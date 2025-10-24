Home > विदेश > रूसी तेल कंपनियों पर प्रतिबंध पर भड़के Putin, अमेरिका को लगाई लताड़; Trump को दे दी नसीहत

रूसी तेल कंपनियों पर प्रतिबंध पर भड़के Putin, अमेरिका को लगाई लताड़; Trump को दे दी नसीहत

US sanctions: पुतिन का ये बयान अमेरिका द्वारा रूस की दो सबसे बड़ी तेल कंपनियों, रोसनेफ्ट और लुकोइल पर नए प्रतिबंध लगाने के एक दिन बाद आया है.

By: Shubahm Srivastava | Published: October 24, 2025 5:37:11 AM IST

Putin On US Sanctions
Putin On US Sanctions

Putin On US Sanctions: रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने नए अमेरिकी प्रतिबंधों को खारिज कर दिया है और कहा कि इनका रूस की अर्थव्यवस्था पर कोई खास असर नहीं पड़ेगा. उन्होंने स्पष्ट किया कि “कोई भी स्वाभिमानी देश दबाव के आगे नहीं झुकता.” पुतिन ने अमेरिका पर बार-बार प्रतिबंधों को राजनीतिक दबाव के हथियार के रूप में इस्तेमाल करने का आरोप लगाया, लेकिन कहा कि यह रणनीति कामयाब नहीं होगी. 

उन्होंने यह भी कहा कि अमेरिकी प्रशासन के भीतर कुछ लोग रूस के तेल निर्यात पर प्रतिबंध लगाने पर ज़ोर दे रहे हैं, जबकि यह स्पष्ट नहीं है कि “ये किसके हितों की पूर्ति कर रहे हैं.”

अमेरिका ने दो रूसी तेल कंपनियों पर लगाया प्रतिबंध

You Might Be Interested In

यह बयान अमेरिका द्वारा रूस की दो सबसे बड़ी तेल कंपनियों, रोसनेफ्ट और लुकोइल पर नए प्रतिबंध लगाने के एक दिन बाद आया है. ये प्रतिबंध यूक्रेन युद्ध को समाप्त करने के लिए रूस पर दबाव बढ़ाने के अमेरिकी प्रयास का हिस्सा हैं. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने इन प्रतिबंधों को “बहुत बड़े और महत्वपूर्ण” बताते हुए कहा कि इनका उद्देश्य रूस को बातचीत के लिए मजबूर करना है. उन्होंने नाटो महासचिव मार्क रूट के साथ एक बैठक में कहा कि “हम नहीं चाहते कि युद्ध जारी रहे, बल्कि हम चाहते हैं कि रूस अपनी पुरानी रणनीति पर लौट आए.”

आखिर क्यों है ‘बीबी’ नाराज! टेंशन में अमेरिका में बैठा शख्स

जब्त होंगी कंपनी की संपत्तियां 

अमेरिकी वित्त विभाग के अनुसार, इन प्रतिबंधों से दोनों रूसी कंपनियों की अमेरिकी संपत्तियां जब्त हो जाएंगी और अमेरिकी नागरिक व संस्थान उनके साथ व्यापार नहीं कर पाएंगे. इसका उद्देश्य रूस की युद्ध के लिए धन जुटाने की क्षमता को सीमित करना और उसकी अर्थव्यवस्था को कमज़ोर करना है.

रूस-अमेरिका शिखर सम्मेलन स्थगित

इस बीच, पुतिन ने पुष्टि की है कि बुडापेस्ट में प्रस्तावित रूस-अमेरिका शिखर सम्मेलन स्थगित कर दिया गया है. यह बैठक मूल रूप से अमेरिकी प्रस्ताव पर निर्धारित थी. उन्होंने कहा कि “बिना पर्याप्त तैयारी के शिखर सम्मेलन में जाना एक भूल होगी,” लेकिन उन्होंने भविष्य में वार्ता की संभावना से इनकार नहीं किया. पुतिन ने कहा कि “टकराव से बातचीत हमेशा बेहतर होती है” और अगर अमेरिका अपनी दबाव की नीति छोड़ दे, तो दोनों देश कई क्षेत्रों में सहयोग कर सकते हैं.

ट्रेड वॉर के बीच इस देश में मिलने जा रहे Trump-Jinping, जानें मुलाकात से पहले क्या बोले अमेरिकी राष्ट्रपति?

Tags: home-hero-pos-3PutinRussia US tensionsRussian oil companiesTrumpUS sanctions
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

आलूबुखारा खाने से शरीर में होंगे ये 8 चमत्कारी बदलाव!

October 24, 2025

ये हैं कश्मीर में खाई जाने वाली 6 सबसे टेस्टी...

October 23, 2025

बेदाग स्किन और काले-घने बाल चाहिए? तो आज ही डाइट...

October 23, 2025

क्या लाबुबु डॉल घर में रखने से वाकई बुरी किस्मत...

October 23, 2025

जानें क्या शिलाजीत लेने से बढ़ता है टेस्टोस्टेरोन लेवल?

October 23, 2025

जाने छठ पूजा का इतिहास कितना पुराना है

October 23, 2025
रूसी तेल कंपनियों पर प्रतिबंध पर भड़के Putin, अमेरिका को लगाई लताड़; Trump को दे दी नसीहत

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

रूसी तेल कंपनियों पर प्रतिबंध पर भड़के Putin, अमेरिका को लगाई लताड़; Trump को दे दी नसीहत
रूसी तेल कंपनियों पर प्रतिबंध पर भड़के Putin, अमेरिका को लगाई लताड़; Trump को दे दी नसीहत
रूसी तेल कंपनियों पर प्रतिबंध पर भड़के Putin, अमेरिका को लगाई लताड़; Trump को दे दी नसीहत
रूसी तेल कंपनियों पर प्रतिबंध पर भड़के Putin, अमेरिका को लगाई लताड़; Trump को दे दी नसीहत