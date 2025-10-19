फिर से बहा मासूमों का खून, 7 लोगों को गोली मार उतारा मौत के घाट; घटना से दहला उठा पूरा देश

Cape Town Mass shooting: दक्षिण अफ्रीका के पश्चिमी केप प्रांत के केपटाउन में शुक्रवार रात हुए एक भीषण सामूहिक गोलीकांड (मास शूटिंग) में सात लोगों की मौत हो गई. यह घटना केप टाउन के कुख्यात केप फ्लैट्स इलाके के फिलिपी ईस्ट उपनगर में रोड आर53 पर हुई है. खबरों के मुताबिक इसमें 20 से 30 वर्ष की आयु के सात लोगों को गोली मार दी गई. अधिकारियों ने इस हमले को “हिंसा का एक बेमतलब और क्रूर कृत्य” बताया है.

पुलिस चला रही है तलाशी अभियान

दक्षिण अफ्रीकी पुलिस सेवा (SAPS) ने शनिवार सुबह जारी बयान में कहा कि घटना के बाद बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान शुरू कर दिया गया है. प्रांतीय गंभीर और हिंसक अपराध इकाई (Provincial Serious and Violent Crimes Unit) के जासूस इस मामले की जांच कर रहे हैं और अपराधियों की पहचान कर उन्हें गिरफ्तार करने के लिए हर सुराग की जांच की जा रही है.

पश्चिमी केप पुलिस प्रबंधन ने इस घटना की कड़ी निंदा की है और अपराधियों को जल्द न्याय के कटघरे में लाने का भरोसा दिलाया है. प्रांतीय पुलिस आयुक्त थेम्बिसाइल पाटेकिले ने समुदाय से सहयोग की अपील करते हुए कहा कि स्थानीय लोगों की मदद से ही अपराधियों को पकड़ा जा सकता है और इलाके में सुरक्षा बहाल की जा सकती है. उन्होंने कहा कि जिम्मेदार लोगों को सजा दिलाने के लिए पुलिस हर संभव प्रयास कर रही है.

साफ नहीं हो पाई है गोलीबारी की वजह

गोलीबारी के पीछे का मकसद फिलहाल स्पष्ट नहीं है और अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है. हालांकि, केप टाउन पिछले कुछ महीनों से बढ़ती बंदूक हिंसा और गिरोहों के बीच संघर्षों का सामना कर रहा है. इस क्षेत्र में लगातार हो रही हत्याओं और अपराधों ने सामाजिक संगठनों और स्थानीय प्रशासन की चिंता बढ़ा दी है.

सितंबर में भी 12 लोगों की कर दी गई थी हत्या

सितंबर में भी इसी इलाके में एक सप्ताह के भीतर 12 से अधिक लोगों की हत्या की घटनाएं सामने आई थीं. बढ़ती हिंसा को देखते हुए स्थानीय सरकार ने कुछ मिनीबस टैक्सी रूट्स को 30 दिनों के लिए बंद कर दिया था. मिनीबस टैक्सियां दक्षिण अफ्रीका के सार्वजनिक परिवहन का मुख्य साधन हैं, जिनके माध्यम से लाखों लोग रोजाना सफर करते हैं.

केप टाउन में बढ़ती हिंसा ने यह स्पष्ट कर दिया है कि पश्चिमी केप प्रांत गंभीर अपराध संकट से गुजर रहा है. सरकार और पुलिस अब इस क्षेत्र में शांति बहाली के लिए विशेष अभियान चलाने की तैयारी कर रहे हैं.

