Saudi Arabia: मदीना जा रही उमरा यात्रियों की बस की टक्कर, 42 भारतीयों की हुई मौत; ओवैसी ने जताया दुख

Indian Umrah Pilgrims: सऊदी अरब में सोमवार को मक्का से मदीना जा रही भारतीय उमरा यात्रियों की बस और एक टैंकर की टक्कर हो गई. जिसके बाद बस में भीषम आग लग गई.

By: Preeti Rajput | Last Updated: November 17, 2025 11:44:21 AM IST

Saudi Arabia: मदीना जा रही उमरा यात्रियों की बस की टक्कर, 42 भारतीयों की हुई मौत; ओवैसी ने जताया दुख


Saudi Arabia: सऊदी अरब में सोमवार को मदीना के पास उमराह तीर्थयात्रियों को ले जा रही एक बस के एक डीजल टैंकर से टकरा जाने से कम से कम 42 लोग जलकर मर गए. माना जा रहा है कि पीड़ित भारतीय नागरिक थे, जिनमें से कई हैदराबाद के रहने वाले बताए जा रहे हैं.  

तेलंगाना सरकार ने क्या कहा? 

तेलंगाना सरकार ने कहा कि “वह रियाद स्थित भारतीय दूतावास के संपर्क में है. एक आधिकारिक बयान में, राज्य सरकार ने पुष्टि की है कि मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने नई दिल्ली में अधिकारियों को सतर्क कर दिया है और उन्हें दूतावास के अधिकारियों के साथ मिलकर काम करने के निर्देश दिए हैं.”

कैसे हुआ हादसा? 

शुरुआती रिपोर्ट के मुताबिक, इस हादसे में कम से कम 42 लोगों के मारे जाने की खबर सामने आई है. इस बस में ज्यादातर लोग हैदराबाद के थे. जिनमें महिलाएं और बच्चे दोनों शामिल हैं. सभी यात्री मक्का में उमरा की रस्म निभआने के लिए मदीना जा रहे थे. तभी करीब सोमवार 1:30 बजे (भारतीय समयानुसार) हुई. बस मक्का के केवल 160  किलों में दूर थी. तभी वह सामने से आ रहे डीजल टैंकर से टकरा गई. टक्कर इतने तेज थी कि बस में तुरंत आग लग गई. 

मदीना जा रही उमरा यात्रियों की बस की टक्कर, 42 भारतीयों के मारे जाने की आशंका

असदुद्दीन ओवैसी ने जताया दुख

AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने सऊदी अरब में हुए बस हादसे पर कहा, “मक्का से मदीना जा रहे 42 हज यात्री उस बस में सवार थे जिसमें आग लग गई. मैंने रियाद स्थित भारतीय दूतावास में डिप्टी चीफ ऑफ मिशन (DCP) अबू माथेन जॉर्ज से बात की और उन्होंने मुझे आश्वासन दिया कि वे मामले की जानकारी जुटा रहे हैं. मैंने हैदराबाद की दो ट्रैवल एजेंसियों से संपर्क किया है और यात्रियों का विवरण रियाद दूतावास और विदेश सचिव के साथ साझा किया है. मैं केंद्र सरकार, खासकर विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर से अनुरोध करता हूं कि वे शवों को भारत वापस लाएं और अगर कोई घायल हुआ है तो यह सुनिश्चित करें कि उसे उचित इलाज मिले.”

हेल्पलाइन नंबर

सऊदी अरब में आज हुई बस दुर्घटना के पीड़ितों के परिवारों के लिए, तेलंगाना सचिवालय में नियंत्रण कक्ष के फ़ोन नंबर स्थापित किए गए हैं:
+91 79979 59754
+91 99129 19545

घटना में कम से कम 40 लोग ज़िंदा जल गए और बताया जा रहा है कि ज़्यादातर लोग हैदराबाद के हैं.

Saudi Arabia: मदीना जा रही उमरा यात्रियों की बस की टक्कर, 42 भारतीयों की हुई मौत; ओवैसी ने जताया दुख

