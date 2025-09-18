क्या भारत हार जाएगा जंग! जानिए कितनी ताकतवर है पाकिस्तान और सऊदी अरब की सेना?

India Pakistan War: पाकिस्तान ने सऊदी अरब के साथ बड़ा समझौता कर लिया है. सऊदी अरब ने बुधवार (17 सितंबर, 2025) को एक रक्षा समझौते (Defense agreement) पर हस्ताक्षर किए. मीडिया रिपोर्ट की माने तो इस रक्षा समझौते (pakistan saudi arabia defense agreement) के तहत किसी एक देश पर हमले को दोनों देशों पर हमला माना जाएगा. ऐसे में आइये जानते हैं कि पाकिस्तान और सऊदी अरब की सेना (Pakistan-Saudi Arabia Military Strength) कितनी ताकतवर हैं. भारत के खिलाफ अगर ये दोनों देश सामने होंगे तो कौन जंग जीतेगा. आइये जानते हैं.

सऊदी अरब की सेना कितनी ताकतवर है? (Saudi Arabian military Strength)

सऊदी अरब की मिलिट्री ताकत मध्य पूर्व में सबसे मजबूत मानी जाती है. इसका रक्षा बजट 2025 में करीब 78 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया है, जो इसे दुनिया के शीर्ष रक्षा खर्च करने वाले देशों में शामिल करता है अगर सक्रिय सैनिकों की बात करें तो सऊदी सेना के पास करीब 2.5 से 2.8 लाख सक्रिय सैनिक मौजूद हैं, जिनमें थल सेना, वायु सेना, नौसेना और एयर डिफेंस फोर्स शामिल हैं. आधुनिक युद्धक विमान, मिसाइल डिफेंस सिस्टम, टैंक और नौसैनिक जहाज इसके पास बड़ी संख्या में मौजूद हैं.

पाकिस्तान की मिलिट्री ताकत कितनी है? (Pakistan military strength)

पाकिस्तान की मिलिट्री ताकत दक्षिण एशिया में सबसे बड़ी और संगठित सेनाओं में से एक मानी जाती है. इसमें करीब 6.5 लाख सक्रिय सैनिक और लगभग 5 लाख रिजर्व सैनिक शामिल हैं, जो थल सेना, वायु सेना और नौसेना में बंटे हुए हैं. पाकिस्तान के पास आधुनिक हथियारों और तकनीकों का अच्छा मिश्रण है, जिनमें JF-17 थंडर फाइटर जेट, अमेरिकी F-16 विमान, विभिन्न प्रकार के बैलिस्टिक और क्रूज़ मिसाइलें तथा टैंक और बख़्तरबंद वाहन शामिल हैं. देश के पास परमाणु हथियारों का भंडार भी है, जो इसे क्षेत्रीय स्तर पर एक परमाणु शक्ति बनाता है.

पाकिस्तान और सऊदी अरब के मुकाबले भारत कितना ताकतवर है? (How much stronger is India compared to Pakistan and Saudi Arabia?)

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, भारत, सऊदी अरब और पाकिस्तान की तुलना में मिलिट्री शक्ति के मामले में सबसे मजबूत देश है. भारत के पास लगभग 14 लाख सक्रिय सैनिक और करीब 12 लाख रिजर्व बल मौजूद हैं, जो इसे दुनिया की सबसे बड़ी सेनाओं में शामिल करते हैं. इसके पास परमाणु हथियारों का बड़ा भंडार, आधुनिक फाइटर जेट्स जैसे Rafale, Su-30MKI, शक्तिशाली Agni और Prithvi मिसाइल सिस्टम, और एक मजबूत नौसेना है जिसमें एयरक्राफ्ट कैरियर और न्यूक्लियर सबमरीन तक शामिल हैं. रक्षा बजट की बात करें तो भारत हर साल लगभग 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक खर्च करता है, जो इसे दुनिया का चौथा सबसे बड़ा रक्षा खर्च करने वाला देश बनाता है.

