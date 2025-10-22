Home > विदेश > जो अब तक नहीं हुआ, वो जलवायु परिवर्तन ने कर दिया; इस देश में पहली बार मिला ये उड़ने वाला जीव

जो अब तक नहीं हुआ, वो जलवायु परिवर्तन ने कर दिया; इस देश में पहली बार मिला ये उड़ने वाला जीव

Iceland mosquitoes: आइसलैंड में वैज्ञानिकों ने पहली बार मच्छरों की मौजूदगी की पुष्टि की है, विशेषज्ञ इसके पीछे जलवायु परिवर्तन का प्रत्यक्ष परिणाम मान रहे हैं.

By: Shubahm Srivastava | Published: October 22, 2025 10:38:55 PM IST

Iceland First Mosquito
Iceland First Mosquito

Iceland First Mosquito: आइसलैंड जो अब तक पृथ्वी के मच्छर-मुक्त जगहों में से एक माना जाता था, ने ये गौरव खो दिया है. हाल ही में वैज्ञानिकों ने वहां पहली बार मच्छरों की मौजूदगी की पुष्टि की है, जिसे विशेषज्ञ जलवायु परिवर्तन का प्रत्यक्ष परिणाम मान रहे हैं. इस खोज का श्रेय स्थानीय कीट प्रेमी ब्योर्न हजल्टसन को जाता है, जिन्होंने रेक्जाविक के उत्तर-पश्चिम में कजोस की हिमनद घाटी में पतंगों का अवलोकन करते समय एक अजीब कीट देखा. उन्होंने तीन नमूने — दो मादा और एक नर — एकत्र कर आइसलैंडिक इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरल हिस्ट्री को भेजे. 

जांच में पता चला कि ये कीड़े कुलीसेटा एनुलाटा (Culiseta annulata) प्रजाति के मच्छर हैं, जो यूरोप और उत्तरी अफ्रीका के ठंडे इलाकों में भी जीवित रह सकते हैं. वैज्ञानिक मैथियास अल्फ्रेडसन के अनुसार, यह प्रजाति सर्दियों में घरों, तहखानों या अन्य गर्म स्थानों में रहकर ठंडी जलवायु में भी जीवित रह सकती है.

पहले आइसलैंड में नहीं मिलते थे मच्छर

You Might Be Interested In

अब तक केवल अंटार्कटिका और आइसलैंड ही मच्छरों से पूरी तरह मुक्त माने जाते थे. शोधकर्ताओं के अनुसार, आइसलैंड की यह विशेष स्थिति उसके अनोखे हिम-विगलन चक्र के कारण थी, जिसमें साल में केवल एक बार बर्फ पिघलती है, जिससे मच्छरों के प्रजनन की प्रक्रिया बाधित होती है. इसके अलावा, मिट्टी और पानी की रासायनिक संरचना भी उनके विकास के अनुकूल नहीं थी.

कनाडा में पंजाबी गायक पर हमला! रोहित गोदारा गिरोह ने ली जिम्मेदारी, धमकी देकर कहा ‘अभी तो शुरुआत है’

जलवायु परिवर्तन के चलते बनी ये स्थिति!

लेकिन जलवायु परिवर्तन के चलते यह स्थिति बदल रही है. आइसलैंड का तापमान अब उत्तरी गोलार्ध के औसत से चार गुना तेजी से बढ़ रहा है. इस साल वसंत में रिकॉर्ड तोड़ गर्मी दर्ज की गई — एगिल्स्तादिर में तापमान 26.6°C तक पहुंचा, जो मई महीने का अब तक का सबसे ऊंचा आंकड़ा है. लगातार दस दिनों तक 20°C से ऊपर तापमान रहने से देश में दुर्लभ लू जैसी स्थिति बन गई.

वैज्ञानिक ने दी चेतावनी

वैज्ञानिक चेतावनी दे रहे हैं कि यह बदलाव आइसलैंड के नाज़ुक पारिस्थितिक तंत्र को प्रभावित कर रहा है. ग्लेशियर पिघल रहे हैं, दक्षिणी मछलियां जैसे मैकेरल उत्तर की ओर बढ़ रही हैं, और अब मच्छर भी यहां ठिकाना बना सकते हैं. हालांकि Culiseta annulata उष्णकटिबंधीय रोग नहीं फैलाता, फिर भी इसका प्रसार स्वास्थ्य और पर्यावरणीय चिंता का विषय है.

विशेषज्ञों का कहना है कि यह देखना बाकी है कि क्या मच्छर वास्तव में आइसलैंड में स्थायी रूप से बस गए हैं. अगला वसंत (Spring) इस दिशा में निर्णायक होगा.

OYO रूम के किराए से भी महंगा हुआ 1kg टमाटर? पाकिस्तानियों की औकात से बाहर हुआ लहसुन, केला और प्याज

Tags: climate changeIceland first mosquito spottingIceland mosquitomosquitos
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

रात नहीं, सुबह का सेक्स है कई तरह से फायदेमंद

October 22, 2025

शीघ्रपतन की समस्या से हैं परेशान, ये 6 फूड्स कर...

October 22, 2025

ब्रेकफास्ट में जल्दी से बनाएं सूजी बेसन चीला, नोट कर...

October 22, 2025

डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए परफेक्ट हैं ये 7 देश, जो...

October 22, 2025

कब्ज और गंदे कोलेस्ट्रॉल से मिलेगा छुटकारा! बस खाने के...

October 22, 2025

नो-ओवरटाइम और शटरडाउन: वियतनाम से सीखना चाहिए भारतीयों को

October 22, 2025
जो अब तक नहीं हुआ, वो जलवायु परिवर्तन ने कर दिया; इस देश में पहली बार मिला ये उड़ने वाला जीव

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

जो अब तक नहीं हुआ, वो जलवायु परिवर्तन ने कर दिया; इस देश में पहली बार मिला ये उड़ने वाला जीव
जो अब तक नहीं हुआ, वो जलवायु परिवर्तन ने कर दिया; इस देश में पहली बार मिला ये उड़ने वाला जीव
जो अब तक नहीं हुआ, वो जलवायु परिवर्तन ने कर दिया; इस देश में पहली बार मिला ये उड़ने वाला जीव
जो अब तक नहीं हुआ, वो जलवायु परिवर्तन ने कर दिया; इस देश में पहली बार मिला ये उड़ने वाला जीव