‘अपनी मां का…’, आसिम मुनीर को किसने दी युद्ध की धमकी; भारत के बाद क्या पाकिस्तान उलझेगा नए दुश्मन से

TTP on Pak Army Chief: पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच जारी तनाव के बीच तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (TTP) ने पाक आर्मी चीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को धमकी दी है.

By: Sohail Rahman | Published: October 23, 2025 7:59:56 PM IST

Pakistan Taliban Conflict: अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच तनाव अपने चरम पर है. पाकिस्तान अपने घर में भी चारों तरफ से घिरा हुआ है. एक तरफ अफगानिस्तान से पाकिस्तान भिड़ गया है तो दूसरी तरफ भारत और पाकिस्तान पहले से ही दुश्मन है. ऐसे में पाकिस्तान की हालत काफी दयनीय बन गई  है. युद्धविराम की अवधि बढ़ाए जाने के बावजूद कभी-कभार झड़पें होती रहती हैं. इस बीच, तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (TTP या पाकिस्तानी तालिबान) ने पाकिस्तानी सेना प्रमुख असीम मुनीर को धमकी दी है.

पाकिस्तानी तालिबान ने दी मुनीर को धमकी

पाकिस्तानी तालिबान ने पाकिस्तानी आर्मी चीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को धमकी दी है. पाकिस्तानी तालिबान ने कहा कि अगर तुम मर्द हो, तो हमारा सामना करो. टीटीपी की ओर से एक वीडियो जारी किया गया है. जिसमें टीटीपी के कमांडर द्वारा कहा जा रहा है कि मुनीर को अपने सैनिकों को मरने के लिए भेजने के बजाय अपने शीर्ष अधिकारियों को युद्ध के मैदान में भेजना चाहिए.



टीटीपी कमांडर काजिम ने दी धमकी

एनडीटीवी की एक रिपोर्ट के अनुसार इन वीडियो में 8 अक्टूबर को खैबर पख्तूनख्वा के कुर्रम इलाके में हुए एक हमले की फुटेज शामिल है. टीटीपी ने 22 पाकिस्तानी सैनिकों को मार गिराया, जिससे व्यापक हंगामा हुआ. हालांकि, पाकिस्तान ने संख्या छिपाई और केवल 11 सैनिकों को मारने की बात स्वीकार की. एक वीडियो में कमांडर काज़िम नाम का एक वरिष्ठ टीटीपी कमांडर पाकिस्तानी सेना प्रमुख मुनीर को धमकी देता हुआ दिखाई दे रहा है.

पाकिस्तानी सेना के लेफ्टिनेंट कर्नल और मेजर की हत्या में शामिल था काजिम

वीडियो में काजिम को कहता हुआ सुना जा सकता है कि अगर तुम मर्द हो तो हमारा सामना करो. वह आगे कहता हुआ सुनाई दे रहा है कि अगर तुमने अपनी मां का दूध पिया है, तो हमसे लड़ो. इस वीडियो ने पाकिस्तानी सेना में खलबली मचा दी है. पाकिस्तान ने काजिम पर 10 करोड़ पाकिस्तानी रुपये का इनाम रखा है. जानकारी के अनुसार, ऐसा माना जाता है कि काजिम हाल ही में पाकिस्तानी सेना के एक लेफ्टिनेंट कर्नल और एक मेजर की हत्याओं में शामिल था.

पाकिस्तानी अधिकारी ने क्या कहा?

इस पूरे मामले को लेकर पाकिस्तानी अधिकारी का बयान भी सामने आया है. जिसमें कहा गया है कि कुर्रम जिले का निवासी काजिम सैन्य काफिलों और पाराचिनार जा रहे शिया समुदाय के वाहनों पर हमलों के पीछे भी था. उस पर कुर्रम के उपायुक्त जावेदुल्लाह महसूद की हत्या की कोशिश की साजिश रचने का भी आरोप है. पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच संबंध 2023 से ही तनावपूर्ण रहे हैं, लेकिन अब तनाव और बढ़ गया है. इस्लामाबाद ने बार-बार चिंता व्यक्त की है कि आतंकवादी सीमा पार हमले करने के लिए अफगान धरती का इस्तेमाल कर रहे हैं.

