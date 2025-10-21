Home > विदेश > Sanae Takaichi बनीं जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री, कुर्सी लेते ही Trump से मिलने की कर ली प्लानिंग

Sanae Takaichi: जापान को मंगलवार को अपनी पहली महिला प्रधानमंत्री मिलीं, जब चीन समर्थक और सामाजिक रूढ़िवादी साने ताकाइची ने आखिरी समय में गठबंधन सरकार बनाई

By: Heena Khan | Published: October 21, 2025 11:06:51 AM IST

Japan Prime Minister: जापान को मंगलवार को अपनी पहली महिला प्रधानमंत्री मिलीं, जब चीन समर्थक और सामाजिक रूढ़िवादी साने ताकाइची ने आखिरी समय में गठबंधन सरकार बनाई. जापान के 5वें प्रधानमंत्री, जो इतने सालों में बनी हैं, अल्पमत सरकार का नेतृत्व करेंगी और उनके पास पूरी तरह से तैयारियां हैं, खासकर अगले सप्ताह अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प की प्रस्तावित यात्रा के साथ.

बनीं पहली महिला प्रधानमंत्री 

मार्गरेट थैचर की प्रशंसक ताकाइची को संसद ने मंगलवार को प्रधानमंत्री नियुक्त किया, जब उन्होंने पहले दौर के मतदान में अप्रत्याशित रूप से बहुमत हासिल कर लिया. बाद में सम्राट से मिलने के बाद वो औपचारिक रूप से पदभार ग्रहण करेंगी. पूर्व हेवी मेटल ड्रमर 4 अक्टूबर को लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी (एलडीपी) के प्रमुख बन गए, जिसने दशकों तक लगभग बिना रुके शासन किया है.

इस रणनीति से बनीं PM

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि छह दिन बाद, कोमेइतो पार्टी, ताकाइची के रूढ़िवादी विचारों और एलडीपी के काले धन घोटाले से असहज होकर, अपने गठबंधन से अलग हो गई. इससे ताकाइची को सुधारवादी, दक्षिणपंथी जापान इनोवेशन पार्टी (जेआईपी) के साथ गठबंधन करना पड़ा, जिस पर सोमवार शाम को हस्ताक्षर हुए. जेआईपी खाद्य पदार्थों पर उपभोग कर की दर को शून्य करना, कॉर्पोरेट और संगठनात्मक दान को समाप्त करना और सांसदों की संख्या कम करना चाहती है. ताकाइची ने सोमवार को “जापान की अर्थव्यवस्था को मज़बूत बनाने और जापान को एक ऐसे देश के रूप में नया रूप देने का संकल्प लिया जो आने वाली पीढ़ियों के लिए ज़िम्मेदार हो सके.

