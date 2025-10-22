Home > विदेश > कनाडा में पंजाबी गायक पर हमला! रोहित गोदारा गिरोह ने ली जिम्मेदारी, धमकी देकर कहा ‘अभी तो शुरुआत है’

कनाडा में पंजाबी गायक तेजी कहलों पर गैंगस्टर रोहित गोदारा से जुड़े गिरोह ने हमला किया. सोशल मीडिया पर आरोपियों ने हमले की जिम्मेदारी ली और धमकियाँ दीं. तेज़ी कहलों फिलहाल अस्पताल में हैं, जबकि मामले की जांच और गिरोह की तलाश जारी है.

By: Shivani Singh | Published: October 22, 2025 4:03:39 PM IST

कनाडा में पंजाबी गायक तेजी कहलों पर हुए हमले ने इंडस्ट्री और उनके चाहने वालों को झकझोर दिया है. आरोप है कि गैंगस्टर रोहित गोदारा से जुड़े गिरोह ने इस हमला करने की जिम्मेदारी ली है और सोशल मीडिया पर खुलेआम धमकी दी है. तेजी कहलों की हालत फिलहाल गंभीर लेकिन स्थिर बताई जा रही है, वहीं इस घटना ने भारतीय गैंगस्टर नेटवर्क की बढ़ती हिंसा और अंतरराष्ट्रीय प्रभाव की गंभीरता को भी उजागर कर दिया है.

दरअसल, एक सोशल मीडिया पोस्ट में, इन गिरोह के सदस्यों ने दावा किया कि कहलों को इसलिए निशाना बनाया गया क्योंकि वह प्रतिद्वंद्वी गिरोहों को हथियार और पैसा मुहैया करा रहे थे और मुखबिर के तौर पर काम कर रहे थे.

तेजी कहलों की हालत कैसी है?

हमलावरों ने तेजी कहलों के पेट में गोली मारी, जिससे काफी खून बह गया. उनका फिलहाल अस्पताल में इलाज चल रहा है. डॉक्टर का कहना है कि वह जल्द ही ठीक हो जाएँगे. फिलहाल यही उनकी सेहत से जुड़ी एकमात्र जानकारी उपलब्ध है.

पोस्ट में हमले का कारण बताया गया है

फेसबुक पर महेंद्र सरन, दिलाना, राहुल रिनाउ और विक्की पहलवान नाम के यूज़र्स ने लिखा कि कहलों को कनाडा में गोली मारी गई और उनके पेट में चोट आई है. उन्होंने धमकी दी कि अगर वह नहीं समझे तो उन्हें जान से मार दिया जाएगा. पोस्ट में यह भी चेतावनी दी गई है कि जो भी व्यापारी, बिल्डर या हवाला कारोबारी अपने दुश्मनों की मदद करेगा, उसका भी यही हश्र होगा.

पोस्ट में कहा गया था कि अगर कोई हमारे दुश्मनों की मदद करेगा, तो हम उन्हें या उनके परिवारों को नहीं बख्शेंगे. यह तो बस शुरुआत है, आगे क्या होता है, देखते हैं.

लॉरेंस के करीबी सहयोगी हरि बॉक्सर पर हमला

इससे पहले, लॉरेंस बिश्नोई के करीबी सहयोगी हरि बॉक्सर पर अमेरिका में हमला हुआ था, जिसकी ज़िम्मेदारी रोहित गोदारा ने ली थी. बताया गया था कि कैलिफ़ोर्निया में हुई गोलीबारी में बॉक्सर का एक साथी मारा गया और दूसरा घायल हो गया.

पिछले कुछ महीनों में अमेरिका और कनाडा में भारतीय गैंगस्टरों के बीच हिंसा बढ़ी है. हाल ही में, रोहित गोदारा ने दावा किया कि लॉरेंस अपने भाई अनमोल को बचाने के लिए एजेंसी को देश से जुड़ी जानकारी मुहैया करा रहा है.

सलमान खान पर हमला करके मशहूर

गोदारा ने यह भी कहा कि बिश्नोई अभिनेता सलमान खान को नुकसान पहुँचाकर ध्यान आकर्षित करना चाहता है. उन्होंने मीडिया को चेतावनी दी कि उन्हें या उनके साथियों को लॉरेंस बिश्नोई से न जोड़ा जाए. गोल्डी बराड़ और रोहित गोदारा दोनों की एनआईए और कई राज्यों की पुलिस तलाश कर रही है. ऐसा माना जा रहा है कि गोल्डी बरार अमेरिका में और गोदारा ब्रिटेन में छिपा हुआ है, जबकि लॉरेंस बिश्नोई गुजरात की जेल में बंद है.

