पहले क्या बोले अमेरिकी राष्ट्रपति?
ट्रेड वॉर के बीच इस देश में मिलने जा रहे Trump-Jinping, जानें मुलाकात से पहले क्या बोले अमेरिकी राष्ट्रपति?
ट्रेड वॉर के बीच इस देश में मिलने जा रहे Trump-Jinping, जानें मुलाकात से पहले क्या बोले अमेरिकी राष्ट्रपति?
ट्रेड वॉर के बीच इस देश में मिलने जा रहे Trump-Jinping, जानें मुलाकात से पहले क्या बोले अमेरिकी राष्ट्रपति?