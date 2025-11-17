Operation Southern Spear: कई युद्धपोत, 15,000 सैनिक तैनात…शांति की बात करने वाले ट्रंप ने इस देश के साथ कर ली जंग! की तैयारी

US-Venezuela Tension: साउथ अमेरिकी देश वेनेजुएला और यूएस के बीच बढ़ते तनाव ने एक गंभीर मोड़ ले लिया है. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने संकेत दिया है कि वह वेनेजुएला के खिलाफ सैन्य कार्रवाई के निर्णय के काफी करीब पहुंच चुके हैं. शुरुआती दिनों से ही ट्रंप और वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो के बीच टकराव की स्थिति बनी हुई है, लेकिन अब हालात और अधिक गंभीर होते दिखाई दे रहे हैं.

15,000 अमेरिकी सैनिक, युद्धपोत जंग के लिए तैयार

सीएनएन की रिपोर्ट के अनुसार, इस सप्ताह अमेरिकी राष्ट्रपति को वेनेजुएला में सैन्य ऑपरेशन के संभावित विकल्पों पर कई उच्च स्तरीय ब्रीफिंग दी गईं, जिनमें मादुरो को सत्ता से हटाने के लिए सीधे सैन्य हस्तक्षेप के प्लान शामिल हैं. अमेरिकी सेना ने पेंटागन के निर्देश पर ऑपरेशन ‘सदर्न स्पीयर’ के तहत कैरेबियन क्षेत्र में एक बड़े सैन्य जत्थे की तैनाती कर दी है. इसमें एक दर्जन से अधिक युद्धपोत, क्रूजर, डेस्ट्रॉयर, एक सबमरीन और लगभग 15,000 सैनिक शामिल हैं, जो अंतिम आदेश की प्रतीक्षा कर रहे हैं.

मैंने अपना मन बना लिया…

ट्रंप ने पत्रकारों के सवाल पर कहा, “मैंने अपना मन बना लिया है. मैं अभी नहीं बताऊंगा कि फैसला क्या है, लेकिन मैंने कुछ तय कर लिया है.” यह बयान बताता है कि वेनेजुएला के खिलाफ अमेरिका किसी कठोर कदम की तैयारी में है. रिपोर्ट के मुताबिक रक्षा सचिव पीट हेगसेथ, ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ के अध्यक्ष जनरल डैन केन, विदेश मंत्री मार्को रुबियो समेत शीर्ष अधिकारी ट्रंप के साथ लगातार चर्चा कर रहे हैं.

क्या है ट्रंप का वेनेजुएला को लेकर प्लान?

कथित विकल्पों में वेनेजुएला के सैन्य ठिकानों, सरकारी इमारतों और ड्रग तस्करी मार्गों पर एयरस्ट्राइक के अलावा राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को सीधे निशाना बनाने की योजना भी शामिल है. परिस्थिति को और गंभीर बनाने वाली बात यह है कि अमेरिका ने दुनिया के सबसे बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर USS जेराल्ड आर. फोर्ड को भी कैरेबियन में भेज दिया है. इसकी विशाल सैन्य क्षमता और इससे जुड़ा बेड़ा यह संकेत देता है कि अमेरिका केवल दबाव नहीं बना रहा, बल्कि वास्तविक सैन्य अभियान की तैयारी में है.

वेनेजुएला ने भी कर रखी है तैयारी

उधर वेनेजुएला ने भी जवाब में बड़े पैमाने पर सैन्य तैनाती की घोषणा कर दी है. भारी हथियारों, सैनिकों और उपकरणों को युद्ध तैयारियों की स्थिति में रखा जा रहा है. इससे दोनों देशों के बीच टकराव की आशंका और अधिक बढ़ गई है. अंतरराष्ट्रीय विशेषज्ञों का मानना है कि यदि अमेरिका ने हमला किया तो यह न केवल वेनेजुएला, बल्कि पूरे लैटिन अमेरिका क्षेत्र में भारी भू-राजनीतिक उथल-पुथल को जन्म देगा.

