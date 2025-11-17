Bangladesh News: ‘जहां मिले, गोली मारो’, बांग्लादेश में फिर भड़की हिंसा; आज Sheikh Hasina पर आएगा कोर्ट का फैसला

Bangladesh News : बांग्लादेश (Bangladesh) की राजधानी ढाका में सोमवार, 17 नवंबर का दिन बेहद अहम रहने वाला है. पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना (Sheikh Hasina) के खिलाफ चल रहे मामले में आज फैसला आने वाला है. फैसले से पहले ही राजधानी ढाका की सड़कों पर सन्नाटा छाया हुआ है. सुरक्षा एजेंसियों पूरे देश में अलर्ट मोड पर है. इस बीच कई इलाकों में कच्चे बम धमाके की घटना सामने आ चुकी है. जिसके कारण पूरे इलाके में दहशत का माहौल है. रविवार को क्रूड बम विस्फोट देखने को मिले. हालांकि किसी की मौत की खबर सामने नहीं आई है. लेकिन हालात बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं. यूनुस सरकार की मंत्री र‍िजवाना हसन के घर के बाद भी धमाके की खबर सामने आई है. सुरक्षा एजेंसियों के मुताबिक, फैसला आते ही देश में हिंसा का माहौल देखने को मिल सकता है. पुलिस ने भी उपद्रव‍ियों को देखते ही गोली मारने का भी आदेश जारी कर दिया है.

शेख हसीना पर आज आएगा फैसला

78 वर्षीय शेख हसीना काफी समय से भारत में रह रही है. वह बांग्लादेश की सबसे लंबे समय तक सत्ता में रहने वाली नेता है. पिछले साल स्टूडेंट प्रोटेस्ट्स के हिंसा में तब्दील होने के बाद उन्हें सत्ता से बेदखल कर दिया गया था. अदालत ने उन्हें गैरहाजिर की सुनवाई के बाद उन्हें आरोपी माना गया है. आज का फैसला बांग्लादेश की राजनीति की भविष्य तय करेगा. यह फैसला तय करेगा कि शेख हसीना सत्ता में वापसी करेंगी या फिर नहीं.

देश में कड़ी की गई सुरक्षा

ढाका पुलिस चीफ ने आदेश जारी करते हुए कहा कि “हिंसा या बम फेंकने की कोशिश करेगा, उस पर तुरंत गोलियां बरसा दी जाएंगी. राजधानी में आगजनी या बम फेंकने तैनाती भी कर दी गई है. कई जगहों पर रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है. सरकारी इमारतों पर भी बटाल‍ियन की तैनाती कर दी गई है.

धमाकों से दहशत में कई शहर

बता दें कि, पिछले कुछ दिनों में कई जगह क्रूड बम ब्लास्ट हुए हैं. रविवार को भी कई जगहों पर धमाके हुए. शेख हसीना की पार्टी के कई कार्यकर्ताओं को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. यूनुस सरकार के गृहमंत्री लेफ्टिनेंट जनरल जहांगिर आलम चौधरी (रिटायर्ड) ने कहा कि “कोर्ट के फैसले क हर हाल में पालन किया जाएगा. उस फैसले को पूरी तरह से लागू किया जाएगा और जनता उसे स्वीकार करेगी. थोड़ी बहुत मामूली घटनाएं 2-3 दिनों में ठीक हो जाएगी. शेख हसीना के खिलाफ फैसला केवल कानूनी नहीं बल्कि राजनीतिक मायने भी रखता है.

