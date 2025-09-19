रूस में फिर भूकंप ने मचाई तबाही, 7.8 रही तीव्रता, मचा हड़कंप

Russia Kamchatka earthquake: पिछले एक महीने में रूस में कई भूकंप महसूस किए गए हैं, जिससे वहां के लोगों में भय का माहौल है. शुक्रवार को रूस का कामचटका प्रायद्वीप एक बार फिर भूकंप से हिल गया. ये झटके भारतीय समयानुसार रात 12:28 बजे और 12:38 बजे महसूस किए गए. दोनों झटकों ने 20 मिनट के अंतराल में ज़मीन हिला दी.

रूस के कामचटका में आए पहले भूकंप की तीव्रता रिक्टर पैमाने पर 7.8 मापी गई, जबकि दूसरे भूकंप की तीव्रता 6 मापी गई. भूकंप के बाद ऊंची लहरें उठीं और सुनामी की चेतावनी जारी की गई. हालांकि, अभी तक किसी नुकसान की कोई खबर नहीं है.

भूकंप की तीव्रता

अमेरिकी भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (USGS) के अनुसार, भूकंप का केंद्र कामचटका प्रायद्वीप के पूर्वी तट के पास सतह से लगभग 85 किलोमीटर नीचे था. दूसरे भूकंप का केंद्र सतह से 30 किलोमीटर नीचे था. रूस की राज्य भूभौतिकीय सेवा के अनुसार, भूकंप की तीव्रता 7.8 थी और उसके बाद लगभग पांच झटके आए. भूकंप के तुरंत बाद, अमेरिकी मौसम सेवा ने सुनामी की चेतावनी जारी की और लोगों से तटरेखा से दूर रहने का आग्रह किया.

कामचटका में कई भूकंप

पिछले एक महीने में रूस के कामचटका में कई भूकंप महसूस किए गए हैं. पिछले हफ़्ते में यह तीसरी बार है जब कामचटका की धरती भूकंप से हिली है. शुक्रवार रात यहाँ दो झटके महसूस किए गए.

इससे पहले 29 जुलाई, 2025 को कामचटका तट के पास 8.8 तीव्रता का एक बड़ा भूकंप आया था. इसे पिछले एक दशक के सबसे बड़े भूकंपों में से एक माना गया था. इस भूकंप के बाद कई देशों में अलर्ट जारी किया गया था. समुद्र में ऊंची लहरें उठने लगीं. हालांकि, मौसम विभाग की चेतावनी के बाद, लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया.