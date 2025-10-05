ट्रंप को नोबेल प्राइज मिलना पक्का! गाजा में कर दिया सबसे बड़ा खेला
डोनाल्ड ट्रम्प ने गाज़ा के लिए initial withdrawal line पर इज़राइल ने सहमतिजताई है इसे ट्रंप के गाजा शांति योजना की बड़ी सफलता मानी जा रही है.

By: Divyanshi Singh | Last Updated: October 5, 2025 8:32:18 AM IST

Trump Gaza Peace Plan: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शनिवार को कहा कि इज़राइल ने गाज़ा से शुरुआती वापसी की सीमा (initial withdrawal line) पर सहमति जताई है और यह जानकारी हमास के साथ भी साझा की गई है। उन्होंने कहा कि जैसे ही हमास इसकी पुष्टि करेगा, तुरंत युद्धविराम (ceasefire) लागू हो जाएगा. कैदियों की अदला-बदली शुरू हो जाएगी और सीजफायर के दूसरे चरण की तैयारी होगी.

ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर पोस्ट किया “बातचीत के बाद इज़राइल प्रारंभिक वापसी रेखा पर सहमत हो गया है, जिसे हमने हमास को दिखाया और उसके साथ साझा किया है. जब हमास पुष्टि करेगा तो युद्धविराम तुरंत प्रभावी हो जाएगा बंधकों और कैदियों की अदला-बदली शुरू हो जाएगी. हम वापसी के अगले चरण के लिए परिस्थितियां तैयार करेंगे. जो हमें इस 3,000 साल पुरानी तबाही के अंत के करीब ले जाएगा. इस मामले पर ध्यान देने के लिए धन्यवाद, और जुड़े रहें.”

हमास को अल्टीमेटम 

वहीं ट्रंप ने इससे पहले हमास को अल्टीमेटम भि दिया थी.  ट्रंप ने कहा कि हमास को जल्द से जल्द कदम उठाना होगा, वरना सारी शर्तें बेकार हो जाएंगी. “मैं देरी बर्दाश्त नहीं करूंगा. इसे जल्द से जल्द पूरा किया जाए, सभी को न्याय मिलेगा. उन्होंने आगे कहा कि हमास को तुरंत फैसला लेना होगा वरना सभी शर्तें रद्द मानी जाएंगी.

ट्रम्प ने कहा, “मैं इस बात की सराहना करता हूं कि इज़राइल ने बंधकों की रिहाई और शांति समझौते को पूरा करने के लिए बमबारी अस्थायी रूप से रोक दी है.” उन्होंने हमास को आत्मसमर्पण करने या शत्रुता समाप्त करने की चेतावनी दी और उन्हें आश्वासन दिया कि समझौते में इज़राइल के साथ हमास भी शामिल होगा.

इससे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने स्पष्ट रूप से कहा था कि अगर हमास रविवार शाम 6 बजे तक गाजा पट्टी के लिए प्रस्तावित शांति समझौते पर सहमत नहीं होता है, तो चरमपंथी समूह को और हमलों का सामना करना पड़ेगा. ट्रंप 7 अक्टूबर को इज़राइल-हमास युद्ध की दूसरी वर्षगांठ से पहले लड़ाई समाप्त करने और दर्जनों बंधकों की वापसी सुनिश्चित करने के अपने वादे को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध दिखाई दे रहे हैं.

अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ट्रंप के प्लान का स्वागत

गाजा पट्टी में शांति बहाल करने की अमेरिकी राष्ट्रपति की योजना को इज़राइल ने स्वीकार कर लिया है और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी इसका स्वागत किया गया है। हालांकि, मिस्र और कतर जैसे प्रमुख मध्यस्थों और हमास के एक शीर्ष नेता ने कहा है कि कुछ पहलुओं पर और बातचीत की आवश्यकता है. 

ट्रम्प की गाज़ा शांति योजना (Trump’s Gaza Peace Plan)

ट्रम्प की 20-सूत्रीय शांति योजना में तत्काल युद्धविराम, पूर्ण बंधक-कैदियों की अदला-बदली, गाज़ा से इज़राइल की चरणबद्ध वापसी, हमास का निरस्त्रीकरण और  गाज़ा में एक अंतरराष्ट्रीय निगरानी वाली अस्थायी सरकार बने  शामिल है.

शांति प्रस्ताव के तहत हमास से उम्मीद की जाती है कि वह 7 अक्टूबर 2023 के हमले के दौरान पकड़े गए सभी बंधकों को रिहा करेगा  जिनमें ज़िंदा और मरे हुए दोनों शामिल हैं रिपोर्टों से संकेत मिलता है कि हमास के पास वर्तमान में 48 बंधक हैं जिनमें से लगभग 20 जीवित होने का अनुमान है.

