आखिर क्यों है ‘बीबी’ नाराज! टेंशन में अमेरिका में बैठा शख्स

Trump on Israel Hamas War: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में एक साक्षात्कार में दावा किया कि उनके हस्तक्षेप के बिना गाजा युद्धविराम संभव नहीं होता और अगर उन्होंने मध्यस्थता नहीं की होती तो संघर्ष वर्षों तक जारी रह सकता था. ट्रंप ने यह बयान 15 अक्टूबर को अमेरिकी पत्रिका टाइम को दिए एक साक्षात्कार में दिया जो 23 अक्टूबर को प्रकाशित हुआ. साक्षात्कार में उन्होंने बताया कि उन्होंने इजराइली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को गाजा में हमास के खिलाफ लड़ाई रोकने के लिए मजबूर किया है.

‘बीबी आप दुनिया से नहीं लड़ सकते’

ट्रंप ने दावा किया कि ‘मैने बीबी (नेतन्याहू) से कहा था कि आप दुनिया के खिलाफ नही लड़ सकते है. आप अलग- अलग लड़ाई लड़ सकते है. लेकिन दुनिया आपके खिलाफ है और दुनिया की तुलना में इजराइल बहुत छोटी जगह है” ट्रंप का कहना है कि उनके हस्तक्षेप ने संघर्ष को स्थायी रूप से बढ़ने से रोका. उन्होंने कहा कि अगर मैंने उन्हें नहीं रोका होता तो लड़ाई वर्षों तक चलती रहती और जब मैंने इसे रोका, तो सभी पक्ष एकजुट हो गए. यह अद्भुत था.

ट्रंप ने क्या कहा?

ट्रंप ने कहा कि हमास और इजराइल के बीच हालिया तनाव के बीच कतर पर हमले की कोशिश एक “भयानक भूल” थी. लेकिन उनके अनुसार “यही भूल वह निर्णायक मोड़ बन गई जिसने सभी पक्ष को समझौता करने पर मजबूर कर दिया” ट्रंप ने कहा कि यह इतना असामान्य और अनोखा था कि सभी को वही करना पड़ा जो उन्हें करना था.

“पश्चिमी तट पर इजराइल का कब्जा बर्दाश्त नही किया जाएगा”

ट्रंप ने साफ कहा कि अगर इजराइल पश्चिमी तट पर कब्जा करने की कोशिश करता है, तो उसे अमेरिका का पूरा समर्थन खोना पड़ेगा. उन्होंने दावा किया कि “ऐसा नहीं होगा. मैंने अरब देश को अपना वचन दिया है. हमें अरब देश का मजबूत समर्थन प्राप्त है. इस संतुलन को तोड़ना इजराइल के लिए अमेरिकी समर्थन का नुकसान होगा”

डोनाल्ड ट्रंप क्या कहना चाह रहे हैं?

राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार ट्रंप का कुल मिलाकर दावा यह है कि अगर अमेरिका ने इजराइल-हमास युद्ध में हस्तक्षेप नहीं किया होता तो पश्चिम एशिया में संघर्ष और बढ़ जाता है. ट्रम्प ने न केवल युद्ध विराम का श्रेय लिया बल्कि अंतर्राष्ट्रीय दबाव रणनीतिक गलतियों और कूटनीति के माध्यम से युद्ध को स्थायी रूप से रोकने की संभावना पर भी जोर दिया है.