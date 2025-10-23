इधर NATO कर रहा था युद्ध अभ्यास, उधर राष्ट्रपति Putin ने कर दिया बड़ा खेला; यूएस से लेकर हिल गया पूरा यूरोप

Russia Nuclear Drills: रूस-यूक्रेन युद्ध के बीच भू-राजनीतिक तनाव एक बार फिर बढ़ गया है. रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने हाल ही में ज़मीन, समुद्र और हवा में रूस की परमाणु सेनाओं की व्यापक सैन्य तैयारियों का निरीक्षण किया. ये परीक्षण सेना की तैयारी, कमान संरचना और संचालन कर्मियों का परीक्षण करने के लिए किए गए थे. क्रेमलिन के अनुसार, सभी अभ्यास सफल रहे.

रूस ने ‘यार्स’ का किया प्रक्षेपण

इन परीक्षणों में कई महत्वपूर्ण मिसाइल प्रक्षेपण शामिल थे—जिनमें एक अंतरिक्ष स्टेशन से ‘यार्स’ अंतरमहाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल का प्रक्षेपण, बैरेंट्स सागर में एक रूसी परमाणु पनडुब्बी से “सिनेवा” बैलिस्टिक मिसाइल का प्रक्षेपण और रणनीतिक बमवर्षकों से परमाणु-सक्षम क्रूज मिसाइलों का प्रक्षेपण शामिल है. इन अभ्यासों का उद्देश्य रूस की परमाणु क्षमताओं की विश्वसनीयता और युद्ध तत्परता का प्रदर्शन करना था.

रूस नियमित रूप से ऐसे अभ्यास करता है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि उसकी परमाणु प्रणालियां हमेशा चालू रहें और सटीकता के साथ काम करने में सक्षम हों. यह पश्चिमी देशों को यह संकेत देने का भी एक माध्यम है कि रूस के पास अभी भी दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे शक्तिशाली परमाणु शस्त्रागार है. यह अभ्यास ऐसे समय में हो रहा है जब यूक्रेन संघर्ष को लेकर रूस और नाटो देशों के बीच तनाव अपने चरम पर है.

जो अब तक नहीं हुआ, वो जलवायु परिवर्तन ने कर दिया; इस देश में पहली बार मिला ये उड़ने वाला जीव

नाटो का परमाणु अभ्यास ‘स्टेडफास्ट नून’

इस महीने, नाटो ने अपना वार्षिक ‘स्टेडफास्ट नून’ परमाणु अभ्यास भी शुरू किया, जिसमें 13 देशों की वायु सेनाएं शामिल थीं. इसमें बेल्जियम और नीदरलैंड के नेतृत्व में 60 लड़ाकू विमानों का बेड़ा शामिल था, जिसमें F-35A जेट और B-52 बमवर्षक शामिल थे. नाटो का कहना है कि ये अभ्यास केवल प्रशिक्षण उद्देश्यों के लिए हैं और इसमें वास्तविक परमाणु हथियारों का इस्तेमाल नहीं किया गया था.

दूसरी ओर, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प युद्ध को समाप्त करने के प्रयासों में सक्रिय रूप से लगे हुए हैं. उन्होंने यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की को चेतावनी दी है कि अगर शांति स्थापित करनी है तो उन्हें पुतिन की कुछ शर्तें माननी पड़ सकती हैं. हालाँकि अमेरिकी सहायता को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है, यूरोपीय गठबंधन यूक्रेन का समर्थन जारी रखे हुए है.

जेलेंस्की ने ट्रंप के सुझाव—सीमावर्ती तैनाती रोकने और फिर युद्धविराम पर चर्चा करने—को एक उचित समझौता बताया. ये घटनाक्रम स्पष्ट रूप से दर्शाते हैं कि रूस और नाटो दोनों अपनी सैन्य ताकत दिखा रहे हैं, जबकि शांति वार्ता की संभावना अनिश्चित बनी हुई है.

Korean Star Lee Jung-Jae: ‘Squid Game’ एक्टर के नाम पर 3 करोड़ की ठगी का खेल! फैन के उड़ गए होश