राहुल गांधी के आरोपों पर भड़का EC, कहा- ऑनलाइन नहीं किया जा सकता वोटर का नाम डिलीट
Home > देश > राहुल गांधी के आरोपों पर भड़का EC, कहा- ऑनलाइन नहीं किया जा सकता वोटर का नाम डिलीट

राहुल गांधी के आरोपों पर भड़का EC, कहा- ऑनलाइन नहीं किया जा सकता वोटर का नाम डिलीट

EC on Rahul Gandhi Allegations: राहुल गांधी के आरोपों पर चुनाव आयोग का जवाब आ गया है. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि सारे आरोप झूठे और बेबुनियाद हैं.

By: Sohail Rahman | Published: September 18, 2025 3:23:45 PM IST

Rahul Gandhi Allegations on EC
Rahul Gandhi Allegations on EC

Rahul Gandhi EC Allegations: लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी (Rahul Gandhi) ने गुरुवार (18 सितंबर, 2025) को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में चुनाव आयोग पर वोटिंग में गड़बड़ी के गंभीर आरोप लगाए. राहुल गांधी के हालिया आरोपों पर चुनाव आयोग की प्रतिक्रिया सामने आई है. सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए चुनाव आयोग ने राहुल गांधी के सभी दावों को गलत करार दिया. राहुल गांधी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आरोप लगाया कि मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार (CEC Gyanesh Kumar) वोटिंग में गड़बड़ी करने वालों को बचा रहे हैं.

चुनाव आयोग ने दिया जवाब (Election Commission reply)

राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस (Rahul Gandhi Press Conference) खत्म होने के कुछ ही मिनटों के बाद ही चुनाव आयोग का जवाब सामने आ गया. चुनाव आयोग ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट लिखते हुए कहा कि राहुल गांधी के आरोप झूठे और बेबुनियाद हैं. इसके अलावा, चुनाव आयोग (Election Commission of India) ने अपने पोस्ट में कई चीजों को स्पष्ट किया. जिसमें कहा गया कि कोई आम नागरिक ऑनलाइन किसी वोटर का नाम नहीं हटा सकता. राहुल गांधी ने इस बारे में गलत जानकारी दी है.

  • वोटर रजिस्ट्रेशन डिलीट करने से पहले संबंधित व्यक्ति को अपनी बात रखने का मौका दिया जाता है. 
  • 2023 में अलंद विधानसभा क्षेत्र में वोटर लिस्ट से नाम हटाने की असफल कोशिश हुई थी और इस मामले में खुद चुनाव आयोग ने FIR दर्ज करवाई थी.
  • चुनाव परिणाम: 2018 में अलंद विधानसभा सीट से बीजेपी के सुभद गुट्टेदार जीते थे, जबकि 2023 में कांग्रेस के बी.आर. पाटिल जीते.

राहुल गांधी ने क्या-क्या आरोप लगाए? (What allegations did Rahul Gandhi make?)

अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान राहुल गांधी ने कहा कि कर्नाटक के अलंद में वोटिंग में गड़बड़ी हुई. हमने उन्हें रंगे हाथों पकड़ लिया. एक बूथ लेवल ऑफिसर (BLO) ने देखा कि उसके रिश्तेदार का नाम वोटर लिस्ट से हटा दिया गया है. उसने जांच की तो पता चला कि पड़ोसियों ने उसका नाम हटवाया है. जब पड़ोसियों से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मैंने नहीं किया है. 

राहुल गांधी ने चुनाव आयोग के सामने रखी ये मांग (Rahul Gandhi made this demand to the Election Commission) 

प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान राहुल गांधी ने अपनी बात रखते हुए आगे कहा कि हमारी मांग है कि ज्ञानेश कुमार उन लोगों को न बचाएं जो लोकतंत्र को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं. हम मांग करते हैं कि चुनाव आयोग एक हफ्ते के अंदर कर्नाटक CID को जवाब दे. संविधान ने हमें अधिकार दिया है; हमारी लड़ाई संविधान को बचाने की है. मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार उसे बचा रहे हैं, जो संविधान को कमजोर कर रहे हैं.

यह भी पढ़ें :- 

चमोली में एक बार फिर से कुदरत की मार, चारों तरफ मचा हाहाकार !

Rahul Gandhi ने फिर लगाए EC पर बड़े आरोप, दे डाले कई बड़े सबूत

Tags: CEC Gyanesh KumarECI on Rahul Gandhirahul gandhiRahul Gandhi on ECIrahul gandhi vote chori allegations
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

Avneet Kaur की प्रीमियर स्टाइल ने सोशल मीडिया पर मचाया...

September 19, 2025

मिस आंध्र से प्लेबॉय तक Sherlyn Chopraकी हॉट जर्नी ,...

September 18, 2025

बोल्ड किरदारों से हॉट सीन्स तक, मूवी में Sydney Sweeney...

September 17, 2025

साल 2025 का अंतिम सूर्यग्रहण कब लगेगा?

September 17, 2025

फिल्मी सितारों ने पीएम मोदी को दी 75वें जन्मदिन की...

September 17, 2025

Mallika Sherawat का बोल्ड अवतार देख, फैंस नजरें नहीं हटा...

September 17, 2025
राहुल गांधी के आरोपों पर भड़का EC, कहा- ऑनलाइन नहीं किया जा सकता वोटर का नाम डिलीट

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

राहुल गांधी के आरोपों पर भड़का EC, कहा- ऑनलाइन नहीं किया जा सकता वोटर का नाम डिलीट

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

राहुल गांधी के आरोपों पर भड़का EC, कहा- ऑनलाइन नहीं किया जा सकता वोटर का नाम डिलीट
राहुल गांधी के आरोपों पर भड़का EC, कहा- ऑनलाइन नहीं किया जा सकता वोटर का नाम डिलीट
राहुल गांधी के आरोपों पर भड़का EC, कहा- ऑनलाइन नहीं किया जा सकता वोटर का नाम डिलीट
राहुल गांधी के आरोपों पर भड़का EC, कहा- ऑनलाइन नहीं किया जा सकता वोटर का नाम डिलीट