प्रधानमंत्री Narendra Modi की Shushila Karki से बात, जाने खास कनेक्शन…

नई दिल्ली, पिछले हफ्ते नेपाल में विरोध प्रदर्शन हुए थे जिसमें हिंसा भड़क गई थी. इस वजह से नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को पद से हटना पड़ा था. Gen-Z समूह के नेतृत्व में हुए विरोध प्रदर्शन, आक्रामक आंदोलन के दौरान Gen-Z प्रदर्शनकारियों ने राजनीतिक नेताओं के घरों, संसद सहित महत्वपूर्ण सरकारी भवनों, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में आगजनी कर भीषण विद्रोह का संकेत दिया था. जिसके बाद सुशीला कार्की ने 12 सितंबर को अंतरिम सरकार के प्रधानमंत्री के रूप पदभार संभाला.

नेपाल के राष्ट्रीय दिवस पर दी शुभकामनाएं

PM नरेंद्र मोदी ने नेपाल की प्रधानमंत्री सुशीला कार्की से बात की. इस दौरान PM मोदी ने नेपाल में शांति और स्थिरता बहाल करने के उनके प्रयासों के प्रति भारत के दृढ़ समर्थन की पुष्टि भी की. प्रधानमंत्री मोदी ने अपने सोशल मीडिया ‘एक्स’ पर पोस्ट किया, ‘नेपाल की अंतरिम सरकार की प्रधानमंत्री सुशीला कार्की के साथ गर्मजोशी से बातचीत हुई. हाल ही में हुई दुखद जनहानि पर हार्दिक संवेदना व्यक्त की और शांति एवं स्थिरता बहाल करने के उनके प्रयासों के प्रति भारत के दृढ़ समर्थन की पुष्टि की. साथ ही मैंने उन्हें और नेपाल की जनता को कल उनके राष्ट्रीय दिवस पर हार्दिक शुभकामनाएं दीं।’

मोदी और कार्की का खास कनेक्शन

नेपाल के अंतिरम सरकार की प्रधानमंत्री शुशीला कार्की ने अपनी स्नातक की पढाई भारत के ही एक केंद्रीय विश्वविद्यालय से की है. कार्की ने बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय (BHU) से राजनितिक शास्त्र विषय में स्नातक किया है और यह विश्वविद्यालय उसी क्षेत्र में है जिस लोकसभा सीट से भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी निर्वाचित होते आए हैं.

नेपाल में भारत के राजदूत नवीन श्रीवास्तव ने भी की थी मुलाकात

नेपाल में भारत के राजदूत नवीन श्रीवास्तव ने मंगलवार को सिंह दरबार स्थित सुशीला कार्की से उनके कार्यालय में शिष्टाचार भेंट की थी. नेपाल के विदेश मंत्रालय द्वारा ‘X’ पर पोस्ट कर के जानकारी दी कि बैठक के दौरान राजदूत श्रीवास्तव ने नेपाल के प्रधानमंत्री के रूप में कार्की की नियुक्ति पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बधाई संदेश दिया. भारत के राजदूत श्रीवास्तव ने दोनों पड़ोसी देशों के बीच मैत्री और सहयोग के घनिष्ठ संबंधों को और मजबूत करने के लिए भारत की दूरदर्शिता और प्रतिबद्धता की भी पुष्टि की.