Home > खेल > पाक को अब मजा चखाएगा अफगानिस्तान, लिया ऐसा फैसला… तबाह और बर्बाद हो जाएगी पाकिस्तानी क्रिकेट टीम

पाक को अब मजा चखाएगा अफगानिस्तान, लिया ऐसा फैसला… तबाह और बर्बाद हो जाएगी पाकिस्तानी क्रिकेट टीम

Pakistan airstrike afghanistan: पाकिस्तानी बम धमाकों में कई क्लब स्तर के खिलाड़ियों की मौत से अफगानिस्तान क्रिकेट सदमे में है. जिसके चलते अफगानिस्तान ने पाकिस्तान के साथ अपने क्रिकेट संबंध को यही खत्म कर दिया.

By: Heena Khan | Published: October 18, 2025 10:08:50 AM IST

afghanistan pakistan match
afghanistan pakistan match

Pakistan-Afghanistan News: जैसा की आप सभी जानते हैं कि पाकिस्तान और अफ़ग़ानिस्तान के बीच 48 घंटे का युद्धविराम घोषित किया गया था. जैसे ही युद्धविराम की अवधि समाप्त हुई वैसे ही पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर हमला बोल दिया. जी हाँ, पाकिस्तान ने अफ़ग़ानिस्तान में हवाई हमला किया, जिससे अफगानिस्तान में लाशें बीच गईं. इतना ही नहीं बल्कि अफगानिस्तान में नागरिकों को निशाना बनाकर पाकिस्तान ने एक बार फिर अपनी असली शकल दिखा दी है. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस पाकिस्तानी हवाई हमले में मैच खेलकर स्वदेश लौट रहे कई अफ़ग़ान क्रिकेटर भी मर गए. लेकिन ये क्लब स्तर के क्रिकेट थे, लेकिन अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस घटना से काफी नाराज़ है. उसने भारत की तरह ही पाक को मजा चखाने का फैसला लिया है.

अफगान ने लिया बड़ा फैसला 

इतना ही नहीं बल्कि अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड पाकिस्तान की सैन्य कार्रवाई से काफी खफा है. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पाकिस्तानी बम धमाकों में कई क्लब स्तर के खिलाड़ियों की मौत से अफगानिस्तान क्रिकेट सदमे में है. जिसके चलते अफगानिस्तान ने पाकिस्तान के साथ अपने क्रिकेट संबंध को यही खत्म कर दिया. कहा जा रहा है कि ये बिलकुल वैसा ही है जैसे भारत में हुए आतंकवादी हमलों के बाद टीम इंडिया ने पाकिस्तान के साथ द्विपक्षीय सीरीज़ खेलने से साफ मना कर दिया. जिस तरह भारत अब पाकिस्तान के साथ सीधा क्रिकेट नहीं खेलता, उसी तरह अब अफ़ग़ानिस्तान भी ऐसा ही करने जा रहा है.

पाक ने अफगान क्रिकेटरों पर किया हमला 

दरअसल, पाकिस्तान ने शुक्रवार शाम अफ़ग़ानिस्तान में नागरिक ठिकानों को निशाना बनाकर बमबारी की. पाकिस्तानी वायुसेना ने उस जगह पर भी बमबारी की जहाँ क्लब स्तर के अफ़ग़ान क्रिकेट खिलाड़ी क्रिकेट मैच खेलकर घर लौट रहे थे. सूत्रों का कहना है कि पाकिस्तानी कार्रवाई में तीन क्रिकेटर मारे गए और चार घायल हो गए. हालाँकि, अफ़ग़ानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ख़ुद सिर्फ़ तीन खिलाड़ियों की मौत की पुष्टि की है. क्रिकेट बोर्ड के अनुसार, मृतकों में सिबगतुल्लाह, हारून और कबीर आगा शामिल हैं, जो सभी क्लब स्तर के क्रिकेटर थे. अफ़ग़ानिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अनुसार, पाकिस्तानी हमले में अब तक तीन खिलाड़ियों की मौत हो चुकी है और सात घायल हैं, जिनका गंभीर हालत में इलाज चल रहा है.

कायर पाक ने ले ली 8 क्रिकेटरों की जान, एयरस्ट्राइक का शिकार हुए ‘अफगान की शान’; बने युद्ध जैसे हालात

Tags: afghanistan cricket teamAfghanistan Pakistan warPakistan NewsWorld news
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

लटकती तोंद से हो गए हैं परेशान, तो पेट की...

October 18, 2025

अब SONY पर नहीं दिखेगा भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया मुकाबला, जानिए...

October 18, 2025

‘अल्लाह’ के इस मुस्लिम देश में पी जाती है सबसे...

October 18, 2025

मिल गया है धोखा? तो अपनाएं Move On करने के...

October 18, 2025

नाश्ते में खाई जाने वाली ये चीजें रखती हैं पेट...

October 18, 2025

आसान और खूबसूरत! दिवाली के लिए चुनें ये बेस्ट रंगोली...

October 18, 2025
पाक को अब मजा चखाएगा अफगानिस्तान, लिया ऐसा फैसला… तबाह और बर्बाद हो जाएगी पाकिस्तानी क्रिकेट टीम

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

पाक को अब मजा चखाएगा अफगानिस्तान, लिया ऐसा फैसला… तबाह और बर्बाद हो जाएगी पाकिस्तानी क्रिकेट टीम
पाक को अब मजा चखाएगा अफगानिस्तान, लिया ऐसा फैसला… तबाह और बर्बाद हो जाएगी पाकिस्तानी क्रिकेट टीम
पाक को अब मजा चखाएगा अफगानिस्तान, लिया ऐसा फैसला… तबाह और बर्बाद हो जाएगी पाकिस्तानी क्रिकेट टीम
पाक को अब मजा चखाएगा अफगानिस्तान, लिया ऐसा फैसला… तबाह और बर्बाद हो जाएगी पाकिस्तानी क्रिकेट टीम