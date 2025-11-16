Home > विदेश > मेक्सिको का होने वाला है नेपाल वाला हाल! GEN-Z ने किया विद्रोह, जानें क्या है पूरा मामला

मेक्सिको का होने वाला है नेपाल वाला हाल! GEN-Z ने किया विद्रोह, जानें क्या है पूरा मामला

Mexico Gen Z Protest: सितंबर में, सोशल मीडिया पर प्रतिबंध के बाद नेपाल में जेन-ज़ी का सबसे बड़ा विरोध प्रदर्शन हुआ, जिसके कारण उस देश के प्रधानमंत्री को इस्तीफ़ा देना पड़ा.

By: Divyanshi Singh | Last Updated: November 16, 2025 9:32:42 AM IST

Mexico Gen Z Protest: मेक्सिको सिटी में जेन-ज़ी का गुस्सा एक बार फिर फूट पड़ा है. वे देश में बढ़ते अपराध, भ्रष्टाचार, नशीली दवाओं से संबंधित हिंसा और राष्ट्रपति क्लाउडिया शीनबाम की सुरक्षा नीतियों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं. शनिवार को हज़ारों युवा सड़कों पर उतर आए. ये विरोध प्रदर्शन जेन-ज़ी सदस्यों द्वारा आयोजित किए गए थे, लेकिन विपक्षी दलों के वरिष्ठ समर्थकों के ज़ोरदार समर्थन से समाप्त हुए.

सितंबर में, सोशल मीडिया पर प्रतिबंध के बाद नेपाल में जेन-ज़ी का सबसे बड़ा विरोध प्रदर्शन हुआ, जिसके कारण उस देश के प्रधानमंत्री को इस्तीफ़ा देना पड़ा. मेक्सिको में कई युवाओं का कहना है कि वे भ्रष्टाचार और हिंसक अपराधों के लिए सज़ा के अभाव जैसी बड़ी समस्याओं से निराश हैं.

राष्ट्रीय महल के बाहर प्रदर्शन

प्रदर्शनकारी मेक्सिको सिटी स्थित राष्ट्रीय महल के बाहर इकट्ठा हुए, जहाँ शीनबाम रहती और काम करती हैं. उन्होंने इमारत की सुरक्षा के लिए लगाए गए कुछ बैरिकेड्स गिरा दिए.

परिसर की सुरक्षा में तैनात पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए आंसू गैस के गोले और अग्निशामक यंत्रों का इस्तेमाल किया, जिन्होंने धातु के बैरिकेड्स को तोड़ने की कोशिश की. कुछ प्रदर्शनकारियों ने सुरक्षा बलों पर चिल्लाते हुए कहा, “कार्लोस मंज़ो की सुरक्षा इसी तरह करनी चाहिए थी.”

लोग क्या मांग कर रहे हैं?

बिज़नेस कंसल्टेंट एंड्रेस मासा ने कहा, “हमें और सुरक्षा चाहिए.” विरोध प्रदर्शन में शामिल हुईं 43 वर्षीय डॉक्टर डॉ. एरिज़ाबेथ गार्सिया ने कहा कि वह सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली के लिए अधिक धन और बेहतर सुरक्षा की मांग को लेकर मार्च कर रही हैं. उन्होंने कहा कि डॉक्टर भी देश की व्यापक असुरक्षा के शिकार हैं, जहाँ किसी की भी हत्या हो सकती है और कुछ नहीं होता.

हालांकि, देश में चल रहे जेनरेशन ज़ेड विरोध प्रदर्शनों के संबंध में, राष्ट्रपति शीनबाम ने दक्षिणपंथी दलों पर जेनरेशन ज़ेड आंदोलन में घुसपैठ करने और भीड़ जुटाने के लिए सोशल मीडिया पर बॉट्स का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया.

देश में शनिवार को हुई रैली में विभिन्न आयु वर्ग के लोगों ने भाग लिया. हाल ही में मारे गए मिचोआकन के मेयर कार्लोस मंज़ो के समर्थकों ने भी विरोध प्रदर्शन में भाग लिया.

कार्लोस मंज़ो की हत्या पर विवाद

अक्टूबर 2024 से सत्ता में रहीं शीनबाम ने अपने पहले वर्ष में 70 प्रतिशत से अधिक की लोकप्रियता रेटिंग बनाए रखी, लेकिन अपनी सुरक्षा नीतियों के लिए भी आलोचना का सामना करना पड़ा, खासकर मिचोआकेन राज्य में कई हाई-प्रोफाइल हत्याओं के बाद. “हम सब कार्लोस मंज़ो हैं” जैसे संदेशों वाले बैनर और जापानी मंगा “वन पीस” के समुद्री लुटेरों वाले झंडे भी दिखाई दिए हैं, जो वैश्विक युवा आंदोलनों का प्रतीक बन गया है.

कार्लोस मंज़ो मिचोआकेन के उरुअपन के मेयर थे, जिनकी 1 नवंबर को हत्या कर दी गई थी. उन्होंने अपने शहर में मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले गिरोहों के खिलाफ एक अभियान का नेतृत्व किया था. राजधानी की मुख्य सड़कों पर मार्च में शामिल कई लोगों ने मंज़ो जैसी टोपियाँ पहनी थीं. हालाँकि, मारे गए मेयर की पत्नी ने शनिवार के विरोध प्रदर्शनों से अपने पति के आंदोलन को अलग रखा.

