Bank Holiday: दिवाली ही नहीं, अक्टूबर में इस दिन भी बंद रहेंगे बैंक; यहां देखें पूरी लिस्ट

Bank Holiday: जैसा की आप सभी जानते हैं कि देश में त्योहारों का मौसम चल रहा है. वहीं अक्टूबर पूरी तरह त्योहारों से भरा एक महीना है. हाल ही में देशभर में दिवाली का त्योहार मनाया जा रहा है. वहीं आने वाले दिनों में छठ पूजा जैसे और भी त्योहार आ रहे हैं. इस दौरान देश भर के बैंकों में कई छुट्टियां रहेंगी. चलिए जान लेते हैं कि आने वाले त्योहारों में कब कब बैंक बंद रहेंगे.

जानिए कब कब बैंक रहेंगे बंद

देश में बैंक भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) के कैलेंडर (RBI Calendar Holidays) के अनुसार काम करते हैं, जिसमें राष्ट्रीय अवकाश, क्षेत्रीय अवकाश और RBI द्वारा निर्धारित विशेष दिन शामिल होते हैं. बैंक आमतौर पर हर महीने के दूसरे और चौथे शनिवार और हर रविवार को बंद रहते हैं, जब तक कि कोई असाधारण परिस्थिति न हो. आइए अब जानें कि अक्टूबर में देश भर में कितने दिन और कब बैंक बंद रहेंगे.

यहां देखें पूरी लिस्ट

21 अक्टूबर

RBI कैलेंडर के अनुसार, 21 अक्टूबर को दिवाली अमावस्या (लक्ष्मी पूजा)/दीपावली/गोवर्धन पूजा है. इस दिन भी देश भर के अधिकांश राज्यों में बैंक बंद रहेंगे.

22 अक्टूबर

22 अक्टूबर को दिवाली (बली प्रतिपदा)/विक्रम संवत नववर्ष/गोवर्धन पूजा/बलीपदामी, लक्ष्मी पूजा (दीपावली) है. इस अवसर पर गुजरात, उत्तराखंड, कर्नाटक, सिक्किम, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और बिहार में बैंक बंद रहेंगे.

23 अक्टूबर

23 अक्टूबर को भाई बिज/भाई दूज/चित्रगुप्त जयंती/लक्ष्मी पूजा (दिवाली)/भ्रातृ द्वितीया/निंगोल चक्कौबा है. इस अवसर पर गुजरात, सिक्किम, मणिपुर, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, हिमाचल प्रदेश आदि राज्यों में बैंक बंद रहेंगे.

25 अक्टूबर, शनिवार

देश भर के सभी राज्यों में बैंक महीने के चौथे शनिवार को बंद रहेंगे.

26 अक्टूबर, रविवार

देश भर के सभी राज्यों में बैंक रविवार को बंद रहेंगे.

27 अक्टूबर

27 अक्टूबर को छठ पूजा (शाम की पूजा) है. इस अवसर पर बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल के बैंक बंद रहेंगे.

28 अक्टूबर

28 अक्टूबर को छठ पूजा (सुबह की पूजा) है. इस दिन बिहार और झारखंड के बैंक बंद रहेंगे.

31 अक्टूबर

31 अक्टूबर को सरदार वल्लभभाई पटेल जयंती है. इस दिन गुजरात के बैंक बंद रहेंगे.

