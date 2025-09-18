ड्रग्स का सबसे बड़ा सरगना निकला चीन, 23 देशों की लिस्ट जारी, क्या भारत का भी है नाम?
President Donald Trump ने चीन, अफगानिस्तान, भारत और पाकिस्तान को 23 प्रमुख ड्रग ट्रांजिट या प्रमुख अवैध ड्रग उत्पादक देशों में शामिल किया है।

Published: September 18, 2025 12:39:58 PM IST

Trump on drug transits: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) ने 23 देशों की लिस्ट जारी की है। ये लिस्ट टैरिफ कि नहीं है। बल्कि इस बार डोनाल्ड ट्रंप ने ड्रग्स तस्करी (Drug smuggling) और उत्पादन पर एक प्रमुख रिपोर्ट पेश की है. उन्होंने ऐसे  23 देशों की लिस्ट जारी कि है जहां या तो ड्रग्स का अवैध उत्पादन होता है.या फिर ये देश ड्रग्स के पारगमन का बड़ा रास्ता बने हुए हैं.

प्रेसिडेंशियल डिटरमिनेशन के नाम से कांग्रेस को सौंपी गई इस रिपोर्ट को लेकर  ट्रंप ने कहा कि अवैध नशीले पदार्थों का उत्पादन और तस्करी, अमेरिका और वहां के नागरिकों की सुरक्षा के लिए लगातार बड़ा खतरा बनी हुई है.

सूची में ये देश शामिल

इस सूची में भारत समेत उसके कई पड़ोसी अफ़ग़ानिस्तान, बर्मा, चीन और पाकिस्तान शामिल हैं। इसके अलावा, बहामास, बेलीज़, बोलीविया, कोलंबिया, कोस्टा रिका, डोमिनिकन गणराज्य, इक्वाडोर, अल सल्वाडोर, ग्वाटेमाला, हैती, होंडुरास, जमैका, लाओस, मेक्सिको, निकारागुआ, पनामा, पेरू और वेनेज़ुएला भी शामिल हैं.

विफल देशों में शामिल हैं ये देश

इनमें से ट्रंप ने अफ़ग़ानिस्तान, बोलीविया, बर्मा, कोलंबिया और वेनेज़ुएला को स्पष्ट रूप से नाकाम देशों के रूप में चिह्नित किया। उन्होंने विशेष रूप से अफ़ग़ानिस्तान की आलोचना की, जहां स्पष्ट प्रतिबंध के बावजूद अफीम और अन्य नशीले पदार्थों का व्यापार हो रहा है।

चीनी सरकार से की ये अपील 

इस रिपोर्ट में, ट्रंप ने चीन को फेंटेनाइल और अन्य सिंथेटिक दवाओं के लिए आवश्यक रसायनों का दुनिया का सबसे बड़ा स्रोत बताया। उन्होंने कहा कि मेथामफेटामाइन और नई खतरनाक दवाओं (जैसे नाइटाज़िन) के प्रसार में चीन की भूमिका महत्वपूर्ण है। ट्रंप ने चीनी सरकार से सख्त कार्रवाई करने, रासायनिक तस्करी रोकने और ज़िम्मेदार लोगों पर मुकदमा चलाने की भी अपील की।

अमेरिका ने देशों को शामिल करने को लेकर क्या कहा?

अमेरिकी विदेश विभाग का कहना है कि किसी देश के इस सूची में शामिल होने का मतलब यह नहीं है कि वह सहयोग नहीं कर रहा है. कभी-कभी, भौगोलिक स्थिति, व्यापार मार्ग और आर्थिक परिस्थितियां सरकारों के लिए चाहकर भी नशीली दवाओं की तस्करी को पूरी तरह से रोकना मुश्किल बना देती हैं.

ट्रम्प ने कहा कि “इस नशीली दवाओं के व्यापार से प्राप्त राजस्व (Revenue) अंतरराष्ट्रीय आपराधिक समूहों को वित्तपोषित करता है और अंतरराष्ट्रीय आतंकवादियों का समर्थन करता है. तालिबान के कुछ सदस्य इस व्यापार से लाभ कमा रहे हैं, और मैं एक बार फिर अफ़ग़ानिस्तान को संयुक्त राज्य अमेरिका के हितों और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए गंभीर खतरों को देखते हुए अपने नशीली दवाओं पर नियंत्रण के दायित्वों को निभाने में स्पष्ट रूप से विफल घोषित करता हूं.”

उन्होंने कहा कि अंतरराष्ट्रीय संगठित अपराध द्वारा अमेरिका में फेंटेनाइल और अन्य घातक अवैध दवाओं की तस्करी ने एक राष्ट्रीय आपातकाल पैदा कर दिया है, जिसमें एक सार्वजनिक स्वास्थ्य संकट भी शामिल है जो 18 से 44 वर्ष की आयु के अमेरिकियों के लिए मृत्यु का प्रमुख कारण बना हुआ है.

