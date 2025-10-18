Asian countries: विश्व के सबसे बड़े महाद्वीप एशिया में आखिर कितने देश हैं? जानिए

Asian countries: क्या आपने कभी सोचा है एशिया महाद्वीप में कुल कितने देश हैं? बिल्कुल ! आपने ज़रूर ही सोचा होगा. आपको बता दें की एशिया दुनिया का सबसे बड़ा महाद्वीप है. इस महाद्वीप का क्षेत्रफल लगभग 30 मिलियन वर्ग किलोमीटर है और यहां पर दुनिया की कुल आबादी का लगभग 60% हिस्सा रहता है. यह महाद्वीप अपनी विविधता, प्राकृतिक सुंदरता और सांस्कृतिक परंपराओं के लिए जाना जाता है.

एशिया में कितने देश हैं?

एशिया में संयुक्त राष्ट्र के अनुसार 48 देश हैं. इनमें से भारत और चीन सबसे बड़े और जनसंख्या के हिसाब से सबसे ज्यादा हैं. एशिया का भूगोल भी बहुत विविध है. यहां पर हिमालय की ऊंची चोटियां हैं, जैसे माउंट एवरेस्ट जो दुनिया की सबसे ऊँची चोटी है. वहीं, यहां रेगिस्तान भी हैं, जैसे थार का रेगिस्तान. इसके साथ ही यहां घने जंगल, प्रसिद्ध नदियां जैसे गंगा, यमुना, यांग्त्ज़ी और मेकांग भी हैं.समुद्र तट और द्वीप भी यहां बहुत हैं जैसे बाली, हवाई और फिलीपींस इत्यादि.

यहां का सांस्कृतिक इतिहास बहुत पुराना है. इस महाद्वीप ने दुनिया को कई महान सभ्यताएं दी हैं, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता, चीनी सभ्यता, और भारतीय सभ्यता. यहां पर बहुत से धर्म भी हैं, जैसे हिन्दू धर्म, बौद्ध धर्म, ईसाई धर्म और अन्य. इन्ही सब कारणों से एशिया को दुनिया का दिल कहा जाता है, क्योंकि यहां की विविधता और जीवंतता हर किसी को आकर्षित कर ही देती है.

एशिया महाद्वीप में देशों की सूची.

क्रमांक देश का नाम (हिंदी) देश का नाम (English

पूर्वी एशिया (Eastern Asia)

1. चीन China

2. जापान Japan

3. उत्तर कोरिया North Korea

4. दक्षिण कोरिया South Korea

5. मंगोलिया Mongolia

दक्षिण-पूर्व एशिया (South-Eastern Asia)

6. इंडोनेशिया Indonesia

7. फिलीपींस Philippines

8. वियतनाम Vietnam

9. थाईलैंड Thailand

10. म्यांमार Myanmar (Burma)

11. मलेशिया Malaysia

12. कंबोडिया Cambodia

13. लाओस Laos

14. सिंगापुर Singapore

15. ब्रुनेई Brunei

16. तिमोर-लेस्ते Timor-Leste (East Timor)

दक्षिण एशिया (Southern Asia)

17. भारत India

18. पाकिस्तान Pakistan

19. बांग्लादेश Bangladesh

20. नेपाल Nepal

21. अफ़ग़ानिस्तान Afghanistan

22. श्रीलंका Sri Lanka

23. भूटान Bhutan

24. मालदीव Maldives

मध्य एशिया (Central Asia)

25. कजाखस्तान Kazakhstan (अंतरमहाद्वीपीय)

26. उज़्बेकिस्तान Uzbekistan

27. तुर्कमेनिस्तान Turkmenistan

28. किर्गिज़स्तान Kyrgyzstan

29. ताजिकिस्तान Tajikistan

पश्चिमी एशिया / मध्य पूर्व (Western Asia / Middle East)

30. सऊदी अरब Saudi Arabia

31. ईरान Iran

32. इराक Iraq

33. संयुक्त अरब अमीरात United Arab Emirates (UAE)

34. कतर Qatar

35. कुवैत Kuwait

36. बहरीन Bahrain

37. ओमान Oman

38. यमन Yemen

39. सीरिया Syria

40. जॉर्डन Jordan

41. इज़राइल Israel

42. लेबनान Lebanon

43. तुर्की Turkey (अंतरमहाद्वीपीय)

44. साइप्रस Cyprus (अंतरमहाद्वीपीय)

45. जॉर्जिया Georgia (अंतरमहाद्वीपीय)

46. आर्मीनिया Armenia

47. अज़रबैजान Azerbaijan (अंतरमहाद्वीपीय)

48. फिलिस्तीन State of Palestine