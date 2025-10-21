Diwali Muhurat Trading 2025 Live Updates: आज है असली दिवाली! लक्ष्मी पूजन का समय करें नोट, कहीं हाथ से ना निकल जाए मुहूर्त

Diwali Muhurat Trading 2025 Live Updates: दिवाली का त्यौहार कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या को मनाया जाता है। इस दिन मुख्य रूप से देवी लक्ष्मी, भगवान गणेश, देवी सरस्वती और देवी काली की पूजा की जाती है। दिवाली पर लक्ष्मी पूजन का सर्वोत्तम समय प्रदोष काल है, जो सूर्यास्त के बाद होता है। महानिशीथ काल को देवी काली की पूजा के लिए शुभ माना जाता है। हालाँकि, यह शुभ समय केवल तांत्रिकों, पंडितों और साधकों के लिए ही उपयुक्त है। दिवाली की रात लोग अपने घरों को दीयों से सजाते हैं और मिठाइयों का आदान-प्रदान करते हैं। यहाँ आप दिवाली पूजन की सभी जानकारी, शुभ मुहूर्त, विधि, मंत्र, कथा और आरती सहित, जानेंगे।

