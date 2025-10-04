लादेन के बाद अब इस अंतरराष्ट्रीय आतंकी संगठन को पाल रहा PAK, रिपोर्ट में हुआ चौंकाने वाला खुलासा
Home > विदेश > लादेन के बाद अब इस अंतरराष्ट्रीय आतंकी संगठन को पाल रहा PAK, रिपोर्ट में हुआ चौंकाने वाला खुलासा

लादेन के बाद अब इस अंतरराष्ट्रीय आतंकी संगठन को पाल रहा PAK, रिपोर्ट में हुआ चौंकाने वाला खुलासा

Pakistan Terrorism: बांग्लादेशी मीडिया हाउस "ब्लिट्ज" की एक रिपोर्ट में पाकिस्तान द्वारा हमास आतंकियों को ट्रेनिंग देने का बड़ा खुलासा किया है.

By: Shubahm Srivastava | Published: October 4, 2025 1:47:10 PM IST

ISI Support Hamas
ISI Support Hamas

ISI Support Hamas: पाकिस्तान ने एक बार फिर वो काम किया है जिसके लिए वो दुनिया भर में बदनाम है. अपनी धरती पर हमेशा आतंकवाद को बढ़ावा देने वाला पाकिस्तान अब हमास की मदद कर रहा है. बांग्लादेशी मीडिया हाउस “ब्लिट्ज़” की एक रिपोर्ट में इसका खुलासा हुआ है. रिपोर्ट में कहा गया है कि पाकिस्तान आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में सहयोगी होने का दिखावा तो करता है, लेकिन जिहादी संगठनों को पनाह और प्रशिक्षण भी दे रहा है.

रिपोर्ट में कहा गया है कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई (ISI) अब सीधे तौर पर हमास का समर्थन कर रही है, न केवल गाजा स्थित हमास आतंकवादियों को पनाह दे रही है, बल्कि उन्हें विशेष शिविरों में प्रशिक्षण भी दे रही है. बताया जा रहा है कि ये शिविर पाकिस्तान के भीतर और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर (POK) में स्थित हैं. शायद यही वजह है कि इस्लामाबाद ने ट्रंप की गाजा शांति योजना पर अचानक यू-टर्न ले लिया.

PAK में घूम रहे हैं हमास के प्रतिनिधि

ब्लिट्ज़ की रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि जहाँ पश्चिमी देशों ने 7 अक्टूबर को इज़राइल में हुए नरसंहार के बाद हमास को अलग-थलग करने की रणनीति बनाई थी, वहीं पाकिस्तान ने हमेशा की तरह आतंकवादियों का समर्थन किया. अब, हमास के प्रतिनिधि पाकिस्तानी धरती पर खुलेआम घूम रहे हैं, सार्वजनिक कार्यक्रमों में शामिल हो रहे हैं और स्थानीय जिहादी नेटवर्क के साथ सहयोग कर रहे हैं.

ट्रंप को धोखा दे रहा PAK

गौरतलब है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में गाजा के लिए 20-सूत्रीय शांति योजना पेश की थी. इसमें हमास से अपने हथियार डालने और बंधकों को रिहा करने का आह्वान किया गया था. हैरानी की बात यह है कि ट्रंप ने दावा किया कि पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शाहबाज शरीफ और सेना प्रमुख असीम मुनीर इस योजना के “सौ प्रतिशत” समर्थक हैं. शुरुआत में, शरीफ ने इस योजना का स्वागत किया और द्वि-राज्य समाधान की वकालत की.

लेकिन अब विदेश मंत्री इशाक डार ने पाकिस्तानी संसद में स्पष्ट किया है कि यह ट्रंप की योजना है, हमारी नहीं. कुछ ही दिनों में, इस्लामाबाद ने अपना रुख बदल दिया. इस योजना का आंतरिक रूप से कड़ा विरोध हुआ था, और आईएसआई भी इसकी साजिश रच रही थी.

Trump ने मुसलमानों और सिखों से छीन ली उनकी सबसे बड़ी पहचान, भारत-पाक समेत 100 से अधिक देशों में मचा हड़कंप

Tags: Gaza peace planISI Support HamaspakistanPakistan terrorismTrump
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

चुकंदर से बनाएं अपने होंठों के लिए नेचुरल लिप बाम

October 5, 2025

अपने चेहरे के लिए सही नोज रिंग चुनें और दिखें...

October 5, 2025

पूजा में रखे नारियल को खाना चाहिए या नहीं? जानें...

October 5, 2025

रात के खाने में खाएं ये 7 व्यंजन, गैस से...

October 5, 2025

न क्रीम, न पार्लर, बस ये एक ड्रिंक और चेहरे...

October 5, 2025

इस करवा चौथ पर बनें सबसे ग्लैमरस सुहागन, पहनें ये...

October 5, 2025
लादेन के बाद अब इस अंतरराष्ट्रीय आतंकी संगठन को पाल रहा PAK, रिपोर्ट में हुआ चौंकाने वाला खुलासा

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

लादेन के बाद अब इस अंतरराष्ट्रीय आतंकी संगठन को पाल रहा PAK, रिपोर्ट में हुआ चौंकाने वाला खुलासा

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

लादेन के बाद अब इस अंतरराष्ट्रीय आतंकी संगठन को पाल रहा PAK, रिपोर्ट में हुआ चौंकाने वाला खुलासा
लादेन के बाद अब इस अंतरराष्ट्रीय आतंकी संगठन को पाल रहा PAK, रिपोर्ट में हुआ चौंकाने वाला खुलासा
लादेन के बाद अब इस अंतरराष्ट्रीय आतंकी संगठन को पाल रहा PAK, रिपोर्ट में हुआ चौंकाने वाला खुलासा
लादेन के बाद अब इस अंतरराष्ट्रीय आतंकी संगठन को पाल रहा PAK, रिपोर्ट में हुआ चौंकाने वाला खुलासा