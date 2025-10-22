OYO रूम के किराए से भी महंगा हुआ 1kg टमाटर? पाकिस्तानियों की औकात से बाहर हुआ लहसुन, केला और प्याज

Pakistan Tomato Price Hike: भारत के साथ प्रतिद्वंद्विता के कारण पहले से ही कंगाल पाकिस्तान अब अफगानिस्तान से भिड़ कर और कमजोर हो गया है. सीमा पर सैन्य झड़पों के बाद अफगानिस्तान ने अपनी सीमाओं को बंद कर दी है और इसकी वजह से आयात पूरी तरह से रोक दिया है. इसके परिणामस्वरूप सब्जियों और फलों सहित सभी आवश्यक वस्तुओं की कीमतें आसमान छू रही हैं. जानकारी सामने आ रही है कि पाकिस्तान में टमाटर ₹600 प्रति किलो के हिसाब से बिक रहा है.

आखिर क्यों पाकिस्तान में बढ़ा टमाटर का रेट?

पाकिस्तान डेली ट्रिब्यून की एक रिपोर्ट के अनुसार अफगानिस्तान के साथ चल रहे तनाव के कारण पाकिस्तान में सब्जियों की कीमतें आसमान छू रही हैं. सीमा पर तनाव के कारण अफगानिस्तान से आयात रुका हुआ है. देश के अन्य हिस्सों से टमाटर की आपूर्ति भी कम हो गई है, जबकि मांग ज्यादा है. जिसकी वजह से रावलपिंडी में टमाटर की कीमतें ₹600 प्रति किलो तक पहुंच गई हैं. इसको लेकर रावलपिंडी सब्जी मंडी व्यापारी संघ के अध्यक्ष गुलाम कादिर का बयान भी सामने आया है.

जिसमें उन्होंने कहा कि जब तक आपूर्ति पूरी तरह से बहाल नहीं हो जाती, टमाटर की कीमतें कम नहीं होंगी. हालात ये हैं कि छोटे सब्जी विक्रेताओं ने टमाटर, मटर, अदरक और लहसुन बेचना बंद कर दिया है, क्योंकि इनके दाम इतने ज्यादा हैं कि लोग इन्हें ख़रीद नहीं पा रहे हैं.

अन्य सब्जियों की कीमत कितनी है?

पाकिस्तान के रावलपिंडी में इस समय लहसुन 400 रुपये, अदरक 750 रुपये, प्याज 120 रुपये और मटर 500 रुपये प्रति किलो बिक रहा है. शिमला मिर्च और भिंडी 300 रुपये, खीरा 150 रुपये और स्थानीय गाजर 200 रुपये प्रति किलो बिक रहे हैं. नींबू के दाम 300 रुपये प्रति किलो तक पहुँच गए हैं. धनिया, जो पहले मुफ़्त में मिलता था, अब 50 रुपये प्रति छोटा बंडल बिक रहा है. अफगानिस्तान और भारत से तनाव के बीच पाकिस्तान में फल और सब्जियों के दाम आसमान छू रहे हैं. आम लोगों की पहुंच से ये चीजें दूर होती जा रही है.

फलों के दाम कितने हैं?

सब्जियों की कीमत के साथ-साथ फलों की कीमत भी आसमान छू रहे हैं. अगर हम फलों की कीमतों की बात करें तो सेब 250 से 350 रुपये, अंगूर 400 से 600 रुपये और अनार 400 रुपये प्रति किलो बिक रहे हैं. अमरूद 170 रुपये प्रति किलो और नारियल 400 रुपये में बिक रहा है. मीठे संतरे 250 से 300 रुपये और केले 150 से 200 रुपये प्रति दर्जन बिक रहे हैं.

क्यों बढ़ रहे फलों और सब्जियों के दाम?

सूत्रों के अनुसार, भारत से पाकिस्तान की दुश्मनी बहुत महंगी साबित हो रही है. एक विक्रेता ने बताया कि वाघा सीमा के रास्ते भारत से आयातित सब्जियां ईरान से आयातित सब्जियों के मुकाबले काफी सस्ती थी. हालांकि, पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत से पाकिस्तान के रिश्ते बिगड़ने की वजह से दोनों देशों के बीच व्यापार पूरी तरह से बंद हो चुका है. कीमतों को नियंत्रित करने के लिए ईरान से सफेद प्याज आयात किया गया था, लेकिन लोगों को उसका स्वाद पसंद नहीं आया. वे भारतीय प्याज का तीखापन पसंद करते हैं.

