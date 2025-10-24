ट्रेड वॉर के बीच इस देश में मिलने जा रहे Trump-Jinping, जानें मुलाकात से पहले क्या बोले अमेरिकी राष्ट्रपति?

Trump Jinping Meeting: व्हाइट हाउस ने गुरुवार को घोषणा की कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप 30 अक्टूबर को दक्षिण कोरिया की अपनी आधिकारिक यात्रा के दौरान चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात करेंगे. यह मुलाकात अमेरिका और चीन के बीच बढ़ते व्यापार युद्ध के बीच हो रही है, जिसने वैश्विक बाजारों में अस्थिरता पैदा कर दी है.

व्हाइट हाउस ने दी जानकारी

व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट ने बताया कि ट्रंप शुक्रवार रात व्हाइट हाउस से मलेशिया के लिए उड़ान भरकर अपने एशिया दौरे की शुरुआत करेंगे. वह रविवार को मलेशिया पहुंचेंगे और प्रधानमंत्री के साथ द्विपक्षीय वार्ता के बाद, आसियान नेताओं के रात्रिभोज में शामिल होंगे. इसके बाद ट्रंप सोमवार सुबह जापान के लिए रवाना होंगे, जहां वह जापान के नए प्रधानमंत्री से मुलाकात करेंगे.

ट्रंप-जिनपिंग के बीच होगी द्विपक्षीय वार्ता

ट्रंप बुधवार सुबह दक्षिण कोरिया के बुसान पहुंचेंगे, जहां वह कोरिया के राष्ट्रपति से मुलाकात करेंगे. वह APEC CEO लंच में मुख्य भाषण देंगे और US-APEC नेताओं के कार्यकारी रात्रिभोज में शामिल होंगे. अगले दिन, गुरुवार सुबह, वह शी जिनपिंग के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे और फिर वाशिंगटन डी.सी. लौट जाएंगे.

चीन ने हमारे साथ अन्याय किया – ट्रंप

ट्रंप ने बुधवार को कहा कि शी जिनपिंग के साथ उनकी “लंबी और उपयोगी बैठक” होने वाली है, जहां दोनों देश अपने “कई सवालों, चिंताओं और अवसरों” पर चर्चा करेंगे. यह बयान अमेरिका द्वारा हाल ही में 1 नवंबर से चीन पर 155% तक के टैरिफ लगाने की घोषणा के बाद आया है. ट्रंप ने कहा, “मैं चीन के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहता हूँ, लेकिन उन्होंने व्यापार के मामले में हमारे साथ अन्याय किया है. पिछले राष्ट्रपतियों ने चीन और अन्य देशों को हमारा फायदा उठाने दिया है.”

दोनों देशों के बीच व्यापार युद्ध चरम पर

यह बैठक ऐसे समय में हो रही है जब दोनों देशों के बीच व्यापार युद्ध अपने चरम पर है. अमेरिका पहले ही चीनी वस्तुओं पर आयात शुल्क 145% तक बढ़ा चुका है, जिससे वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं और आर्थिक विकास को लेकर चिंताएं बढ़ गई हैं. हालांकि दोनों देश पहले 90 दिनों के युद्धविराम पर सहमत हुए थे, लेकिन अगर इसे आगे नहीं बढ़ाया गया तो यह 10 नवंबर को समाप्त हो जाएगा.

