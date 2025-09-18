बाल-बाल बचे BJP सांसद अनिल बलूनी! अचानक भरभराकर गिरा पहाड़, वीडियो शेयर कर दिखाए उत्तराखंड के हालात

Uttarakhand landslides: उत्तराखंड समेत तमाम पहाड़ी राज्यों में इन दिनों कुदरत का कहर देखने को मिल रहा है. कई जगहों पर बादल फटने से हालात और बिगड़ गए हैं. लगातार हो रहे भूस्खलन ने लोगों में दहशत का माहौल बना दिया है. ऐसे ही एक भूस्खलन में भाजपा सांसद अनिल बलूनी बाल-बाल बचे हैं. उनके सामने एक पूरा पहाड़ ढह गया. हालांकि उन्हें कोई चोट नहीं आई, लेकिन अगर वे आगे बढ़ जाते तो बड़ा हादसा हो सकता था. भाजपा सांसद अनिल बलूनी ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया है. वीडियो में पहाड़ का मलबा अचानक सड़क पर जमा हो गया है. उस समय सड़क पर कई गाड़ियां भी मौजूद थी. हालांकि कोई गाड़ी इसकी चपेट में नहीं आई, लेकिन इस हादसे ने लोगों को दहशत में डाल दिया है.

सांसद ने शेयर किया वीडियो

वीडियो शेयर करते हुए भाजपा सांसद ने लिखा कि उत्तराखंड में इस साल हुई भारी बारिश और भूस्खलन ने गहरे जख्म दिए हैं जिन्हें भरने में लंबा समय लगेगा. मैं कल शाम आपदा प्रभावित क्षेत्र में हुए भूस्खलन का एक भयावह दृश्य आप सभी के साथ साझा कर रहा हूँ. यह दृश्य ही बताता है कि हमारा उत्तराखंड इस समय कितनी भीषण प्राकृतिक आपदा से गुजर रहा है.

उत्तराखंड में इस वर्ष आई भीषण अतिवृष्टि और भूस्खलन ने इतने गहरे घाव दिए हैं, जिन्हें भरने में बहुत समय लगेगा। कल शाम आपदा प्रभावित क्षेत्र में भूस्खलन का एक भयावह दृश्य आप सभी के साथ साझा कर रहा हूं। यह दृश्य स्वयं बता रहा है कि हमारा उत्तराखंड इस समय कितनी भीषण प्राकृतिक आपदा… pic.twitter.com/fdTsXpPsm2 — Anil Baluni (@anil_baluni) September 18, 2025

उन्होंने लिखा, मैं बाबा केदारनाथ से सभी के सुरक्षित जीवन, उत्तम स्वास्थ्य और समृद्धि की प्रार्थना करता हूं.आपदा की इस घड़ी में जन जन की सेवा में लगे सभी अधिकारियों, NDRF SDRF के जवानों, प्रशासन और कठिन परिस्थितियों में भी सड़कों से मलबा हटाने वाले कर्मचारियों के सेवाभाव की सराहना करता हूं.

कई जगहों पर फट चुके बादल

उत्तराखंड समेत कई राज्यों में बादल फटने से हालात और बिगड़ गए हैं. कल देहरादून और आज चमोली में बादल फटने से काफी परेशानी हुई है. बादल फटने के कारण कई इलाकों में पहुंचना मुश्किल हो गया है. इसीलिए प्रशासन ने लोगों से घरों के अंदर रहने की अपील की है. इस बीच, लोगों का कहना है कि उनके घरों में पानी भर गया है. ऐसे में वे घर के अंदर कैसे रह सकते हैं?

सीएम पुष्कर ने जताया दुख

चमोली में बादल फटने से 10 से ज़्यादा लोग लापता हैं. इस घटना पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भी दुख जताया है. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट करते हुए उन्होंने लिखा, चमोली ज़िले के नंदानगर घाट क्षेत्र में भारी बारिश के कारण आस-पास के घरों को हुए नुकसान की दुखद खबर मिली है. स्थानीय प्रशासन और पुलिस की टीमें तुरंत घटनास्थल पर पहुंचकर राहत एवं बचाव कार्य में जुटी हैं. मैं इस मामले में प्रशासन के लगातार संपर्क में हूं और व्यक्तिगत रूप से स्थिति पर कड़ी नज़र रख रहा हूं. मैं सभी की सुरक्षा की कामना करता हूं.