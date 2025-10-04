कनाडा की सरकार ने खालिस्तानी आतंकियों के सामने टेके घुटने! PM कार्नी को दे दी खुली चेतावनी
Khalistan Protest Hindi Film: आतंकवादी समूह सिख्स फॉर जस्टिस (SFJ) ने कनाडा सरकार को खुलेआम धमकी दी. उन्होंने "मेड इन इंडिया" फिल्मों पर प्रतिबंध लगाने की मांग की, वरना परिणाम गंभीर होंगे.

By: Shubahm Srivastava | Published: October 4, 2025 5:05:36 PM IST

Canada Hindi Film Ban: जस्टिन ट्रूडो सरकार के कनाडा से जाने के बाद ऐसा लग रहा था कि खालिस्तानी गतिविधियों पर लगाम लगेगी, लेकिन वहां हो रही घटनाओं को देखते हुए ऐसा लगता है कि यह सब कुछ निराशाजनक है. इसके बजाय, खालिस्तानियों का हौसला और भी बढ़ गया है. इसका अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि दस दिनों के भीतर, खालिस्तानी आतंकवादियों ने ओंटारियो के दो सिनेमाघरों में हिंदी फिल्मों के प्रीमियर को बाधित करने की कोशिश की.

उन्होंने प्रीमियर रोकने के लिए सिनेमाघरों में आग भी लगा दी. इस हमले के बाद से, सिनेमाघरों में हिंदी फिल्में दिखाना बंद कर दिया गया है. ये हमले 2 अक्टूबर और 25 सितंबर को हुए. दूसरी घटना में, संदिग्धों ने दहशत फैलाने के लिए गोलीबारी की. 

SFJ ने कार्नी सरकार को दी धमकी

शुक्रवार को, आतंकवादी समूह सिख्स फॉर जस्टिस (SFJ) ने कनाडा सरकार को खुलेआम धमकी दी. उन्होंने “मेड इन इंडिया” फिल्मों पर प्रतिबंध लगाने की मांग की, वरना परिणाम गंभीर होंगे. यह साफ़ दर्शाता है कि कनाडा में खालिस्तान फल-फूल रहा है, जहाँ पुलिस बिश्नोई गिरोह का पीछा कर रही है, वहीं खालिस्तानी आतंकवादी पुलिस से बेखबर होकर उत्पात मचा रहे हैं.

सिनेमा हॉल में दो संदिग्धों ने लगाई आग

खालिस्तानी तत्वों द्वारा जारी सीसीटीवी फुटेज के अनुसार, पहली घटना में, काले कपड़े पहने दो नकाबपोश संदिग्धों ने लाल गैस कनस्तरों से ज्वलनशील तरल पदार्थ का उपयोग करके थिएटर के प्रवेश द्वार में आग लगाने का प्रयास किया. आग को बाहर ही काबू कर लिया गया, जिससे कम से कम नुकसान हुआ. यह घटना 25 सितंबर की सुबह 5:30 बजे हुई.

2 अक्टूबर को ही, दोपहर लगभग 1:50 बजे, एक संदिग्ध ने एक हिंदी फिल्म के प्रीमियर के दौरान सिनेमा हॉल के बाहर लोगों को डराने के लिए गोलीबारी की. स्थानीय पुलिस ने केवल संदिग्ध का विवरण दिया है, उसकी गिरफ्तारी की अभी तक कोई खबर नहीं है.

पुलिस के हाथ अभी तक खाली

इस घटना के बाद हाल्टन की स्थानीय पुलिस ने कहा कि वे दोनों घटनाओं की जांच टारगेट हमलों के रूप में कर रहे हैं. थिएटर के सीईओ, जेफ नॉल ने इन हमलों को दक्षिण एशियाई फिल्मों की स्क्रीनिंग से जोड़ते हुए कहा कि उन्होंने सुरक्षा कारणों से भारतीय फिल्मों “कंटारा: ए लीजेंड चैप्टर 1” और “दे कॉल हिम ओज़ी” की स्क्रीनिंग स्थगित कर दी है.
